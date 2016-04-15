أحمد البقري يكتب: لقاءات السيسي ومرسي، هذا هو الفارق!

في الغرفة المجاورة للغرفة التي اجتمع بها السيسي الأربعاء بمجموعة من نخبة المجتمع "هكذا وصفتها وسائل إعلام مصرية"، كان لقائي مع الرئيس مرسي.

أحمد البقري/ نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق

في الغرفة المجاورة للغرفة التي اجتمع بها السيسي الأربعاء بمجموعة من نخبة المجتمع "هكذا وصفتها وسائل إعلام مصرية"، كان لقائي مع زملائي في اتحاد طلاب مصر بالرئيس محمد مرسي منذ قرابة ثلاثة أعوام.

ولأن شبح المقارنة يطارد الإنسان، فعندما رأيت هذه الصورة تذكرت لقائنا مع الرئيس في القصر ذاته في مايو 2013 ولكن وجدتُ الفارق عظيما .. كان لقائنا متنوعا حَضَرَته كل الاتجاهات، أما لقاء السيسي فكان مع مجموعة من الذين يصفقون له دائما..لقائنا لم يكن لمجرد الذهاب لالتقاط صورة تذكارية، ولكن كان حوارا مع فئة مهمة من المجتمع المصري.

خلال لقائنا تحدث الرئيس نصف ساعة، ثم تحدثنا نحن أكثر من ساعة في أسئلة حادة وقوية، أما لقاء السيسي فتحدث فيه وصمت الآخرون الذين ذهبوا إلى القصر لمجرد صورة.

خلال لقائنا تحدث طلاب التيار الشعبي والدستور والسلفيين والمستقلين وهاجموا الرئيس الشرعي في قلب قصر الاتحادية، وبعدها عادوا إلى بيوتهم آمنين سالمين دون أن يتعرض لهم أحد، أما في لقاء السيسي حينما طلب أحد الأشخاص الحضور رفض الرئيس وقال " لم أعطي الإذن لأحد بالكلام".

لقائنا كان يرسم مستقبلا جديدا خاليا من الديكتاتورية وحكم الفرد، أما لقاء السيسي أعادنا إلى مشهد الرجل الذي لا يرى إلا نفسه فقط.

من المواقف التي ما زلت أتذكرها أثناء لقائي بالرئيس مرسي بعد دخولنا القصر الجمهوري تم استدعائي لمقابلة مدير مكتب الرئيس د.أحمد عبدالعاطي ليبلغني بأن الرئيس طلب أن تكون إدارة الحوار معنا كطلاب وليس هناك أي تحفظ من الرئيس على أي شيء وأن الحوار سيكون مذاعا على الهواء .. رئيس اتحاد طلاب جامعة إسكندرية آنذاك قال للرئيس مرسي بأن هناك طلابا معتقلون وعلى الفور أمر الرئيس بإطلاق سراح أي طالب معتقل وشكل لجنة طلابية لمتابعة الأمر والتواصل الشخصي معه.

نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس قال لمرسي إن الإخوان والرئاسة " DON’T MIXدونت مكس" فابتسم الرئيس وقال أنتم هنا في القصر الجمهوري بكل حرية وتتحدثون دون قيد أو شرط وضمان المستقبل هو أنتم والحرية ليست منحة مني إنما هي بدماء الشهداء..

أحمد البقري

نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق

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