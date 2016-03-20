رسمية فهمي تكتب: الرجل يلعبها صح

الرجل يلعبها صح بعد الزواج لم يهمل أهله ولم يلغى وقت يقضيه مع اصحابه ولم يتوقف عن عملة او دراسته ،بل استمر فيهم جميعا واعتبر الزواج إضافة.يتبع

رسمية فهمي / كاتبة مصرية

الست قبل الزواج تشبع احتياجاتها الإنسانية من (القبول….الحب …الانتماء…الاهتمام ..

.تقدير الذات …تحقيق الذات)..من الأهل …الأصدقاء ….الدراسة…العمل ولكن بمجرد الزواج تقوم بهدم كل هذه الدعامات وتغلق كل مصادر ونوافذ الاحتياجات النفسية ،فتستغنى عن الأهل ثم تقطع علاقاتها بصديقاتها ….ثم تسد أبواب تحقيق الذات فى الدراسة والعمل .



ولكنها إنسانة بشر لها احتياجات ضرورية إذ لم تشبعها تكون كمدا

فتبدأ بطلب كل احتياجاتها من الزوج المسكين الذى لم ولن، ومن المستحيلات أن يشبع كل هذه الاحتياجات فتبدأ المنغصات والمشكلات تتوال .

ثم تتهم الزوجة الزوج بالتقصير في حقها ثم اللوم والعتاب ودائما تطلق "آه". وفى النهاية تتهمه أنه ظالم وهى ضحية ضحت من أجله ضحت بحياتها علشانه؛ فيبنى سورًا عاليًا بينهم وحاجزًا منيعًا بمرور الأيام حتى تصبح على فاجعه أنه تزوج بأخرى أو غدر أو خان ثم تبدأ تشتكى بعد كل هذه التضحيات!

تتهم الزوجة الزوج بالتقصير في حقها ثم اللوم والعتاب ودائما تطلق "آه". وفى النهاية تتهمه أنه ظالم وهى ضحية

وعلى الجانب الآخر الرجل لعبها صح بعد الزواج لم يهمل أهله، ولم يلغ وقتًا يقضيه مع أصحابه ولم يتوقف عن عملة أو دراسته، بل استمر فيهم جميعا واعتبر الزواج إضافة .

الرجل لعبها صح عندما أشبع احتياجاته النفسية من حب وقبول من أهله وزوجته وأصدقائه، وتقدير وتحقيق ذات في عملة لم يلغى أي طرف من أطراف المعادلة من وسائل الدعم النفسي

ولذا نجد الرجل يتمتع بصلابة نفسية وثقة وتجد المرأة مهزومة نفسيا، وتلعب وأدمنت دور الضحية

همسة في إذن الزوجة .. ألعبيها صح .. استمتعي بزوجك ولا تعيشي دور الضحية استمتعي بأولادك فهم زينة الحياة الدنيا وليسوا عبء أو مسؤولية ثقيلة استمتعي بأهلك، ولا تحرمي نفسك من دعوة صادقة استمتعي بصديقاتك ولا تغلقي باب تطوير ذاتك بالعمل أو الدراسة.

دكتورة رسمية فهمي

كاتبة مصرية

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