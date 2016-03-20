مهدي يعقوب يكتب: الفرق بيننا وبينهم .. أزمة أخلاق

فترة الثمانينات، كنا نتسابق فيما بينناعلى الظفر بشرف حمل ـ وصلةالخبز إلى فرن الدرب من أجل إنضاجه،و كان المحظوظ من تقول له السيدة : الله يرحم من رباك يا وليدي ! ياه.يتبع

مهدي يعقوب / مدون مغربي

اللذة عندي أن يقرأه العامة ! هذا وحده كفيل بإدخال الرعب في نفوس المفسدين، سأتكلم اليوم عن الفرق بيننا وبينهم. نعم، الفرق بين الشعبين! بيننا نحن المسلمين و بين الكفار بهذا الدين!

والحقيقة أننا كأفراد، ورثنا عن أحد ما في هذه المجرة المأهولة بنسل العرب ، أن العيب كل العيب في الآخر و لا يمكن البتة أن يكون فينا ، و لا أدري من أين أتينا بهذي القناعة التي تنخر أخلاقنا كما ينخر السوس العظم !

بالأمس مرت صديقة بمحل بقالة ، و رمقت شخصا عجوزا ، أتى بأنبوبة غاز ، ليملأها ، و بعد أن تم له ذلك ، طلب من أحد الشباب الذين يقطنون نفس الزقاق ، مساعدته في حملها إلى منزله ، فما كان من الشاب إلا أن أجاب : أنا لا أساعد أمي في حملها ، أفأساعدك أنت؟!!! وجه هذا الشاب يستحق فعلا ـ تصرفيقة (لطمه ) فاعلة تاركة! إني أتذكر ، و حينما كنا صغارا في فترة الثمانينات الفريدة ، كنا نتسابق فيما بيننا نحن صغارا و شبابا على الظفر بشرف حمل ـ وصلة ـ الخبز إلى فرن الدرب من أجل إنضاجه ، و كان المحظوظ ، يكفيه من الشكر ، أن تقول له السيدة : الله يرحم من رباك يا وليدي ! ياه ! ما أجمل هذه الجملة !

نحس معها كنا ، أننا قدمنا شيئا جليلا لهذه السيدة ، و لآبائنا أن ظفرنا لهم بدعوة من عجوز ! كنا نتسابق من أجل مساعدة أهل الدرب ، و كان عيبا في قواميسنا أن يحمل الشيبان الأثقال.

فلماذا نحن في الشارع موجودون إذا هم حملوها ؟ يحدث كثيرا أن أستقل الحافلة ، فقط من أجل الظفر بشيء أكتب عنه ، و لا أذكر أني في يوم خرجت منها بخفي حنين ! دائما أخرج مملوء جيوب القلم ! الحافلات المغربية، مجتمع مغربي مصغر بامتياز !

آخر مرة صعدت فيها الحافلة ، شاهدت امرأة يظهر عليها أثر الحكمة ، و هي تضرب الباب الخلفي للحافلة ، من أجل أن يتوقف السائق ، بدون محطة ، و وسط الطريق حيث هذا التلوث السمعي الكبير الذي نُتحف به كل صباح ، لماذا ؟ من أجل أن تنزل هي !

في الحافلة ، يخرج المجتمع المغربي كل مكبوتاته ، من سب و شتم ، و ألفاظ قبيحة ، أما التحرش الجنسي ، فحدث و لا حرج ، هناك عينات في هذا المجتمع، الذي يستقل الحافلة فقط من أجل فعل ذلك فقط .

مهدي يعقوب

مدون مغربي

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