محمد الزغلامي يكتب: لن ننساك يا زند

رحل من استنجد ذات يوم بأمريكا لإنقاذه من ديمقراطية حكم الإخوان تاركا وراءه ابناء مصر في المعتقلات يواجهون السياط و الكلاب الجائعةوالبرد القارس الذي يفتك بأجسادهم. يتبع

محمد الزغلامي / مدون تونسي

أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا بإقالة وزير العدل أحمد الزند بعد انتقادات طالت الأخير لإساءته للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه يمكن أن يحبس أي أحد يخالف القانون حتى لو كان "نبيا عليه الصلاة والسلام"، ولكنه أضاف مستدركا "أستغفر الله العظيم".

و يعد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة، في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي مهدت طريق الحكم لعبد الفتاح السيسي.

رحل من استنجد ذات يوم بالولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذه من ديمقراطية حكم الإخوان تاركا وراءه بنات مصر و أبنائها في المعتقلات وجها لوجه مع جلاديهم، يواجهون السياط و الكلاب الجائعة و البرد القارس الذي يفتك بأجسادهم.

رحل من يعتبر نفسه سيدا على باقي المصريين ليبيت الليلة في فراشه الدافئ بينما تبيت أمهات مصر أمام المعتقلات على أمل أن يسمح حراس المقابر لهن في الصباح الباكرّ بالتمتع بالنظر لوجوه بناتهنّ و أبنائهنّ بجانبهنّ حقائب مُلِئت بالمأكولات، هنّ يعرفن أنها ستكون من نصيب مدير السجن و لكن حنان الأم يأبى أن يُسلم للواقع الأليم.

يغط أحمد الزند اليوم في نوم عميق حالمًا بقتل عشرة آلاف إخوانيّ مقابل كل جندي مصري حتى يُطفئ النار التي بداخله كما سبق له أن قال، غير مبال بمعتقلي العقرب المضربين عن الطعام بحثا عن العدل الذي غاب عن مصر.

محرومون من الطعام و الأدوية و أدوات النظافة و كل المستلزمات الضرورية، لا يملكون سوى ملابس مهترئة لا تقيهم صلابة الجدران و لا برد الشتاء.

متلاصقون، فغرفهم ضيقة و أعدادهم كثيرة. موجوعون، فأغلبهم يعاني مشاكل صحية جراء ظروف "غوانتانامو مصر" القاسية. مظلومون، فجل قضاياهم ملفقة لا يد لهم فيها ، فقط سوء حظهم جعلهم شماعة تَحمل أخطاء السيسي.

رحل من اعتبره صديق سفير دولة الاحتلال، الإعلامي توفيق عكاشة، حاميًا لمصر و حاملا لعرش عدلها.

تاركا وراءه والدا يمضي يومه بين شوارع القاهرة بحثا عن ابنته المختفية منذ شهور، و زوجةً اعتقلت حين ذهبت لتقديم بلاغ عن اختفاء زوجها.

وأمًا تحاول يائسة تقبيل يد الضابط حتى يدلّها على مكان ابنها الوحيد. رحل رجل حسني مبارك السابق تاركا نحو 464 حالة اختفاء قسري، خلال العام الماضي فقط؛ اختطف 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية بدون إظهار أوامر بالتفتيش أو القبض، واختطف أكثر من شخص من المطار؛ فيما اختفى منهم أربعة أشخاص من محبسهم، و 21 بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة حسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور".

ولكنه قبل أن يرحل قال إن في الاختفاء القسري مصلحة العدل و ضمان لحسن سير القضايا.

رحل من سماه معارضوه في القضاء تاركا ضباطا و أمناء شرطة يعيثون في مصر فسادا دون حساب، فذلك الذي صفع زهرة من زهرات مصر في القطار لا زال يتحدث إلى اليوم عن عمله البطولي.

و ذلك الشرطي الذي عنف أحد الأطباء طليقٌ و يهدد غيره على شاشة التلفاز.

أما رجل الأعمال ذاك الذي نهب خيرات مصر فها هو يشجع سكان المحروسة على "التصبيح على مصر".

رحل من أهان أبناء عمال النظافة تاركا وراءه قاتل جوليو ريجيني يتجول في أنحاء أرض الكنانة.

رحل تاركا إسلام سلامة، محامي المختفين قسريا بين يدي الشرطة ظلما و بهتانا. رحل تاركا أبناء زينب الغزالي في السجون بتهمة التخابر مع حماس.

رحل تاركا أبناء "رشا منير" لوحدهم بعد أن مات والدهم وهو في طابور الزيارة ليزور زوجته المعتقلة.

رحل تاركا زوجة تحمل جنينا بين أحشائها و تحدثه عن والده الذي أختفى بعد أشهر من زواجهما ليعود لها جثة هامدة.

رحل أحمد الزند تاركا في المحكمة طفلا صغيرا يلتقط من خلال هاتف جوال صورة لقاتل والده.

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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