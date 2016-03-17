جمانة زريق تكتب: ارفعوا أيديكم عن الدين

للدين الإسلامي عدد لا يحصى من الشيوخ الناطقين باسمه والذين يعتبرون أنفسهم الوكلاء الحصريين له. فلا يحق لغيرهم الحديث عن الدين أو تفسير القرآن. يتبع

للدين الإسلامي عدد لا يحصى من الشيوخ الناطقين باسمه والذين يعتبرون أنفسهم الوكلاء الحصريين له. فلا يحق لغيرهم الحديث عن الدين أو تفسير القرآن وإعطاء الفتاوى لكل كبيرة و صغيرة في حياة المسلم.

على الجانب الآخر نجد مؤخرا عددا لا يستهان به من اللادينيين من العرب و غير العرب الذين أخذوا يعتبرون الدين الإسلامي هو المسؤول الأول والأخير عن تخلف الأمة العربية وعن كل ما ألم بها من وهن وضعف. وبالتالي فإن كلا الطرفين يسيء للمجتمع العربي دون الوصول للهدف المرجو من عملهم.

أكثر من ذلك, أن كلا الطرفين يخلق بيئة للتطرف الفكري في المجتمع العربي الذي يزداد وضعه سوءا على الرغم من ازدياد عدد مثقفيه. فعلى سبيل المثال, يعمل الكثير من شيوخ الأمة العربية على إيقاف العقل العربي فيما يخص أمور الدين, فالإنسان الذي لم يدرس العلوم الشرعية لا يحق له مناقشة أمور الدين, ولا حتى محاولة فهم القرآن, متجاهلين الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والتي يدعو فيها الله سبحانه و تعالى عباده الى تدبر القرآن و محاولة فهمه والتأمل في ملكوت الكون وإعمال العقل.

ومن هذه الآيات قوله تعالى "كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب". أيضا جاء في قوله تعالى "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون"، فالله هنا يدعو عباده كلهم للتفكر في أمر الكون وفهم القرآن, دون الإشارة الى اعتماد الفرد على غيره في عملية التفكير و الفهم على اعتبار أن الناس متفاوتو الأفهام و الذكاء, فالناس كلهم مطالبون بإعمال عقولهم و إلا فهم من شر الدواب كما وصفهم الله تعالى في كتابه.

ولكن ومع ذلك تجد أن أغلب شيوخ الأمة يجرمون من حاول فهم القرآن وأتى بتفسير جديد يتناسب مع الزمن الذي نعيش فيه. فهم لا يريدون فقها إلا فقه الإمام الشافعي و قياس أحمد ابن حنبل. وهم بذلك يريدون إيقاف الزمن والعقل, فالمشكلة هنا ليست بفقه الشافعي أو ابن حنبل وغيرهم, لأن هؤلاء أعملوا عقولهم في ذلك الوقت, ولكن المشكلة الكبيرة هي في عقول الكثير من الشيوخ والكثير من الناس الذين لا يتقبلون الأفكار الجديدة بما يتعلق بالدين. فيعمل هؤلاء جاهدين عن جهل أو عن تجاهل الى تغييب العقل بكل ما يتعلق بالدين. وهذا بدوره خلق البيئة الخصبة لبعض أنواع التطرف الديني الذي استطاع الغرب أن يجعل منه أداة طيعة للتدخل في أمور الأمة العربية, وإظهار شعوبها على أنها شعوب متوحشة يجب ترويضها.

في المقابل, برز في الفترة الأخيرة عدد كبير من المجموعات اللادينية في المجتمع العربي والتي جعلت من الدين الإسلامي السبب الرئيس في انحدار الأمة العربية, وأن الدين الإسلامي وما نتج عنه من فقه جعل هذه الأمة أمة غير خلاقة

ولكن في المقابل, برز في الفترة الأخيرة عدد كبير من المجموعات اللادينية في المجتمع العربي والتي جعلت من الدين الإسلامي السبب الرئيس في انحدار الأمة العربية, وأن الدين الإسلامي وما نتج عنه من فقه جعل هذه الأمة أمة غير خلاقة, وبعيدة عن العلم, وأخذوا يكتبون المقالات التي يشتمون بها كل ما ينتمي للدين ويصممون فيديوهات تسيء للقرآن والدين الإسلامي. والمصيبة الكبيرة هنا, هي أن هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم علمانيين, لا يعتمدون على العلم في نقد الدين, بل على العكس ينقلون عن بعضهم البعض الكثير من المقالات والفيديوهات غير العلمية, وهم بذلك لا يختلفون عن شيوخ النقل في أي شيء, بل على العكس, إنهم بعملهم هذا يزيدون الطين بلة كما تقول بعض الأمثال، لأنهم يعززون التطرف الفكري القائم على مبدأ احتقار الاخر. ومن جهة أخرى فهم يبتعدون عن هدفهم المزعوم والذي هو النهوض بالأمة العربية. متجاهلين في الوقت نفسه أن ثقافة الكسل وعدم الرغبة بالعمل هي واحدة من صميم المشكلات الاجتماعية التي أثرت بشكل كبير في انحدار الأمة.

والمضحك المبكي أن أغلب الذين ينتمون للأمة العربية من العرب وغير العرب ومن كل الطوائف والأديان يسعون للذهاب للغرب والهاجس الرئيس هو أن هذه الدول تدفع المال لمن لا يعمل. والحقيقة أن ثقافة الكسل هذه ليس لها علاقة بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد. على العكس من ذلك, فالدين الإسلامي حض على العمل حيث جاء في التنزيل الحكيم "واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور". أيضا في الأحاديث النبوية جاء أن اليد العليا خير من اليد السفلى.

في جانب آخر, لو كانت مشكلة الأمة العربية و انحدارها هو الدين فقط فبماذا يبرر هؤلاء أن إحدى الدول العربية هي في الحقيقة دولة مسيحية بمعنى الكلمة منفتحة على أوربا والفقه الإسلامي ليس عاملا فاعلا فيها, ومع ذلك لم تصل الى القمر؟ فبم يعللون ذلك؟, أكثر من هذا, كيف لهؤلاء أن يفسروا الإنجازات العربية الإسلامية في القرون الوسطى وكان الفقه كما هو الآن و ربما أكثر؟

وختاما للموضوع يمكن القول أن مصيبة المجتمع العربي هي أن المتدينين جدا واللادينيين في هذا المجتمع أغلقوا عقولهم, وأهدروا طاقاتهم من خلال إما اعتماد النقل وإيقاف العقل كما يفعل شيوخنا الأفاضل. أو من خلال حقد على الدين ومحاولة ضرب مصداقيته بعقيلة جاهلة وسخيفة وليس لها أي قيمة علمية. فبدلا من أن يكون هذان الفريقان يعملان لبناء مجتمع يحترم كل أفراده و يحترم أفكارهم, أصبح هذان الفريقان أداة لهدم المجتمع العربي الغارق في الفوضى والتخلف.

جمانة زريق

مدونة فلسطينية

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