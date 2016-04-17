بلال فتيان يكتب: شاهد ملخص لمسات السيسي

ولأننا في مباراة كبيرة منذ 25 من يناير 2011 بين عدة فرق مع وجود لاعبين محترفين أيضًا، و بمنطق " الكورة أجوان"، يصبح عبد الفتاح السيسي أحد أبرز لاعبي الدوري السياسي المصري. يتبع

تطالعنا المواقع الرياضية بعد كل مبارة للاعب المصري محمد صلاح مع فريقه الإيطالي روما بروابط وفيديوهات مذيلة بالعنوان الرياضي الأشهر حاليا وهو " شاهد ملخص لمسات محمد صلاح أمام فريق … وكل مرة يتغير الفريق ويبقي العنوان كما هو.

ولأننا في مباراة كبيرة منذ 25 من يناير/كانون الأول 2011 بين عدة فرق مع وجود لاعبين محترفين أيضًا، و بمنطق " الكورة أجوان"، يصبح عبد الفتاح السيسي أحد أبرز لاعبي الدوري السياسي المصري، بعدما أحرز هدف العمر له في الثالث من يوليو وأطاح بالدكتور محمد مرسي بإعاقة خطيرة ومن دون كرة تستوجب الكارت الأحمر والإيقاف، حبس محمد مرسي في غرفة تغيير الملابس في ظل حالة صمت الاتحاد الدولي للعبة والحكم أيضا؛ رفض جزء من المشجعين ما حدث واعتصموا في دائرة منتصف الملعب؛ أطلق عليهم النيران فقتل بعضهم واعتقل البعض، و أكمل المباراة مع الاستعانة بلاعبين قدامي أمثال عدلي منصور.

في السطور التالية نشاهد معا ملخص لمسات عبد الفتاح السيسي بعدما أصبح أشهر لاعب مصري واحتل رئاسة كرسي اللعبة في البلاد منذ 22 شهر.

في 3 يونيو/حزيران 2014 نصب اللاعب عبد الفتاح السيسي نفسه رئيسا للعبة بالبلاد بعد مباراة تشبه مبارايات الاعتزال تمت بينه و بين لاعب الدرجة الثانية حمدين صباحي، أعلن السيسي واتحاد الكرة الداعم له تصويت قرابة الـ 24 مليون ناخب بينما باقي الشعب أعلن أن مدرجات ملعب المباراة كانت خالية ولم يشاهدوا بها سوي بعض السيدات " الهتيفة " اللاتي وقفن يتراقصن علي دماء من اعتصموا في الماضي.

في 13 من مارس/آذار 2015 بدأت بطولة الاقتصاد بشرم الشيخ، بمشاركة فرق من كل دوريات العالم علي مدار 3 أيام لم يكل التلفزيون المصري وخاصة قناة نايل سبورت و فضائيات رجال اعمال النظام علي نقل فعاليات البطولة الذي ستضع نهاية لكل أزمات كرة القدم بمصر، انتهت البطولة بحديث عن مشاريع عملاقة مثل العاصمة الرياضية الجديدة التي لا أدري هل لا يزالون يفكرون في إنشائها أم سيكتفون بتجديد العاصمة القديمة.

ظهر لاعبنا الشهير و تحدث كثيرا وشكر من حضروا و أختتم حديثه بأن هذه البطولة ستعقد كل عام في نفس التوقيت و لا أعلم هل لاعبنا الشهير نسي البطولة هذا العام أم أن الأمر انكشف وأصبح غير مسلي.

الفارق كبير بين ملخص لمسات لاعبنا المصري محمد صلاح الذي يمتع المصريين كل مباراة ويجعلهم يتسمرون أمام الشاشات والبحث عن ملخص لمساته إن لم يوفقوا في مشاهدة المباراة في وقتها وبين اللاعب الفاشل عبدالفتاح السيسي

في 23 مارس 2015 وقع لاعبنا الموهوب علي اتفاق سد النهضة مع فريقي إثيوبيا والسودان والذي اعترفت مصر بموجبه بحق إثيوبيا في بناء السد مع أخذ تعهدات بالحفاظ علي حصة مصر من المياة؛ لكن خبراء مصريين حذروا من عدم إقرار إثيوبيا في الوثيقة بحصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنوياً وفقاً وفقا لاتفاقية عام 1959. اكتفي لاعبنا بتصريح فقال: إن السد يعتبر مصدراً للتنمية لكنه يمثل هاجساً ومصدر قلق للجماهير المصرية.

في 6 أغسطس/آب 2015 خرج علينا لاعبنا الشهير بزي رياضي كامل يعتلي يخت المحروسة معلنا الأفراح وبدء الليالي الملاح وافتتاح استاد قناة السويس الجديد كما زعم، موضحا أنه هدية مصر لكل فرق العالم، جمع أمواله التي بلغت 60 مليار دولار من جيوب المشجعين المصريين الذي استطاع خداعهم خبراء النظام ومحللي كرة القدم الذين أقنعوا شريحة كبيرة من الجماهير بأنها بداية جديدة للبلاد مستعينين بأرقام كاذبة، بينما قالت الروابط الرياضية المعارضة له إنه فقط ملعب صغير مثل باقي ملاعب استاد قناة السويس، والآن الواقع يقول إن إيردات الاستاد قلت بنسبة ملحوظة لعدة أسباب منها انخفاض سعر النفط مما جعل الفرق الرياضية تتجه لملعب رأس الرجاء الصالح، وارتفع سعر الدولار لـ 10 جنيهات بالسوق السوداء بعدما كان يصرح خبراء النظام بأن الملعب الجديد سيدخل لفريقنا مليارات الدولارت.

في 14 سبتمبر/أيلول 2015 اشتبهت طائرة عسكرية في فوج سياحي للفريق المكسيكي ؛حيث قامت بإطلاق القذائف النارية تجاهم مما أدي لمقتل 12 و جرح 10 و معظمهم مكسيكيون، في مشهد أذهل العالم المتقدم والمتقهقر ؛ لكن للحق أوضح اتحاد الكرة المصري وبكل سلاسة أنه بالفعل تم إطلاق القذائف النارية باتجاه الفوج و قتل و أصاب من به؛ ولكن عن طريق الخطأ حيث كانت الطائرة المصرية في حملة علي بعض المشجعين المتمردين كما زعمت.

في 31 أكتوبر 2015 تحطمت طائرة مشجعين روسية علي متنها 224 راكبا فوق صحراء سيناء ، قالت خارجية لاعبنا الشهير عبدالفتاح السيسي إن الطائرة لم تسقط ؛ وبعد ذلك قالت إنها لم تسقط في مصر ثم أعلنت أنها بالفعل سقطت في سيناء، وأنه لا يوجد دليل علي كونها عملا إرهابيا ، بينما أعلن الفريق الروسي منذ الوهلة الأولي بعد الصدمة أن طائرتها إيرباص321 التي أقلعت من مطار شرم الشيخ الرياضي تم تفجيرها في عمل إرهابي عن طريق مشجعين غاضبين ثم أعلنت تفاصيل أخري عن الحادثة، و قامت بمنع تسيير رحلات طيران لكل ملاعب مصر حينها و اتخذت بعض الفرق الأوربية نفس القرار بالنسبة لمطار شرم الشيخ الرياضي.

في 24 أكتوبر 2015 حدثت موقعة كرم القواديس بملعب بسيناء بعمليتين أسفرت عن مقتل 33 جنديا و تدمير دبابة m60 باتون و تدمير ناقلاتين للجنود m13 , في ضربة قاسمة لقوات الجيش بسيناء؛ و ما كان من لاعبنا الشهير سوي إعلان الحداد و حظر التجول لمدة 3 شهور علي مشجعي فريقنا بسيناء مع إعلان حالة الطوارئ و إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمي، و لم تمنع كل هذا الإجراءت حدوث عمليات مماثلة بعدما فقد الجيش السيطرة علي ملعب سيناء بشكل كبير.

في 3 فبراير/شباط 2016 عثر علي المحترف الإيطالي جوليو ريجيني مقتولا و ملقي في أحد الطرقات و تظهر عليه كل مظاهر التعذيب والتنكيل، عرف فيما بعد أن قوات لاعبنا كانت قد خطفت الشاب في ذكري 25 يناير وتم اقتياده لأحد مكاتب الأمن الوطني وتعذيبه بطريقة وحشية أردته قتيلا، ثم ألقوا جثته علي مشارف طريق القاهرة-الإسكندرية ، و أصدر البرلمان الرياضي الأوربي في ستراسبورغ اقتراح وبأغلبية ساحقة يدين قتل وتعذيب ريجيني و يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بمصر في ظل قيادة عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية.

في 4 أبريل/نيسان 2016 سجل لاعبنا الموهوب هدف رائع من كرة ثابتة و لكن في مرماه، حيث أعلن الفريق المصري أحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير اللاتان يعتبران موقعا إستراتيجي لكل فرق المنطقة، مما أدي إلي نشوب موجة غضب في صفوف مشجعي الفريق المصري ربما تودي بإيقاف لاعبنا الشهير أو اعتزاله اللعبة.

الفارق كبير بين ملخص لمسات لاعبنا المصري محمد صلاح الذي يمتع المصريين كل مباراة ويجعلهم يتسمرون أمام الشاشات والبحث عن ملخص لمساته إن لم يوفقوا في مشاهدة المباراة في وقتها وبين اللاعب الفاشل عبدالفتاح السيسي الذي يخفق في كل مباراة وأصبح عبئا علي الفريق المصري مثل لاعب بلغ الأربعين و يصر علي منافسة أبناء العشرين ربيعا في مباراة محسومة مسبقا. في النهاية صديقي القارئ: أنصحك بمشاهدة ملخص لمسات محمد صلاح أمام فريق نابولي وأعدك بالمتعة فقد سجل اللاعب هدفا و سدد 3 كرات اصطدمت بعارضة مرمي نابولي ولم يسدد في مرماه.

بلال فتيان

مدون مصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها