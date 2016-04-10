رجاء هنبيزي تكتب: ذات مساء جميل

ذات مساء جميل, وبين أشجار الحديقة, التي يطل عليها بيتي, أحببت أن أفترش عشب الأرض الطري الذي يمتد كبساط من إستبرق. يتبع

ذات مساء جميل, وبين أشجار الحديقة, التي يطل عليها بيتي, أحببت أن أفترش عشب الأرض الطري الذي يمتد كبساط من إستبرق.

ووجدتني أستغرق في مراقبة اللؤلؤات السماوية, و أهيم فيما حولها من فضاء, فشعرت بالضآلة لما رأيت رحابته و امتلاءه بالكواكب و النجوم اللامعات.

وسألت نفسي في دهشة: كم من كوكب يطل علينا؟ وكم من نجم يومض على البعد مرسلا لنا التحية؟ فلما هبط نظري إلى كوكبنا, رأيت فيما يرى النائم رجالا تتفاوت أطوالهم, يسيرون على سطح الكرة هنا وهناك في كل مكان, فأردت أن أرى عظم قاماتهم , فانبطحت أرضا , أخذت أنظر إليهم كما نملة تتفقد الكون حولها, فرأيتهم عماليق فارهين, واستعظمت في نفسي هذا الكائن … الإنسان.

وأكبرت ما قدمه لهذه الحياة من حضارة و ابتكار, و لم أستكثر عليه ما يشعر به تجاه نفسه من عز و ثقة و افتخار, لكن تأملي فيه لم يدم طويلا فقد هزني وقع أقدامه حولي, فخشيت إن ظللت في مكاني أن تحطمني الأقدام اللامبالية بوجودي , فأصبح مثل نملة سليمان , التي قالت لجماعة النمل لما رأت سليمان و جنوده : ادخلوا مساكنكم.



فانتفضت واقفة, فرأيتني بين جماعة الناس مخلوقا يماثلهم خلقة و عظمة, و إن صح التعبير, و بدأ ما دب في قلبي من خشية و رعب يتلاشى شيئا فشيئا حتى سخرت من نفسي لأني و لوهلة خامرني بعض الخوف من هذا الكائن العجيب الجميل.



ولما كنت مولعة بالتحليق و الطيران , فقد قررت أن أحط على فرع مائس في تلك الحديقة . كان يغريني بنضارته و جماله , فبدت لي هذه الكائنات متأقزمة قليلا , و صار الكون من أعلى الشجرة أكثر رحابة في عيني , فأخذني الهوس بالارتفاع إلى أن أطلق جناحي للريح , و ظللت أعلو , و أعلو. و كلما زاد ارتفاعي تقزمت تلك الكائنات حتى كادت تتلاشى.

صرت أراها من بعيد كأسراب نمل تسعى هنا و هناك , ملأت صدري بشهيق لذيذ , و أطلقت قرقعة صوتي للريح , التي آن أن تحط بي على قمة جبل شاهق…

ما هذا الجمال… و ما هذا الاتساع الذي يضيق بنا على سطح الأرض… أخذني تأملي بعيدا بعيدا … يا الله … ما أصغر هذا المخلوق … و ما أضعفه … ذلك الإنسان … ليته يأتي هنا ليرى نفسه على حقيقتها , مخلوق متأقزم متلاش لا حول له و لا قوة إلا بما رحم ربي , ووجدتني أصب جام غضبي عليه , لو علم هذا المخلوق مقداره الحقيقي لامتنع عن الكبر , لكف يده عن البطش و الظلم , و كف لسانه عن الكذب و الرياء و الفحش و النميمة ..و ..و .



يا إلهي … كم هذا المخلوق بشع , يدب على الأرض كأن لا شيء في الكون يهزمه , ورأيتني من فرط غيظي و ألمي , نسيت أن أكون , نسيت أني منه , لم أكن أرى ما رأيت الآن , كنت أفعل فعله صباح مساء , تقتلني العنجهية و الكبر , و يميتني الغرور , مسكين فعلا هذا المخلوق , دائما يرى نفسه من منظور نملة , و لم يفكر أبدا أن يتخيل نفسه في نظر طائر , ماذا لو أتيح له ما أتيح لي ؟ ربما تغير الحال , و أصبح يرى في كل ما حوله وجه الله و قدرته .



نظرت الى السماء فرأيت نور الله يغمرني , و شعرت بكل كياني أنه يراني و يسمع همسي و أنا في مكاني لا أكاد أرى أبناء جنسي , فما كنهه هذا الإله العظيم الذي يرانا جميعا و لا نراه , و يسمعنا و يفهمنا , و من فضله يرزقنا نحن و سائر المخلوقات , فما من دابة على الأرض إلا كان الله رازقها , فما بال الإنسان الباطش المغتر بذاته لا يشكر و لا يذكر و لا يتعظ ؟

رجاء هنبيزي

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