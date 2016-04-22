هدى التوابتي تكتب: رسالة إلى أسير1!

صرخت إحداهن بأن تلك الجموع خرجت لأرض ولم تخرج لعرض ولا لدم، ولا لكسر الأغلال في أيديكم، فجاوبها صوت من داخل زنازينكم وهل الأرض إلا نحن، وهل سالت الدماء إلا من أجلها. يتبع

دعني أخبرك ياسيدي صدقا أنني لن أقارن بين سجنك وحريتنا، لن أخبرك تلك الشعارات بأن كل الوطن مسجون والسجن يطال الجميع وأن ما تعانيه صمود وحرية، نكذب ياسيدي حين نخاطبكم بتلك الكلمات.

نكذب حين نخبركم أن الحياة توقفت بعدكم، وأننا نعاني كما تعانون، شتان بين أسوار تقف أمامك والحياة، وبين حرية مقيدة بالطغاة تصارعهم فيها ويصارعونك، تهرب منهم وتوجعهم ويوجعونك.

شتان بين حقنا في الهروب والنجاة والبحث والعمل، وبين قيود جبرية تمنعك المستقبل والحاضر، تمنعك أحضان اطفالك وبسمة زوجتك ورؤى خطوات صغيرتك الأولى.

ولكني أصدقك ياسيدي حين أقول أن أرواحنا مرهقة أسيرة بل ميتة لم تعد تذوق للحياة طعما، أن أرواحنا صارت لا ترى إلا كل ما هو قاتم،أننا فقط نهتف ونصمد ونقاوم من أجلكم

ولكني أصدقك ياسيدي حين أقول أن أرواحنا مرهقة أسيرة بل ميتة لم تعد تذوق للحياة طعما، أن أرواحنا صارت لا ترى إلا كل ما هو قاتم،أننا فقط نهتف ونصمد ونقاوم من أجلكم

أننا إذا ما أردنا لليأس سبيلا نتذكر حبكم للحياة والحرية وتراب الوطن الظالم لجباهكم الطاهرة فنصارع ذاك اليأس، وتلك القيود التي تتسلل لأرواحنا وأنفسنا.

إننا وإن كنا فقدنا شغفنا بالوطن، وحبنا للصمود على ترابه ، ولم نعد نأبه أبيع أم ظل ها هنا؛ إلا أننا نأبه لكم نحلم بيوم نكسر زنازينكم، يوم نزغرد فقط لأن أيديكم الطاهرة كسرت الأغلال.

حدثني صديق اليوم أن غدًا يوم الأسير، سألته وهل للأسر والأسوار يوم، وهل يغني عن حياة متوقفة، وساعة لا تدور، وحياة توقفت دقائقها لديك وقفزت في الخارج.

سألته وهل يدري يوم الأسر كيف توقفت الأيام لديكم، وهل سيعيد إليكم رمق الحياة، وما فات من العمر ظلمًا؟

يوم الأسير ياسيدي هو كل يوم تقضونه خلف الأسوار ظلما، هو كل يوم تحلمون فيه بلقاء أحبائكم ويحرمكم بضع قرميدات أسمنتية قبيحة لا حياة فيها، وسجان خالي الروح والقلب.

يقولون إن الأيام الماضية شهدت بداية ثورة أخرى ياسيدي، ورأينا تلك الجموع في مشهد نسيناه.

صرخت إحداهن أن تلك الجموع خرجت لأرض ولم تخرج لعرض ولا لدم، ولا لكسر الأغلال في أيديكم، فجاوبها صوت من داخل زنازينكم وهل الأرض إلا نحن، وهل سالت الدماء إلا من أجلها.

صرخت إحداهن أن تلك الجموع خرجت لأرض ولم تخرج لعرض ولا لدم، ولا لكسر أيدكيم، فجاوبها صوت من داخل زنازينكم وهل الأرض إلا نحن، وهل سالت الدماء إلا من أجلها.

تذكرناكم بين الجموع، وتذكرنا حبكم للثورة وللحرية وللحياة، فهتفنا من أجلكم قبل الوطن.

أنتم الوطن وإن أبى الجميع ياسيدي .. أنتم الوطن والحرية والحياة .

يوما ما ستخرجون لتعلموننا كيف نستعيد ذاك الشغف والحب الذي افقدناه، يوما ما ستكسرون تلك القيود.

وقريبا ياسيدي سيفهم الجمع أن الوطن أبناؤه , الوطن عرضه الوطن دماؤه ثم الوطن أرض.

هدى التوابتي

كاتبة ومدونة مصرية

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