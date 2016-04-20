وصفات التغذية النباتية على طريقة حنان كمال

في تجربة تعد الأولى من نوعها قدمت الإعلامية حنان كمال وصفات طهى صحية لمرضى السرطان وأشارت عبر برنامج ( اسأل حنان ) إلى طرق صحية للتغذية النباتية.يتبع

في تجربة تعد الأولى من نوعها قدمت الإعلامية حنان كمال وصفات طهى صحية لمرضى السرطان وأشارت عبر برنامج ( اسأل حنان ) إلى طرق صحية للتغذية النباتية، خاصة لمرضى السرطان ومن يرغب في تجنب هذا المرض.



وتطرقت إلى عدد من الابحاث والدراسات التي تعمتد عليها في نظامها الغذائي ومنها كتاب " حالة الصين " للكاتب الدكتور كولين كامبل والذي ذكر فيه أنه كلما زادت الوجبات التي تعتمد على البروتين الحيواني زادت نسب الإصابة بمرض السرطان ، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من اللحوم المصنعة وربطت بينها وبين الإصابة بهذا المرض ، كما حذرت من المعلبات التي تحتوى على مواد حافظة.



وقالت إن هناك أطعمة مضادة للسرطان مثل "الطماطم -الجنزبيل -الزبيب -المكسرات- الجزر -اللفت -البنجر- الحبوب الكاملة -الرمان -الثوم -البصل -العنب -الكركم- القرنبيط " .

وفي إجابة حنان على أسئلة جمهور موقع "الجزيرة مباشر" ردا على سؤال حول نوعية الطعام المناسب بعد جلسات العلاج الكيماوي قالت إنها تفضل نوعية الطعام سهل الهضم مثل الزبادي والرمان والبطاطس المهروسة والأكل الغني بالحديد قليل التوابل – كما نصحت بتناول الوجبات بكميات قليلة .



وأشارت في اجابتها على سؤال أخر عن كيفية التخلص من رائحة الفم التى تصاحب مرضى السرطان، وقامت خلال الحلقة بطهى الكبسة النباتية وسلطة السبانج.



وتتكون الكبسة النباتية من:

-أرز أسمر عادي

-بسلة، جزر ،ذرة حلوة، بصل مبشور ، ثوم مهروس، جنزبيل مبشور ،بروكلي أو قرنبيط أبيض، توابل (ريحان -كمون-فلفل أبيض )يتم وضع المكونات مع بعضها للطهي دون أي مواد دهنية.



أما سلطة السبانج فتتكون من(سبانج صغيرة ،خيار ،بنجر ،جنزبيل ،طماطم، فلفل ألوان، حمص، فول سوداني، زبيب،عين جمل ،رمان، عصير ليمون، كمون).



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