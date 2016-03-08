رسمية فهمي تكتب: كيميا الحب

عندما تنشأ علاقة الحب يفرز الجسم 5 مواد كيمائية مثل مادة الايبفرين ومواد شبيهة بالمورفين مما يعطى شعورا بالنشوة والسعادة فحين الوصل تفرز هذه المواد بكثافة وحين الهجر والخصام.يتبع

أراك عاصى الدمع…. شيمتك الصبر ….أما للهوى نهى عليك ولا أمر…..بلى أنا مشتاق

وعندى لوعة ولكن مثلى لا يذاع له سر.



أحتار الشعراء فى الحب وأختلفوا فى تعريفة ولكنهم أتفقوا على المنافسة فى مغازلته والشكوى منه العالم "ستيرين برغ" وصف الحب بأنه على شكل مثلت له زوايا ثلاث أو ثلاثي الأركان.

الركن الاول: ركن الحميمية وهو الرغبة فى القرب والتواصل مع المحبوب فى الأمورالمشتركة

الركن الثانى: الرغبة والشغف (البعد الجنسى )

الركن الثالث: الألتزام ملتزم بتحقيق أمنيات وواجبات المحبوب ومسئوليتة عنه.



مراحل الحب



1-مرحلة التعلق: مرحلة قوية جدا ولكنها قصيرة جدا وفيها يتعلق كل طرف بالاخر

2-مرحلة الأستكشاف: تبدأ ببطء وتستمر ببطء وفيها يكتشف كل محبوب محبوبه ويتعرف على أيجابياته وسلبياته فإما يقبل وإما يرفض وينهى العلاقة

3-مرحلة التكيف: عندما يقبل المحبوب الاستمرار مع محبوبه ويوظف أيجابياته وسلبياته بشكل يفيد الطرفين

ولذافإننا نزجي نصيحة لكل مرب, عندما يكتشف أن ابنه أو ابنته فى مرحلة التعلق لا يأمرهم بقطع العلاقة مباشرة فهذا يؤدى الى مشكلة نفسية للفتاة أو الفتى حيث يكمل باقى القصة فى مخيلتة وقد تتأثر حياته المستقبلية – بل على المربى أن ينقل ابنة من مرحلة التعلق الى مرحلة الى الاستكشاف فيطلب من الطرف الاخر التقدم للتعرف والخطبة وعند مرحلة الاستكشاف تظهر العيوب والسلبيات التى من الممكن أن تنهى العلاقة

كيميا الحب.

عندما تنشأ علاقة الحب يفرز الجسم 5 مواد كيمائية مثل مادة الايبفرين ومواد شبيهة بالمورفين مما يعطى شعورا بالنشوة والسعادة, فحين الوصل تفرز هذه المواد بكثافة وحين الهجر والخصام تقل هذه المواد فى الجسم مما يؤدى الى الشعور بالحزن والضيق .

وهكذا بين المد والجزر بين الوصال والخصام بين النشوة والسعادة والضيق والحزن وهذه التغيرات الكيميائية أذا دامت أكثر من 3 سنوات يقل الحب أو يخفت وهجه لأن المستقبلات الحسية لهذه المواد الكيميائية تتعود عليها فيقل تأثيرها مثل أى مخدر لذا فهو من المعلوم أن وهج الحب لا يستمر أكثر من 3 سنوات.

وجود المشكلات فى الحياة الزوجية لاتقتل الحب بل تجدده فالاختلافات، هى هرمون نمو الحب وتجدده وأستمراره, فالمشكلات تجدد التغير الكيميائى فى خلايا الدماغ والتغير الكيميائي يرفع من الشعور بالنشوة والسلامة والامان .

وينقسم الحب تبعا للنضج الى :

1-الحب الناضج: حيث يحب كل طرف الاخر نتيجة لمواقف المحبوب ومبادئه وأخلاقياته وطريقة تعاطيه مع الحياة

2-الحب غير الناضج: حيث يحب كل طرف الآخر نتيجة لشكله, لصوته, لحركاتة

وتقسيم أخر للحب

1-الحب الجسدى: حيث يتعلق المحبوب بجسد حبيبه

2-الحب العقلى: التلذذ بالحوار معه ووبطريقة تفكيره ونظرته للأمور

3-الحب العاطفى: حيث الاهتمام بالمشاعر والآهات

4-الحب الروحى: وهو التجرد من كل ما سبق وحالة من الايثار العالى

فعندما قال الشاعر يصف حبيبته

(وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد )هنا أعتمد الشاعر على البنية الجسدية والحب الجسدى

وعندما قال شاعرأخر

(بانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ )

هنا أعتمد الشاعر على بعد عاطفى وعلى أحساسه بها

وهذا من أهم الاسباب التى تؤدى للمشكلات الزوجية أختلاف طبيعة كل منهما فى التعبير عن الحب وأختلاف نوع الحب الذى يقدمة كل طرف للآخر ولذا فواجب على كل حبيب أن يتعرف على طبع محبوبه ولأعرف محبوبى على طبع حبى .

وعندما نتحدث عن أعظم قصة حب فى التاريخ لانجد غير قصة سيد الخلق سيدنا محمد صلى اللة علية وسلم فى حبة الأول والأخير للسيدة خديجة فنقف تحية وأنبهارا لهذه(Love story)



وتتجلى هذة العلاقة حتى بعد موتها حين تقول لة السيدة عائشة قد أبدلك اللة خيرا منها فيغضب الرسول ويقول (لا واللة ما أبدلنى اللة خيرا منها )ثم يتكلم عن مأثرها معة _(واستنى بمالها حين حرمنى الناس )

ثم تهيج مشاعرة عندما يسمع صوت هالة أخت خديجة ويقول يارب تكون هالة ليستعيد الأيام الخوالى مع حبيبته .

ويوم فتح مكة يوم النصر والفتح والتمكين الناس مشغولة بالفتح ومقابلة الأهل ولقاء الكعبة وأداء العمرة -ولكن رسولنا الكريم يدخل وينصب خيمة لة عند قبر خديجة ليستريح بجوارها فما أروعها من قصة حب ولكن للأسف لا يعرفها الناس .

فعندما يبدأ الحب فلا لغة ألا لغة الوفاء فما أصدق كتاب اللة (ومن أياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا أليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون )

دكتورة رسمية علي

خبيرة اجتماعية وكاتبة مصرية

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