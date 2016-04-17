فتيحة الطالبي تكتب: الرحلة الأولى

وصلت للمحطة توجهت لموقف الحافلات أبحث عن الحافلة الذي ستقيلني لوجهتي، وخلال بحثي لفت انتباهي بوجود ضجة أمام حافلة تبدو الأنظف بين الحافلات الموجودة في المحطة. يتبع

وصلت التاسعة والنصف وما زلت أنتظر سيارة أجرة تقلني لوجهتي، تأخرت في الخروج من المنزل ولا أعرف السبب رغم أنني حرصت على إتمام كل شيء باكرا؛ وكالعادة بعد انتظار ليس بقصير بسيارة أجرة تقترب، طلبت منه الإسراع لوجهتي لكي لا تفوتني الرحلة من شمال المغرب لجنوبه.



وصلت للمحطة توجهت لموقف الحافلات أبحث عن الحافلة الذي ستقيلني لوجهتي، وخلال بحثي لفت انتباهي بوجود ضجة أمام حافلة تبدو الأنظف بين الحافلات الموجودة في المحطة، اقتربت قليلا فوجدتها وجهتي أو بالأحرى سبيلي لوجهتي، واكتشفت أن سبب الضجة هي الحافلة نفسها كونها جديدة و هذه هي الرحلة الأولى في عمرها.



صعدت أبحث عن مقعدي جلست وإذا ببعض العاملين فيه يوزعون على الركاب حليبًا وتمر حلاوة الحافلة الجديدة.

و في هذه الأثناء تعالت أصوات الراكبين، أسمع من يشكر موزع التمر والحليب ومن يستفسر عن سبب التوزيع و من يدعي بالسلامة ومن يتكلم مع مرافقه وبين كل هذه الأصوات لفت انتباهي صوت طفل يجلس خلفي، كان يتحدث بلهفة عن الحافلة و عن الحليب وعن السفر، انتظرت أن ينتهي التوزيع لتنتهي هذه الأصوات المتعالية؛ لكن فوجئت أنه رغم سكوت الجميع ظل صوت الطفل مرتفعا و زادت تساؤلاته، لحظات قليلة انضمت أصوات أخرى للحديث مع الطفل بشكل مرتفع مما أزعجني جدا.

استدرت لأعرف مصدر الإزعاج فإذا بي أجد عائلة كاملة مشاركة في هذا الضجيج، عائلة مكونة من الأب والأم وشابة في مقتبل العمر وابنان في عمر العاشرة والثانية عشر وطفلة صغيرة لم تتعلم النطق بعد، لم تسكت العائلة ولو للحظة فأصواتهم تتناوب، يطرح الطفل الأول السؤال: تجيبه الشابة، يصرخ الأب عن الولد الثاني، تبدأ الطفلة في الصراخ تتذمر الأول وتصرخ … المهم زاد تذمري وغضبي ففكرت في تغيير المكان؛ لكن الأماكن كلها صارت شاغرة للأسف.

بدأت الحافلة تتحرك فبدأ الأب بتوديع زوجته وأولاده ونزل من الحافلة، يبدو أنه لم يكن ينوي السفر معهم و قلت في نفسي ليته لم يصعد من الأول لكانت الأصوات الزاعقة نقصت صوتا. تحركت الحافلة، وصاحبها الإزعاج.



رن هاتف الشابة و بعد قولها "هل وصلت؟ هل أنت أمام باب المحطة؟ لقد تحركت الحافلة ستخرج الأن من المحطة"، لم تكمل كلامها حتى خنقتها العبرة وانهالت بالبكاء و طبعا زاد الضجيج فالأخ الأصغر يسأل و الأم من خلفه تسأل وتصرخ، يحاولون اسكاتها ومعرفة سبب البكاء المفاجئ؛ لكنها مستمرة في البكاء وهم مستمرون في الصراخ، و أنا مستمرة في التذمر.. بعد قليل فهمت أن المتصل خطيبها أو زوجها.



بعد سكوتها من البكاء قلت أخيرا سأنعم بالهدوء، كسر صوت الطفل الأول آمالي من جديد.. زادت تساؤلاته و فرحه الكبير بالسفر.. استغربت من نوع الأسئلة التي يطرحها ومن لهفته هو وإخوانه، اكتشفت أن الأمل في الهدوء مفقود في هذه الرحلة، واستسلمت للأمر الواقع.



و خلال كلامي و تذمري بيني و بين نفسي رن هاتف الأم و أجابت بصوت مرتفع تكلمت مع أختها و أبدت فرحا كبيرا وهي تحكي عن الحافلة الجديدة و توزيع التمر و الحليب و عن السفر… فهمت قليلا السر وراء هذا الضجيج فركزت قليلا و فكرت في تساؤلات الطفل.. عندما قال "ماما أين نحن؟" "واو الحافلة فيها واي فاي" "شغلت المكيف أنظروا" "الضوء أزرق!! و أبيض!!" "الكرسي مريح" "ماما إذا وصلنا لأي مدينة أعطيني خبرا لأراها و قولي لي اسمها".. و الأم تجيب "لن تمر الحافلة من مدن بل فقط وسط الأشجار"!!!!!



فهمت أخيرا واستوعبت السبب وراء كل هذه الضجة وفهمت العائلة ومن خلالهم بعض العائلات المشابهة.



بعد ما فهمت الوضع زال غضبي فجأة رغم أن الأصوات لم تختف ربما لأن أصوات بداخلي تعالت وغطت على كل الأصوات الخارجية، ربما لأن تساؤلات كثيرة داخلي طرحت غطت على كل أسئلة العائلة، صمتت كثيرا وبداخلي تساؤلات تفوق أسئلة الأسرة.. فكرت وفكرت وفكرت وأدركت سبب غضبي منهم ربما لأنني أول مرة أصادف مثل هذه العائلة، أعرف أن مجموعة من العائلات لا تسافر ولا تعيش الحياة كما يجب، لعدة أسباب منها الفقر والثقافة والأولويات والبيئة، لكن أول مرة أحتك بها بصورة مباشرة، الموقف الذي أزعجني كان السبب في فهم هذه العائلة و من خلالها فهم بيئى وعادات و تقاليد مجموعة من الأسر خصوصا في شمال المغرب.

لطالما في حديثي مع مجموعة من الأشخاص هنا أستنتج عدم تنقلهم و سفرهم كثيرا لباقي المدن، فقد صادفت أشخاصا في مناصب عدة مستواهم المادي جيد؛ لكن لم يسبق لهم زيارة عاصمة المغرب أو أي مدينة أخرى وسط أو جنوب المغرب، اكتشفت أنها ليست مسألة فقر فقط بل مسألة بيئة و تربية و ثقافة و عادات.

فكرني موقفي مع العائلة جارتي في رحلتي بقصة سبق لي قراءتها و ربما سمعها الكثير القصة التي تدور حكايتها في مقصورة قطار بطلها طفل بصحبة أبيه و راكب آخر، الطفل الذي كان يصرخ بفرحه و يقول لأبيه "انظر انظر إنها أشجار!! انظر أبي للون السماء.. انظر للطيور.. انظر للأزهار و الطريق و السيارات …" فصرخ الراكب في وجه الأب و طلب منه توقيف ابنه المزعج الجاهل المغفل التافه الذي يتلفظ بأشياء بديهية نعرفها جميعا " فإذا بالأب يجيب الراكب بأن عائد لتوه من طبيب العيون المشرف على حالة ابنه الصغير الذي كان كفيفا ولأول مرة يبصر في حياته.. هذا الجواب كان صادما للراكب وأشعره بخجل لن ينساه في حياته.

تذكرت هذه القصة بعدما فهمت تصرفات العائلة ربما الفرق بيني و بين راكب القطار أنني لم أتلفظ بكلمة و لم أحرج أو أجرح العائلة و اكتفيت بالغضب و التذمر بيني و بين نفسي.



فهمت أن الأصوات و التساؤلات واللهفة كلها أشياء تعبر عن فرحة السفر و كسر حاجز الانغلاق في المدينة الأم.. فهمت أن بكاء الشابة مع حبيبها سببه خليط بين الحزن على فراقه والفرحة في اكتشاف عوالم تجهلها وخوض تجربة جديدة بالنسبة لها ولعائلتها. فهمت نظرات الأب الذي نزل من الحافلة المختلطة بين حزنه لابتعاد أبنائه ورفيقة دربه عنه و بين فرحه لإرسالهم للسفر لاكتشاف مدينة أخرى سفر سيغير الكثير في نفسياتهم و يترك بصمة في ذاكرتهم و يوسع مجال تفكيرهم.



فهمت أننا في الحياة لا نشعر بغيرنا ليس تكبرا أو عجرفة منا لكن ربما لجهلنا بظروفه، لعدم مرورنا بنفس التجربة.. سمعت كثيرا على عدم التسرع والتفكير في كل صغيرة قبل كبيرة لكن اليوم خضعت لهذا الامتحان، فبعد كل ما حدث تبادلت أطراف الحديث بدأت بالطفل الأول ثم الشابة تأكدت بما استنتجته و سعدت بمعرفة عقليات ثانية من الناس و اكتشافهم.



بعد كل هذه الأسئلة والأجوبة والاستنتاجات في داخلي ابتسمت وقلت يا للصدفة. اليوم الرحلة الأولى للحافلة التي تقيلنا وأيضا هي الرحلة الأولى للعائلة التي حركت قلمي، و ربما بداية رحلة ركاب آخرين فم تسمع أصواتهم ركاب ربما يفضلون خوض صراعات داخلية.



ما دمنا في الحياة فإننا نخوض بدايات مختلفة، لكننا كلنا سنشهد نهاية مشابهة.

في لحياة.



فتيحة الطالبي

باحثة في القانون والإعلام – المغرب



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