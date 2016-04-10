فاطمة عبد المقصود تكتب: الأكثر مبيعا في عالم الكتب

ترى ذلك العنوان الكبير فتمد بصرك إليه مبتهجا تود أن تنال من ذلك الخير الذى يغترف منه الآخرون. يتبع

ترى ذلك العنوان الكبير فتمد بصرك إليه مبتهجا تود أن تنال من ذلك الخير الذى يغترف منه الآخرون.

إنها كلمات ككل الكلمات التى تمتلئ بها الساحات.. ساحات المكتبات أو ساحات الفضاء، لكنها شقت طريقا مغايرا فتربعت على العرش وتناولتها الأيدى وتبادلتها الألسنة وراجت بين العموم.

وحين تبحث عما ميزها وجعلها الأكثر انتشارا تجدهم يقولون بأنها –على الأغلب انطلقت بجرأة وتجاوزت تلك الحدود والممنوعات التى يضعها المتأدبون فيحجروا بها واسعا ويضيقوا بها مسارات الأدب والفن الواسعة التى وجب عليها أن تتناول كل شىء وتخوض بلا حياء ولا خوف فيما يريد الناس وما يحبون.

وهناك من أخذوا من تلك الحدود انطلاقتهم فخلطوها جميعا: الشرع الذى تعارف عليه الخلق، وكواليس السياسة مع فضاء الرغبات المستعرة، كل ذلك معا فى هبوط وصعود ومسارات متناقضة ليقول فى النهاية: أنا أتحدث فى كل شىء وأبيح كل شىء.

وهناك طائفة أخرى من تلك التى يجتمع عليها الناس، يتناقلونها، يتواصون بها قد تحمل بعض الفكر وتقول شيئا بل أشياء، لكنها اتخذت من لسان الناس وأقوالهم فى نواديهم وأماسيهم لغة وأسلوبا، تمسك بالكتاب فتجد نفسك فيه، كأن صاحبه كان معك بالأمس مع هذا الصديق، أو تراه كان يجلس معك يشاهد هذا البرنامج أو ذاك وسمعك تقول تلك التعليقات، إنها هى نفسها بلفظها ومعناها.

قد تجد كتبا أخرى تحقق انتشارا لأنها الأفضل حقا، لأنها فى كل عام تزداد قيمتها كالجواهر التى كلما مرت عليها الأيام زاد قدرها وعلت..

ولكنها الأقل دائما بين كتابات تنتشر وتتمدد وتتلقفها الأيدى عاما بعد عام. فإذا وقفنا نتساءل هل هذا حقا ما يختاره الناس لأنفسهم، هل تقرأ أمتنا حقا؟ وأى قراءة؟ مازالت مشكلتنا الحقيقية أننا لا نريد وعيا ولا نبحث عن معرفة..



بل نريد أن نتلقى مغيبات الوعى لنشعر أننا نحيا وأن كل شىء على ما يرام. قد نقبل أن نقرأ نقدا معيبا لذواتنا وقدواتنا التى كانت، لكننا لا نريد أن نقرأ عما يصلح هذه العيوب وعما يصلح شأننا ويأخذ بأيدينا. نريد أن نقرأ أو نسمع ما يبقينا فى حالتنا المتردية فلسنا على استعداد لتغيير القناعات وبذل الجهد لذلك، لماذا نجهد أنفسنا بالتفكير وتتبع سبل الارتقاء؟

لنا أن نمزح كيف شئنا، نسخر، نتحدث عن هؤلاء وهؤلاء ولكن إذا قلنا إننا غير أسوياء وفى حاجة لثورة فكر ووعى عارمة، كان الحواب: لا تحلم، لا فائدة، لن نتغير.

لذلك لا مانع أيضا مادمنا لن نتحرك لنتغير أن نشغل الطاقة المكبوتة بالكلام العاطفى والمغامرات المثيرة وروايات الرعب والخيال البعيد. وليست المشكلة أبدا فى أن نقرأ تلك النوعيات ولكنها فى أن نقرأ فقط ذلك ونرضى من أنفسنا بالركود المضيع للهمة والمحبط للآمال.

فاطمة عبد المقصود

مدونة مصرية

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