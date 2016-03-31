محمد الزغلامي يكتب: سوريا ومصر في المستقبل

لست مولعا بالتحاليل السياسية فهي الآن كثيرة جدا يا حفيدي و لكن أخبره بأن حركة حماس الفلسطينية لم تكن إرهابية و لم توجه يوما سلاحها نحو الأراضي المصرية.. يتبع

حفيدي العزيز في سوريا، كيف حالك و كيف حال البلد، هل قسّموها ؟ هم يطمحون إلى ذلك الآن و لا حول و لا قوة لجدك، أنا على متن قارب صغير الآن أشق عباب البحر هربا، فوطني أبى أن يكون كريما،ً آمنا، ًمحترماً..

كل ما أردته يا حفيدي أن أعيش حرا فكوفئت بقنابل و براميل و دبابات و جنود من مختلف الجنسيات، و لم يبق أمامي سوى الهرب أو الممات..

و أنا يا حفيدي، كما قال الشاعر أحمد مطر "لا أريد أن أموت كي يحيا الوطن لابن زنىً يهتكهُ ثم يقاضيه الثمن، لاثنين وعشرين وباء مزمنا، لاثنين وعشرين لقيطا يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن" هل تعرف أحمد مطر يا حفيدي؟ لم تسمع عن قصائده قط؟

إذن ماذا تدرسون؟.. فهمت.. تدرسون عن رئيس مجنون و شعب بين مقتول أو غارق أو مسجون.. ماذا؟ أخبروكم أننا إرهابيون و أن بشار الأسد قد كان نسخة من الرشيد هارون؟ لا يا حفيدي، لم يك جدك من الخائنين و لم يك بشار من المطعمين للمساكين من فقراء سوريا و المحتاجين؛ بل كان يحب المال حبا جما، لا تصدقهم يا ولدي، لم نكن عملاء، اسأل شوارع درعا، دمشق، حلب، إدلب، تدمر، دير الزور و ستجيبك " الله، سوريا، حرية و بس".

سر في أزقة حماة ليلا و ستسمع صوت إبراهيم قاشوش يغرد " الشعب السوري ما بيرتاح حتى ينال الحرية"، مُرَّ على ديار حمص و سيطرب أذنك صوت عبد الباسط الساروت و هو يغني "جنة جنة جنة".

لقد أخبروكم بأن سوريا ازدهرت تحت حكم الأسد؟ لم يحدثوكم عن السجون و المقابر الجماعية؟ و لا عن التعذيب و لا عن الوحوش الآدمية؟ و طبعا لم تسمعوا عن الانتخابات الشكلية و النسب الخالية..غير صحيح، لم يكن مساندا للقضية الفلسطينية، اتخذها كمن سبقه مطيّة لكسب شرعية غبية..

لم تكن مؤامرة كونية ضده كما قال لكم معكم، كنا شعبا سئم العبودية، إلا أن بشار فكر و قدر، ثم نظر، ثم عبس و بسر، فقال إن هذا إلا مخطط لزعزة استقرار آل الأسد، فبعث بالبراميل تفجر المنازل و الجماجم و تحرق أجساد النائمين. لم نَخَفْهُ، سلكنا طريقنا.

تواصلت الإحتجاجات، فكر الأسد يا حفيدي، فكر و قدر، ثم نظر، ثم عبس في وجوهنا و صرخ فينا أننا خائنون لفلسطين، رغم أنه لم يؤرق يوما مضجع إسرائيل، فالجولان محتلة والاحتفاظ بحق الرد ورثه عن والده حافظ الأسد. من يصورونه لكم بطلا يا ولدي كان أول من سمح باحتلال سوريا، لم يقدر على إسكاتنا فبعث بطلب المساعدة من ديكتاتور آخر لكنه لا يتكلم العربية جاء و جيشه، ونظم لهم حزب الله اللبناني، اجتمعوا، تشابهت علينا الوحوش يا حفيدي و كثرت أنواع الأسلحة، فالقنابل روسية و المتفجرات سورية و القناصة لبنانيون..

هم الآن على مشارف حلب، لم يكن أمامي من خيار سوى الهرب، فوالدك لم يتجاوز التاسعة من عمره، هاهو ينام الآن في حضن جدتك، قتلوا أعز أصدقائه، كان البارحة يحفر بيديه الصغيرتين محاولا إخراج أخيه من تحت الأنقاض، فيما كانت جدتك تواسي جارة لنا اختار قناص أن يقتل أختها و أطفالها الخمسة عندما كانت تحاول الهرب إلى تركيا بعد أن اختطفوا زوجها، أنهكتهما الحرب يا ولدي..

أخيرا لا تقتلع أوراق الأشجار ، قد تستحقها يوما، فأهلنا في مضايا لم يجدوا غيرها طعاما لكي لا يموتوا جوعا و لا تجزع إن لفظت أمواج البحر جثثا بين الفينة و الأخرى على شواطئ بحار سوريا، ولا تخف إن حفَرْتَ في الأرض فوجدت أعضاء بشرية، و لا ترتعد إن ملأتْ صرخات الرُّضَّعِ ديار حمص و دمشق المهجورة، هي أرواح يا ولدي أبت أن تغادر وطنها باكرا..

المركب مليئة جدا، قد نغرق في أي لحظة فاستمع إليّ جيدا الآن، راسل أخيك في مصر، قل له إن أجداده كانوا رجالا لا يقبلون الضيم و لا ينزلون على رأي الفسدة.

أخبره أنه خلافا لما كتبه على كراسه في حصة التاريخ، ما حصل في 25 يناير كان ثورة حقيقية، لم تكن من صنع الخارجين عن القانون، هم قرروا العيش بكرامة و حرية، هزموا أعتى الديكتاتوريات البوليسية و توجوا نصرهم بانتخابات ديمقراطية…نعم! أخبره أن محمد مرسي لم يكن جاسوسا و لا إرهابيا، كل ذنبه أنه أراد الحفاظ على بنات مصر و شبابها و أراد لها أن تكون ذات سيادة.

علّمه يا ولدي أن ما قيل له عن اعتصام "رابعة" افتراء، فلم يكن هناك لا أسلحة و لا دبابات و لا جثث تحت المنصات. إن سلاح رابعة كان القرآن و الدعاء في صلاة الفجر، إلا أن خير أجناد الأرض يا ولدي قطعوا ذاك الدعاء و أسالوا الدماء وارتفعت أصوات الرشاشات و نفذوا مجزرة هزت كل العالم، نعم كان السيسي مجرما كبشار الأسد، جعل من جماجم الأبرياء و سذاجة الأغبياء و عمالة الخونة و أموال المُهَرِّبين و فتاوي المنافقين سلما صعد من خلاله إلى الحكم. قل له بأن الجيش المصري لم يكن خير أجناد الأرض، كيف له أن يكون خيرها و هو يذيق الآن أهل سيناء الويلات يا ولدي، و ينكّل بجثثهم و يدمر منازلهم تدميرا؟

ربما ستكون سيناء محتلة عندما تصلك الرسالة أو ربما ستكون مليئة بأهل غزة، فالبعض يقول إن السيسي بصدد تهجير أهلها حتى ينفذ مخطط الاحتلال الصهيوني في السيطرة على غزة، لا أعلم، لست مولعا بالتحاليل السياسية فهي الآن كثيرة جدا يا حفيدي و لكن أخبره بأن حركة حماس الفلسطينية لم تكن إرهابية و لم توجه يوما سلاحها نحو الأراضي المصرية..

قل له إنه لا وجود للمجلس الأعلى للعالم ، هي مجرد ترّهات إعلامية، ففي زمننا يا حفيدي شرارنا يتصدرون شاشات التلفاز ليرتكبوا ذنبا أشدَّ من القتل. و حدّثه عن جثث نحيلة توجد تحت سجن اسمه العقرب تفانى حراسه في تعذيب المعتقلين، حتى إذا ما خرج واحد منهم اختطفوه و أعادوه أو ربما قتلوه..

اقترن اسم جمهورية مصر في عهد عبد الفتاح السيسي يا حفيدي بالاختفاء القسري و الاغتصاب و الإرهاب، قل له إن الشرطة المصرية لم تكن كغيرها، فشرطتنا ترتكب الجريمة ثم تختار بريئا يحمل وزرها، و كانت تحل محل المجرمين فتحرك قواتها و تحرق منازل المعتقلين في وضح النهار و ينتشي أفرادها بمحاولات أمهات المظلومين تقبيل أيديهم. أخبره عن صمود آل البلتاجي.. لا، لا تفعل،

سأخبره عنهم لاحقا إن كان في العمر بقية فسطور قليلة لن توفيهم حقهم.. علي أن أذهب الآن يا حفيدي، فعصابات التهريب ترى بأن عدد المسافرين على المركب كبير جدا و أفرادها سيختارون أشخاصا ليتم إلقاؤهم في البحر..

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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