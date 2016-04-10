علاء آل رشي يكتب: الثورة السورية بين الرواية السنية والشيعية

في ظل هذه الزحمة والفوضى العامة السورية والتباطؤ العام في اتخاذ حل أممي للإطاحة ببشار، تم اتخاذ قرار حازم وصارم من النظام ضمن سياسته العدوانية.. يتبع.

د . علاء الدين آل رشي

قراءة في خطابين: أحمد معاذ الخطيب وحسن نصر الله(1)

في ظل هذه الزحمة والفوضى العامة السورية والتباطؤ العام في اتخاذ حل أممي للإطاحة ببشار، تم اتخاذ قرار حازم وصارم من النظام ضمن سياسته العدوانية (الضرب بالمفرق أسهل) فانتقل بالثورة عبر تمرسه الأمني من السلمية إلى السلاح، ومن الوطنية إلى الديانة والقومية؛ ومن ثم إلى الطائفة والمذهب! كما حارب النظام الثورة في معركة أخرى تهدف:

• نسف المرجعيات الثورية المعتدلة وتحييدها، عن مواقع القرار.

• خلق جيش إلكتروني هدفه بث الشائعات.

• إشاعة فقدان الثقة، والعمل على التخوين باختراع ثنائيات كاذبة ( ثوار خنادق/ثوار فنادق) (ثوار الداخل/ثوار الخارج)

• صياغة الأكاذيب التي تتعلق بسير الثوار.

• جعل الجميع إما محايداً أو يائساً أو عاجزاً أو يكتب مايطلبه الجمهور ويتحدث بطريقة تعقد الأمور.

كما لابد من التنويه إلى أن ثمة عجز بنيوي في جسم المعارضة وهو ما يمكن وصفه بـ(شهوة السلطة)

كما لابد من التنويه إلى أن ثمة عجز بنيوي في جسم المعارضة وهو ما يمكن وصفه بـ(شهوة السلطة) حيث سيطرت على بعض المتعجلين من دعاة الثورة السورية أوهام الزعامة فظنوا أن الاطاحة ببشار أمراً سهلاً ووقعوا في مطب الأنا المتورمة و التفرق والتشرذم وتمكين الآخرين من امتطاء الظهر!!! ظهرت الخطابات والاصطفافات البينية، ذات الطابع القومي أو الديني، وكانت ثمة قلة قليلة تعاكس التيار العام، ولكنها لم تحظ بالدعم المطلوب!!! فاختفى برهان غليون، ورضوان زيادة ووليد الحسين وأحمد معاذ الخطيب وغيرهم.

من بين هؤلاء الذين تم تغييبهم؛ من وصفته وكالة الأنباء الفرنسية(AFP) رجل (الإجماع والتوافق)أو هو كما تقول عنه كارولين عاكوم في جريدة الشرق الأوسط الجمعـة 02 محـرم 1434 هـ 16 نوفمبر 2012 العدد 12407 الداعية المنفتح الذي ألقى خطبه الداعمة للثورة وإلى جانبه رموز من الطائفتين العلوية والمسيحية، ولم يجد العلمانيون والليبراليون حجة ليعترضوا عليه. إنه أحمد معاذ الخطيب محور استقطابي سوري بنكهة شامية وتدين معقول وسياسة واقعية.

استعصى الرجل على الاحتواء وتجاوز الفكر المحموم وألم الدم الحرام وكثيرا ما صرح بموقفه "لا أومن بالحرب، وأعتبرها عجزاً للإنسان فينا".

استعصى الرجل على الاحتواء وتجاوز الفكر المحموم وألم الدم الحرام وكثيرا ما صرح بموقفه "لا أومن بالحرب، واعتبرها عجزاً للإنسان فينا". ودلل الخطيب في تصريحه ورسالته إلى السيد نصر الله على أن سبيل الخلاص يكون: "بالتفاهم وحدَه هو سبيل حل أيةِ مشكلة تنشأ بين الأفراد أو المجتمعات".

استثمر النظام السوري الطائفية المتعددة فحرّم المكونات من حرياتها الاساسية، وتعامل مع المجتمع بطريقة الوصي على القاصر، وأمم الطوائف والقوميات حتى يمكن ضبط دينامكية الفتنة المُحتمل والممكنة في أي وقت. أراد الخطيب أن يفك ارتباط المذهب الشيعي السياسي في سوريا بالنظام فتساءل الخطيب: "هل مذهبُ أهل البيت عليهم السلام هو نصرُ الحق مطلقاً كما أفهم، أم الانتصارُ لنظام طاغوتي أرعن، وإن شعب سورية بمجموعه هو عين مأساة الإمام الحسين المضطهد المظلوم الشهيد، ويبقى النظامُ هوَ المسؤولَ الأولَ عما يجري من قتلٍ وتخريبٍ في البلاد".

قبل أربع سنوات تحديداً وفي 24 من أبريل/نيسان 2013 م وجه الخطيب كلمته الشهيرة إلى السيد حسن نصر الله قائلاً: "كنتُ أتوقع منكم شخصياً بما لكم من ثقلٍ سياسي واجتماعي أن تكونوا عاملاً إيجابياً لحقْن دماء أبناء وبنات شعبنا"..

قبل أربع سنوات تحديداً وفي 24 من أبريل/نيسان 2013 م وجه الخطيب كلمته الشهيرة إلى السيد حسن نصر الله قائلاً: "كنتُ أتوقع منكم شخصياً بما لكم من ثقلٍ سياسي واجتماعي أن تكونوا عاملاً إيجابياً لحقْن دماء أبناء وبنات شعبنا".. "لستُ أخاطب فيكم السياسيَّ ولا الزعيم، بل الضميرَ والوجدان، والعقلَ والحكمة، وسوريةَ ولبنان".. "إن عشاق الحرية في سورية لديهم من الشجاعة ما يكفي أهلَ الأرض، ولكنّ دماءَ أبنائكم في لبنان لا يجوز أن تُهدَر في قتال أبنائنا المظلومين في سورية، فهناك من يُسرّ لمرأى الشباب من الطرفين وهم يتساقطون برصاص بعضهم"، ثم صارح المهندس معاذ رئيس حزب الله بـ"أن تدخل حزب الله اللبناني في سورية قد عقّد المسألة كثيراً".

وعلى خلاف مع الكثيرين ممن يعمق فهم الفتنة نائمة وجعل هذا المفهوم جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا السياسية، يرى الخطيب أن من الوهم اعتقاد أن المشكلة الطائفية مردها إلى وجود التعدد المذهبي والديني، وأن هذا التعدد هو السر في نشوب التوترات الطائفية، هذا التصور الستاتيكي والسطحي يظهر ان الطائفية عاهة بنيوية مرتبطة بتكوين المجتمعات العربية المشرقية، ويسمح بالذبح البيني السني الشيعي كما أنه فخ السلطة السورية .

الفتنة يقظة وليست نائمة وهي تستتر في عباءة السلطة وليس في الجسم الإسلامي والمجتمعي، وجاء رد الخطيب واضحا على ما يشيعه الشيعة من أن الثورة تهدف قنص الشيعة: "إن زعم الدفاع عن بعض القرى الشيعية مرفوض، فهل كان الشيعة في خطر خلال مئات السنين؟ وهل سورية ميدانٌ لتصارُع كل قوة تريد حماية طرف ما؟ وهل في داريا والقابون طرفَي دمشق أيُّ قرى شيعيةٍ لقدوم كتائب الحزب إليها، بل رفعِ أعلامهم فيها".

لم يغب على الخطاب الثوري السني السوري العاقل توجيه الاستفهام المتكرر للسيد حسن نصر الله لعله يتفكر وتتفكر الحاضنة الشيعية معه أيضاَ معه فقال الخطيب: "هل يُرضيكم قصفُ النظام لشعبنا بالطائرات وصواريخ سكود، وعجنُه لحومَ الأطفال مع الخبز؟

لم يغب على الخطاب الثوري السني السوري العاقل توجيه الاستفهام المتكرر للسيد حسن نصر الله لعله يتفكر وتتفكر الحاضنة الشيعية معه أيضاَ معه فقال الخطيب: "هل يُرضيكم قصفُ النظام لشعبنا بالطائرات وصواريخ سكود، وعجنُه لحومَ الأطفال مع الخبز؟ هل يسرّكم اغتصابُ آلا النساء! وقتلُ مئات الأطفال بالتعذيب حتى الموت! هل يُعجبكم أن يعيشَ السوريون تحت حكم حزب طاغوتي خمسين عاماً، فإذا قاموا لنيل حريتهم عوقبوا بالدمار الشامل لبنيتهم التحتية، واجتثاثِ مجتمعاتهم، وتشريدهم ونفيهم، والمذابحِ الجماعية لهم، وإدخالِهم في دوامةِ مؤامرةٍ مرعبة كان النظام من ساعد في تحقيقها".

وفي منحى آخر بين الخطيب أن وراء الاقتتال السني الشيعي في سوريا "خُطة ماكرة لجر العالم الإسلامي كلِّه إلى معركة سُنية شيعية ، يبدأ فتيلُها من سورية فلبنان ثم دولِ المنطقة كلها بما فيها إيرانُ وتركيا لتحطيمهما، واستهلاكِ أموال الخليج لدعم الحرب أو لشراء السلاح من أجل حرب مجنونة ليس فيها منتصر.. وأن الخاسر من الاقتتال السني الشيعي في سوريا ليس أهل سوريا فحسب بل (المنطقة) بأسرها وهي ( تُجَر إلى فتنة ربما لا ينجو منها أحد، وأن هناك سعياً نحو تفتيتها، وإدخالِها في صراع مذهبي مرعب يستهلكها عشراتِ السني".

يرى الخطيب أن تحرير المسألة الطائفية عن المسألة الدينية مهم للغاية في سبيل تأسيس مجتمع السلم الأهلي ، وأن ربط المسألة الطائفية بعوامل اجتماعية وسياسية متعلقة ببنية السلطة يساعد في حلها

يرى الخطيب أن تحرير المسألة الطائفية عن المسألة الدينية مهم للغاية في سبيل تأسيس مجتمع السلم الأهلي، وأن ربط المسألة الطائفية بعوامل اجتماعية وسياسية متعلقة ببنية السلطة يساعد في حلها، "ألم يكفنا سنةً وشيعة أكثرُ من ألف عام من الخصام، لنَدفِنَ العقلية المذهبية الضيقة ونُخرجَ الأمة من وهم الانتصار"، يقول الخطيب: "إنني أطالبُكم بسحب قوات حزب الله من سائر الأراضي السورية والتواصلِ مع الثوار في مناطق القرى الشيعية لضمان أمن الجميع .. وعلى الأمم ألا تغترّ بالقوة التي تمتلكها فكم تفككتْ إمبراطوريات عظيمة بسبب غرور القوة الذي يسكنها". مضى على هذا الخطاب ثلاثة أعوام، وبقي الخطيب السني الثائر ابن دمشق، وابن سوريا وفياً لقيم الثورة التي تعني الحرية وتسييد لغة العقل بديلاً عن العضل، وأدى غياب الخطيب وغيره من العقلاء عن قرار الثورة إلى ظهور خطابات غير متوازنة. ترى كيف نظر السيد نصر الله إلى الثورة السورية هذا ما سنراه في المقال القادم .

د. علاء الدين آل رشي

مدير العلاقات العامة في المركز التعليمي لحقوق الانسان ألمانيا

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