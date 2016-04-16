داليا الحديدي تكتب: كيف نخسر القلوب؟

رائجة هي الكتب المبشرة بطرق كسب الأصدقاء، بينما ندر من فكر في الكتابة عن كيفية خسران القلوب، وهاكم أسرع الوسائل التي تجعل الكائنات الحية تنفض من حولك. يتبع

رائجة هي الكتب المبشرة بطرق كسب الأصدقاء، بينما ندر من فكر في الكتابة عن كيفية خسران القلوب.

وهاكم أسرع الوسائل التي تجعل الكائنات الحية تنفض من حولك:

– ضع صديقك دائماً بموقف الدفاع و فرغ طاقاته في التفسير والتبرير والتوضيح، باتهامه بالتقصير معك وخذلانك مع التشكيك في نواياه حتى تجعله تحت رحمة شياطين الشعور بالذنب.

فمثلاً، اتصل به مراراً في أوقات تعلم يقيناً انشغاله فيها لتتربح جميلاً، ثم حاصره برسائل مجانية على " الواتس"، و باغته بزيارة دون موعد، ثم عاتبه و اشكوه لأصدقاء مشتركين، كونه لم يرد و لم يفتح الباب، ومَثِل بدمع سخي سخين دور المصدوم! فيما لو دعاك لزيارته في وقت يناسبكما، فتعذر بانشغالك بتلبية دعوة أهم.

– استر حقدك علي معارفك بعباءة نقدك لهم و ليت النقد يكون علناً لتكون الخسارة أفدح.

– تحويل صديقك لبالوعة لإلقاء نفايات طاقاتك السلبية كفيل بجعل المسافات تنأى بينكما.

– إن استنصرك قريب مستضعف في واقعة ظلمه، و أرادك شاهداً و نصيراً، فتعلل بالرمد و ليكن قلبك مع الحسين و سيفك مع يزيد!

لا تنسى مهادنة الرؤساء و ملاطفة الكبراء و مخاشنة البسطاء و" أسفنة " الزملاء و بسط يدك مع ذوى النفوذ و قبضها مع ذوي الحاجة و تذكر أن تبسمك في وجه صاحب الدولار محمدة و قهقتك مع صاحب الدينار مكسبة

– تعامل بعلياء مع البشر، فإن جاملتهم بخدمة، فليصرخ لسان حالك: " أنا صاحبكم الأعلى" و لتستقبل ضيوفك متثاقلاً و لتودعهم متثائباً كحاكم دولة عظمى اضطرته مراسم البروتوكول لوداع رئيس دويلة صغرى.

– إن أهداك جارك كتاباً فارفضه بدعوى أن مطالعاتك مقتصرة على الإنجليزية، فإن أولم لك البحر فأخبره بكراهيتك لثمار البحر و إن جاملك بساعة، فعدد " الرولكسات" المهداه لك من علية القوم.

– تفنن في تهميش الآخرين بإشعارهم بالدونية ولتعلم أن عبارات المجاملة ما هي إلا هدايا لفظية، فتباخل بإطراء الأخرين و لتكن تلميحاتك جارحة و نظراتك فاضحة و لتحرص على طعن معتقدهم و مقدساتهم.. أما لو شئت تدمير قلب نديمك، فلاطفه سراً و أغلظ عليه علناً بسوط لسانك و ضَحَّك عليه الخلق!

– لا تنسى التنابذ بالألقاب ليكون وقع انتصارك أفقع، فسلاح السخرية المغلفة بالمزاح، نافذ في القضاء على أعمق العلاقات الإنسانية.

– قد يقبل صديقك أن تُضَيفهُ في آنية بلاستيكية، أما و إن دخل عليكم زائر أخر فوجدك تهب لإخراج الأواني الفضية، فهذا كفيل بأن يشعره بضئالة مكانته لديك، كما قد يمرر مصافحتك له جالساً لمرضك، لكن المشكل لو شفاك الله في ساعتها، فقفزت لاستقبال آخر.

– لا تنسى التهكم على لكنته لفضح ركاكة إنجليزيته، و حبذا لو رطنت أمامه بألمانية يجهلها، ليشعر بالصغار و بأنه – مهما – فلن يرقي لعليائك.

– كالحماة المستنفرة لكنّاتها، المدعية أمام كل واحدة أن الأخريات – أولاد الأصول – هاديناها بالقرابين لإشعال فتيل المنافسة بينهن لخطب ودها.. اسرد على قريبك، مآثر أصدقائك الأوفى الذين أعانوك أثناء أزماتك.

من الضروري مخاطبته بـ: يا صديقي .. لتشعره بحجم خيبة الأمل فيه رُغم رفعة المكانة التي كنت قد خصصتها له!

– حدق النظر في نعم الله على أخيك، فقل له متحسراً: " يا لحظك، لكم حباك الله بدارٍ أوسع و أفخم من داري و أولاداً أكثر و أبر من أولادي، و موهبة أعظم من موهبتي، و عملاً مرموقاً و حظاً موفوراً و حجاً مبروراً.

– بدعوى الاطمئنان عليه، اخترق حياة صديقك بتفاصيلها و تخطى الحدود بوابل من الاستجوابات عن دخله، مدخراته، موارده، و مصروفاته، وتقصى عن منزله، إيجار أم تمليك؟ و عسعس عن مشاكله مع زوجته وأهلها، ثم تحسر على وضعك الأصعب و صحتك الأضعف و بيتك الأضيق و حظك الأعثر!

– لتكن أسئلتك لصديقتك أحد، بالتأكد من لون عينيها، أزرق أم أنها ترتدي عدسات زائفة؟

لو لك جارة تتجاهلينها عادةً، فإن صادفتيها مع زوجها، فسلمي عليها باقتضاب .. ثم أطلقي وجهك ترحيباً بزوجها..هذه الطريقة مضمونة لجعلك تثانين المكانة التي تكنها جارتك للمرحومة جولدمائير

حبذا لو استفسرتي منها على انفراد أو أمام الجميع هل شعرها طبيعي أم مستعار؟ ولو شككت في لونه، فاقطعي شكك باليقين بالسؤال عن هذه النقطة كي لا تفوتك، وإن شئت القضاء على العلاقة فوراً، فتحري عن وسائلها المستخدمة لمنع الحمل،. أو استفسري منها عن أسباب تأخرها في الإنجاب.

– لو لك جارة تتجاهلينها عادةً، فإن صادفتيها مع زوجها، فسلمي عليها باقتضاب، ثم أطلقي وجهك ترحيباً بزوجها. هذه الطريقة مضمونة لجعلك تنالين المكانة التي تكنها جارتك للمرحومة جولدمائير.

– إن تفشيل الآخرين لهو سيفٌ باتر لعلاقتك معهم، فقط عليك بتحطيم من عجزوا عن خفض أوزانهم، و لا تنسى التفاخر بشهاداتك أمام الحرفي أو التعاظم بأنسابك التركية أمام الفلاح مع التباهي ببشرتك البيضاء المشرئبة بحمرة أمام الزنوج و لتمجد جنسيتك المزدوجة أمام " البدون" و لتتيه بذريتك أمام العقيم.

– و أخيراً تجمل بتصعير خدك و المشي الهوينى، وإذا خاطبك الفقراء فتحدث بصلف.

– لا تنسى مهادنة الرؤساء و ملاطفة الكبراء و مخاشنة البسطاء و" أسفنة " الزملاء و بسط يدك مع ذوى النفوذ و قبضها مع ذوي الحاجة. وتذكر أن تبسمك في وجه صاحب الدولار محمدة، وقهقتك مع صاحب الدينار مكسبة، وتجهمك مع صاحب المسألة ضرورة. ولتفتح صالونك للزائر المحمل، ولتغلق بابك في وجه ضيف الأرياف، ولتصل رحمك الثري، ولتقطع عصبك المعوز، وساند المسنود، واضرب المغلوب، وإن أعطيت فمناً، وإن منحت فذلاً، وإن تصدقت فجهراً، وإن خاصمت ففجراً، و إن اقترضت فتزهمراً.

و لتكن شريعتك: العين بالعينين و السن بالنابين، و الجروح دماء.

ثق أن تبنيك لنقطتين من النقاط سالفة الذكر كفيل بنفور القطط الضالة منك.

داليا الحديدي

كاتبة مصرية

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