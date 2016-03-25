إخلاص القصاص تكتب: سحر الكلمة

في هذا المقال التربوي أحببت أن أركز على قيمة الكلمة الطيبة وأثرها في التربية، لن أتكلم عن آخر الدراسات التي أثبتت فعالية وأثر الرسائل الإيجابية التي تصل لعقل الطفل. يتبع

في هذا المقال التربوي أحببت أن أركز على قيمة الكلمة الطيبة وأثرها في التربية، لن أتكلم عن آخر الدراسات التي أثبتت فعالية وأثر الرسائل الإيجابية التي تصل لعقل الطفل ومن ثم تترجم إلى أفعال وسلوكيات حقيقية؛ ولن أتكلم عن حجم تأثير كلماتنا المرسلة لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم وأثرها في تشكيل سلوكهم بل ونجاحهم النفسي والعملي في الحياة.

بل سأتحدث عن أمر الله لعباده حين قال } وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَن {لم يقل عز وجل الحسنى وإنما ( أحسن ) وهو أفضل ما في جعبتنا من كلام.

وهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا بأن نؤذن للطفل لحظة ولادته في اليمنى ونقيم له في اليسرى؛ سؤال: هل يعقل المولود كلمات التوحيد والفلاح ؟؟ نعم، لا بد أنها ستدخل لأعماقه وستخرج يوما ما.

يقول الله تعالى : ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)).

ويقول صلى الله عليه وسلم ((الكلمة الطيبة صدقة))، أخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة.

ثم بعد ذلك يسأله أحد الصحابة رضي الله عنهم فيجيبه صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم ؟؟

أتفكر كثيرا في تلك الآيات والأحاديث؛ ثم أقول ومن أولى الناس بحسن حديثي وحسن قولي ؟؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).

هل الكلمات الحسنة أو السيئة التي أشير بها لأبنائي لها ميزان؟؟ كم رفعت الكلمات أناسا وكم قتلت ؟؟ لو تفكرت أيها المربي أن كلماتك مع أبنائك ستحاسب عليها؛ ستكون أكثر حرصا عند التلفظ بها. إنها ليست مجرد كلمات وستمضي، لن يحاسبك الله عليها لمجرد التلفظ بها فحسب؛ بل لأنها الكلمات تبني وتهدم.

إن من الكلمات الطيبة التي نوجهها لأبنائنا صورتهم الذهنية عن أنفسهم؛ ابنك يرى نفسه من خلال كلماتك.

سأعطي لك أيها المربي الكريم بعض الأمثلة لكلمات رفعت أصحابها وكان لها الأثر العظيم:

• "من يَنْشَط منكم لجمع الصحيح.؟"

قالها الإمام إسحاق بن راهَوَيْه -شيخ الإمام البخاري- في أحد مجالس الحديث.! يقول البخاري: فوقع ذ?لك في قلبي.! خَمسُ كلماتٍ فقط؛ كانت كفيلة بصُنع أعظم مشروع نَفَع الأمَّة.!

• "أين أنت من الفقه.؟"

كان الشافعي في بداية حياتِه مهتما بالشِّعر، فتمثَّل بيتاً من الشعر ذات مرة، فقال له كاتب كان لوالد مصعب الزبيري: "أين أنت من الفِقه.؟"قلَب هذا التساؤل موازين الشافعي وهزَّه، فاتجه للحديثِ والفقه وأصبح إماما.! أصبح إماماً بسبب لقاء عابر مع كاتب.!

• "إنَّ خطك ه?ذا يشبه خط المُحدِّثين"

قالها الإمام البرزالي للعالِم الحافظ الذهبي، يقول الذهبي: فحبَّب اللهُ لي علم الحديث!

• " لا تتركي هذا الخير والله يا أماني إني أرى لك مستقبلا رائعا حافلا بخدمة القرآن وأهله ".

الأستاذة أماني عاشور في بداية دخولها لهذا العلم واجهت صعوبات أثناء تعلمه فاتخذت قرارا بعدم إكماله فما كان من معلمتها إلا أن شجعتها بتلك الكلمات.

تقول الأستاذة أماني عاشور ذهبت لبيتي وأنا أرى هذا اليوم … وهي الآن حية ترزق مقرئة للقراءات العشرة ومؤلفة كتب ومن الأعلام البارزين في هذا المجال.

هكذا الكلمات تصنع عظماء أو تهدم إنسان …. وهكذا ديننا الحنيف يرى الكلمة بمقدار إما وزر و إما أجر، إن تزرع أيها المربي حتما ستحصد ما تزرعه ؛ فازرع الخير فإنه حتما سيؤتي أكله باذن الله وسوف تذوق لذته في الدنيا والآخرة.

اجعل شعارك في البيت (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )).

جعل الله أبناءنا قرة أعين وأنبتهم نباتا صالحا.

إخلاص القصاص

استشارية تربوية أردنية

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