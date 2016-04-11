وليد شوشه يكتب: هشام جنينة ودولة الفساد

لو أنهم تركوا كل ذلك وراءهم ظهرياً،ووحَّدوا جُهدهم وفكرهم في الفعل وفي العمل وليس الكلام، وفي التحرك للأمام خُطوات في طريق اسقاط الانقلاب ؛ لكان خيراً لهم وأكثر نفعاً.. يتبع.

يجب أن ينتبه الجميع ؛ المؤيد منهم والمتضامن مع المستشار هشام جنينة (رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات المصري) والمعارض له والشامت فيه، من مُعارضي الانقلاب. إلي الجاني وليس المجني عليه، إلي المرض وليس العَرَضْ، إلي الفاسد وليس كاشفه، إلي أصل المشكلة وليس إلي الغُبار المثار حولها، إلي طريقة تعامل الدولة مع المؤسسات الرقابية المحصنة بموجب القانون، ومع المسؤول الأول عن كشف الفساد والمفسدين، والمحصَّن ضد العزل والإقالة.

لقد نجح الانقلاب وأذرعه الإعلامية في إلهاء الثوار عن الحقائق، وشَغَلهم بكل ما هو فارغ وغير مُجدٍ ولا نافع، ودفعهم إلي الوراء والتمترس خلف خط الدفاع؛ مع أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، ومن ثم تَمَدَدَ في فراغهم وأوقعهم في الحُفرة ذاتها مراراً وتكراراً، وشَّتَّتَ فكرهم وضَّيع جُهدهم في الرد علي كل مُخرجات إعلامه؛ والتي لا تستحق الرد.

ولو أنهم تركوا كل ذلك وراءهم ظهرياً، ووحَّدوا جُهدهم وفكرهم في الفعل وليس رد الفعل، في العمل وليس الكلام، وفي التحرك للأمام خُطوات على طريق إسقاط الانقلاب؛ لكان خيراً لهم وأكثر نفعاً .

ومما يجب التذكير به هنا : أن المبادئ والقيم أهم من الخُصومات والمشاحنات، والاتحاد من أجل القضاء علي السرطان الذي انتشر في جسد الوطن المريض في غفلة من أهله أولي من التنازع حول الأعْرَاض والأسباب. إن قيم: إعلاء شأن الدستور، ودولة القانون ، واحترام تحصين المؤسسات الرقابية وعدم التدخل في شؤونها، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة أولى وأكثر أهمية.

إن واجب الوقت الآن هو رؤية الواقع ببصر وبصيرة، والحذر من أن نُلدغ من الجُحر نفسه مرتين، والوعي بحقيقة "أن الوطن في طريقه للهاوية إن لم تتداركه أيادي المخلصين من أبنائه، ونظام الانقلاب هو فقط من يدفعه إلي هذا المصير المجهول".

(1)

عين الرئيس مرسي المستشار "هشام جنينة" رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار جمهوري رقم 172لسنة 2012، وهو أكبر جهاز رقابي علي السلطة التنفيذية في مصر بدرجة وزير . وحتي أقاله السيسي بقرار جمهوري في 28 من مارس/آذار 2016، بحجة " إضراره بسمعة البلاد وتأثيره علي الاستثمار والاقتصاد" وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية.

والجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بدور الرقابة الفعالة علي أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة المسؤولة بالدولة والمنصوص عليهم في القانون، يُعاونه في ذلك مجلس الشعب المنتخب.

(2)

تصرفات دولة الفساد

أولاً: مخالفة القانون. جاءت الإقالة مخالفة للدستور حسب المادة216 في دستور 2014 الذي أُقر بعد الانقلاب (يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء).

إلا أن السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا مُكوّنًا من مادة واحدة، بالقانون رقم 89 لعام 2015، مستغلًا غياب السلطة التشريعية، منح بموجبه رئيس الجمهورية الصلاحية في عزل رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

ثانياً : أسباب شخصية. منها أن الرئيس مرسي هو من عينه، ولكشفه بعض فساد النظام الحاكم، ولأنه أحد رموز "تيار استقلال القضاء " الداعم لثورة يناير، كما أنه كان مرشحاً لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل ، وتصريحاته الأخيرة عن فساد رجال النظام وأذرعه المهمة ، وإعلانه أن :" مبلغ 600 مليار جنيه فُقِد في العام 2015 وحده بسبب الفساد".

ثالثاً : التشهير الإعلامي. تحركت مافيا الفساد وآلتها الإعلامية الضخمة من أجل التعجيل بذبحه . حيث صرح مصطفي بكري بأن "هشام جنينة أخَّل بمهام عمله، وسنطالب بإعفائه من منصبه". وقال ممتاز القط "هشام جنينة مضلل. وتقريره عن الفساد مشبوه".

وقال سليمان وهدان وكيل مجلس الشعب في مداخلة علي فضائية المحور "النواب في حالة غضب شديد لتصريحات جنينة، ومش هنطبطب على حد" وذكرت جريدة اليوم السابع أن جنينة قد "تورط في مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعي، وتشويه مؤسسات الدولة".

وكتب دندراوي الهواري في "المصري اليوم": "هشام جنينة هدفه الرئيسي منذ وصول السيسي للحكم، ليس كشف الفساد بقدر إحراج نظام رئيس الجمهورية، أي أنه سخر الجهاز الرقابي الأشهر في مصر، الجهاز المركزي للمحاسبات، ليكون معاول هدم لنظام السيسي، وتشويه صورة مصر".

رابعاً : التعامل الأمني بعيداً عن القانون. نقلت جريدة "اليوم السابع" (قررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التي تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة، إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا.. وتصريحات جنينة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في العام 2015، غير منضبطة).

وجاء في جريدة " المصري اليوم "عدد 30 من مارس/آذار: (قام أفراد الأمن بالجهاز بمنع هيئة مكتب المستشار هشام جنينة، من الدخول إلى مكاتبهم. وأغلقوا الطابق الأول من مبنى الجهاز الذى يضم مكتب جنينة والمكاتب الأخرى الملحقة).



ثم أصدرت نيابة أمن الدولة العليا ، يوم الاثنين 28 من مارس/آذار، قرارًا بمنع المستشار هشام جنينة من السفر. وفي مساء الخميس 31مارس تم تطويق منزله بقوات الأمن وفرض الإقامة الجبرية عليه ( من دون تصريح رسمي) ومنعه من التواصل مع الخارج وقطع الاتصالات عنه.

وأضم صوتي إلي صوت الكاتب وائل قنديل: "لا أدري إلى متى سوف تستمر هذه المعادلة: كلما سجّل النظام هدفاً في مرماه، رد بعض معارضيه بهدفين في مرمى الثورة، أو على الأقل لا يعترفون بصحة الأهداف التي يسجلها النظام البليد في نفسه!".

وليد شوشة

مدون مصري

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