إيمان مسعود تكتب: الخلافة الإسلامية بين التشويه والاستنساخ 1

السُلطة إذا ما قامت في إطار الدين الإسلامي فإنها تمنح الحاكم العادل بهاء فوق جماله لأن الإسلام يمدّه بالتفويض الديني لتدبر حياة الناس. يتبع

يقول هوبز ( البشر جميعا تتملكهم رغبة في أن تكون لديهم السلطة تلو الأخرى ولا تتوقف تلك الرغبة إلا بالموت).

استحالة أن يعيش الإنسان وحيدا لأنه يميل بفطرته وغريزته إلى الاجتماع بأقرانه تجعل من الضروري وجود أعراف وقوانين تنظم ازدحامه بالمجتمع البشري وتؤسس لقاعدة تعامله مع من حوله حتى لا يجور على الآخرين أثناء سعيه لإشباع غرائزه وتحقيق أهدافه، والقوانين لن تزدهر وتنتظم إلا بتوفر سلطة تتحدد شرعيتها بقدر ما تحققه للعامة من المقصد الأصلي لوجودها كإقامة العدل وبسط الرخاء وإنشاء الحضارات وانتظام شئون الرعية فإذا أخلّت بذلك كأن تكون سبباً لترسيخ الإفساد ونهب الخيرات وقتئذ جُرّدت من كل المزاعم الدينية والسياسية لاستمرارها وتسقط شرعيتها ومعها كل الخرافات بأن الحاكم ولي أمر المسلمين لا يُخرج عليه ولا يُؤخذ على يديه سداً للمفسدة التي غالباً يكون هو مصدرها!

يقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة" فالاستقامة والصلاح هما أصل الطبيعة الإنسانية وبها خُلق لذا كانت الغاية من بعث النبوات هو تعزيز الخير في الإنسان، لهذا قال الله تعالى في كتابه الكريم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند اكتمال رسالة الإسلام }اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أي أكملت لكم العقائد والفضائل المرجوة فلا تحتاجون إلى زيادة أبداً لتقيموا مجتمعاً يسوده المحبة ويعلوه التقدم والازدهار ، إلا أن الله وهو أعلم بشئون عباده وما يُصلحهم يعلم أن النقص يظل مُلازماً للطبائع الإنسانية مهما بلغ المرء من السمو الأخلاقي مما يجعل الحاجة مُلّحة لوجود سلطة تسوس أمر العامة وتوازن بين المصالح وتُحقق الكفاية لكل فرد بتوفير احتياجاته دون الجور على احتياجات الآخرين.

والسُلطة إذا ما قامت في إطار الدين الإسلامي فإنها تمنح الحاكم العادل بهاء فوق جماله لأن الإسلام يمدّه بالتفويض الديني لتدبر حياة الناس وعمارتهم للأرض، فالمعاملات الإسلامية تُمثّل إطاراً اجتماعياً يلتزم فيه الحاكم بالإيفاء ببسط العدل والقصاص من الظالم دون جور أو تمييز

والسُلطة إذا ما قامت في إطار الدين الإسلامي فإنها تمنح الحاكم العادل بهاء فوق جماله لأن الإسلام يمدّه بالتفويض الديني لتدبر حياة الناس وعمارتهم للأرض، فالمعاملات الإسلامية تُمثّل إطاراً اجتماعياً يلتزم فيه الحاكم بالإيفاء ببسط العدل والقصاص من الظالم بقدر ظلمه دون جور أو تمييز لاختلاف الدين أو الخلاف الفكري وكذلك القصاص للمظلوم دون نقص أو اهمال أو ممارسة عنصرية دينية وفكرية ضده، فلا دين يقوم دون تحقق أمن عادل يحفظ للجميع حقهم في اختيار عقيدتهم وممارستها ولن يتحقق الأمن إلا أن تكون السلطة حارسه الأمين دون أن تؤثر أيدولوجيتها الدينية والسياسية في حملها على الانحياز لفريق من مواطنيها على حساب آخر، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حينما وصل إلى المدينة المنورة فكانت أهم ركائزه في تأسيس دولة الإسلام هو وضع ميثاق يحفظ لشركائه في الدولة (اليهود) حقهم في ممارسة عقيدتهم لهم من الحقوق ما لأصحاب رسول الله وعليهم من الواجبات المدنية ما على المسلمين وجعل الدفاع عن الوطن الوليد واجباً مُشتركا يتقاسمه المسلمون مع اليهود ضد أي عدو ثارت ضغينته ضد الدولة الناشئة.

ويمنح الإسلام الشعب كذلك تفويضا دينيا يتمثل في مراقبة مدى التزام الحاكم بحفظ حقوقهم ورفع مستوى الأخلاق والقيم بينهم لمنحه شرعية الاستمرار والبقاء أو تجريده من السلطة عند إخلاله، فالتفويض الذي يمنحه الإسلام للحاكم ليس أبدياً أو مفتوحا فالحاكم في الإسلام ما هو إلا فرد في جماعة المسلمين له وظيفته مثلهم يؤدّيها تحت رقابة شعبه وليس شخصاً اجتمعت عليه مصالح المؤسسات السياسية العليا فنُصّب خادماً لتمرير مآربهم وأخذ الشعب ومعه النفط والثروات احتكارا مجانيا فوق ذلك!

مدونة مصرية

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