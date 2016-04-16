بوعلام يعيش يكتب: دول عميقة وآفاق عقيمة

تنبهر لمشهد العمق الذي يميز أنظمة في دول عربية كثيرة في منهجية مبدعة في رد الضربات والاسترجاع حين تنهض الشعوب محاولة محو البؤس الذي تعيشه مطالبة بتغييرها. يتبع

تنبهر لمشهد العمق الذي يميز أنظمة في دول عربية كثيرة في منهجية مبدعة في رد الضربات والاسترجاع حين تنهض الشعوب محاولة محو البؤس الذي تعيشه مطالبة بتغييرها.

فلا مسلسل "مراد علمدار" أستطاع أن يحاكي هذا الوضع البائس ولا الماسونية المخيفة أقنعت اليائسين حين تقرأ مكنوناتها وطرق عملها.

وتزداد الحيرة حين تواجهك مؤخرا طبعة جديدة من هذه الأنظمة بلقطات بهلوانية تافهة من طرف الجانب الظاهر لهذه الدول العميقة تتكرر في أكثر من قطر بمشاهد صارت تملأ صفحات التواصل الاجتماعي مليئة بالفكاهة والتسلية ومعها خيبات الأمل الممنهج .

ومع حجم هذا التطور -عفوا التراجع- يصبح واجب إيقاف هذا النزيف أمرا حتميا وعاجلا، وهو واجب على المفكرين لا سواهم وعلى الباقي الاستماع حتى و إن رضي الغالبية الاستمتاع.

إن حجم العمق الذي استطاعت هذه الأنظمة أن تحفره وتثبت نفسها فيه قد يساوي حجم العقم الذي أصاب محاولات التغيير الموجودة وبقدر الألم الموجود يجب أن يكون الأمل، الأمل الذي يكون عندما لا تستطيع الضربة أن تقضي عليك فإنها في الغالب تقويك وهذا ما يستوجب الإسراع، الإسراع لإيجاد الخلل.

وبنظرة ثاقبة هادئة لاشك وأن هذه الأنظمة لها مالها من نقاط القوة ولها مالها من نقاط الضعف كأي تفكير بشري مبني على التجارب والاجتهادات. هذا العنصر البشري المعول عليه أيضا في أي عملية تغيير لهذه الأنظمة.

إن قوة هذه الأنظمة تجعل منها جدارا حجريا لا ضربات الجزاء ولا المخالفات أوالركنيات ولا الرأسيات ستتمكن من تسجيل الهدف وكل محاولة من هذا القبيل رهان خاسر فالنتائج معلومة محسومة والعاقل من لا يراهن على محاولة خاسرة.

ومع ضعف محاولات التغيير تزداد قوى الأنظمة سلطة وسطوة وتتجلى أسطورة الاستحالة في المخيال الاجتماعي أكثر وضوحا فيزداد الأمر سوء على سوء.

ولو استرسلنا في إيضاح نقاط قوة هذه الأنظمة لوجدنا الكثير ومع نقاط القوة كما ذكرنا سابقا توجد نقاط ضعف لا فائدة من ذكرها مع ضعف محاولات التغيير خاصة بعد تجارب فاشلة كثيرة ومع كل تجربة فاشلة تضاف نقطة إيجابية للأنظمة الحاكمة.

إن الداعين إلى البدايات الصفرية سيكون الصفر أقرب الى تجاربهم من أي رقم آخر، فالحنين إلى البدايات المشرقة ستكون النهايات المحرقة مآله مادام لم يحافظوا على مساحات الأمل التي تدعوهم أن واصلوا فالوصول أضحى قريبا فلٍمَ الرجوع؟ وقد دنا النصف الثاني من الطريق.

إن الداعين إلى البدايات الصفرية سيكون الصفر أقرب الى تجاربهم من أي رقم آخر، فالحنين إلى البدايات المشرقة ستكون النهايات المحرقة مآله مادام لم يحافظوا على مساحات الأمل التي تدعوهم أن واصلوا فالوصول أضحى قريبا فلٍمَ الرجوع؟ وقد دنا النصف الثاني من الطريق.

إن التجربة التونسية في رأيي مساحة أمل كبير، والدول التي لم تشهد حراكا هي مساحات أمل أكبر ينضج يوما بعد يوم، وإذا تحرك المفكرون ليعالجوا تجارب الدول النازفة سيكبر أمل التغيير، التغيير الذي يستوجب أن يكون على نار هادئة بعد هذه الهزات التي كان لابد أن تكون تمحيصا وتنقية رغم مرارتها وسوداويتها التي أجرت المدامع وجرحت القلوب، ويا للحسرة على الدماء التي سالت.

إن استرجاع الطاقة البشرية المسروقة والمسلوبة بطرق شتى سيكون أمرا ضروريا وليس سهلا بالطبع، هذه الطاقة التي تربت في حضن المبادئ والسمو والنظافة جرجرتها الأحداث لتصبح رأسمالا للدولة العميقة تستعملها في صنوف الشر كيفما شاءت.

هذه الطاقة ستجد نفسها مطالبة من ضميرها بإنقاذ نفسها أولا وإنقاذ بلدانها من أخطبوط الفساد والإفساد وتهاوي القيم، ولابد عند ذاك أن يكون الحاضن قويا مستعدا لعودة أبناءه الأقوياء المخلصين بعيدا عن صيحات التخوين والرفض لأن الأمر يومها سيكون خَطْبه جلل.

إن عملية استرجاع الأنفاس هي استرجاع للخبرات واسترجاع للقدرات تكون مرحلة ذات بشائر بعد تجاوز مرحلة الألم لتبدأ مرحلة الأمل فالتضحيات الجسام والأهوال العظام هي ممهدات في الغالب لصنع القوة وتدارك الأخطاء والزلات.

إن الدولة العميقة المصنوعة بأيدي الأجنبي وكيد الأجنبي سَتُوَاجَهُ حينها بدولة أعمق يكون بُنَاتُها قد سَبَروا أغوار هذا الكيد فالضمير الحي لن يموت وكيد الأجنبي لن يُصْعق إلا بقوة ذاتية داخلية ربما نامت وغفلت عن الحق لسنوات لكنها ستنهض في الوقت المناسب للعودة إلى حضن الحقيقة حضن الأم الحقيقية التي صبرت وضحت وها قد حان وقت النهوض والارتقاء .

إن مواصلة البناء لتحقيق الحلم يجب أن تتجدد بألبسة جديدة محافظة على الأصل ومسايرة العصر، فشباب الأزمة ليسوا هم شباب الصحوة وآثار الصدمة لإفشال الحلم يجب أن يتم تجاوزها بالتجديد، والتشبث لابد أن يكون بالمبادئ لا بالشكليات والمسميات

إن مواصلة البناء لتحقيق الحلم يجب أن تتجدد بألبسة جديدة محافظة على الأصل ومسايرة العصر، فشباب الأزمة ليسوا هم شباب الصحوة وآثار الصدمة لإفشال الحلم يجب أن يتم تجاوزها بالتجديد، والتشبث لابد أن يكون بالمبادئ لا بالشكليات والمسميات ، فنحن على نفس الطريق لكن بلباس جديد.

إن الخوف من التجديد لا مبرر له فأجواء الحزن يجب أن تنقشع لا لكي ننساها بل لنجعلها مصدرا ووقودا للاستمرار وتجربة لعدم الوقوع في الأخطاء مرات أخرى.

إن البلدان التي شهدت نزيفا يجب أن تتجاوز نخبتها المؤمنة بالتغيير هذه الوضعية بسرعة لأن الدولة العميقة تستثمر وتجدد طاقاتها بسرقة الحيارى مستغلة هذا الوضع البئيس ونفسك وطاقاتك إن لم تشغلها وتعدها للعمل في جو جديد سيسلبها منك سارقوا الأمل ومحطمي الأحلام.

إن حلم التغيير صار بعيدا نظريا بعد هذه التجارب لكن عند العارفين صار قريبا، لأنه تم إدراك بأن التغير ليس مجرد هبة شعبية وفوز في الانتخابات بأغلبية بل الأمر أعمق بكثير وحتى نجد الطريق الواضح لبناء صرح أعمق من دولة العمق والعقم الموجودة يبقى إيماننا عميق جدا في غد مشرق مضيء يحذونا لمواصلة الطريق.

وكملاحظة أخيرة أقول إن الإرهاق الظاهر على بعض وجوه قادة حركات التغيير يجب أن يتبدد فالعامل النفسي له أثر عميق فقوة الخطاب وتجدده شرط لازم وإن كانوا بداخلهم يجترون أنواع الآلام.

وإن الآلام التي تختلج صدورنا يجب أن لا ندعها تتحول إلى حقد أسود يحرقنا أولا ويحرق من حولنا بل يجب أن تكون نورا وضاء يهدي السالكين في هذه الظلمات ونور الله فوق كل نور هو الأمل الذي لن يخبوا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم.

علام بو يعيش

عضو أمانة الإعلام بحركة النهضة الجزائرية

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