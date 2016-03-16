محمد الزغلامي يكتب:معارضة تونسية بنكهة مصرية

المدون التونسي / محمد فضل الله الزغلامي

من العادي من أيام الحياة السياسية في البلاد التونسية، حاز فيه، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بنقردان الواقعة جنوبي البلاد، يوم الإثنين7 مارس 2016.

و الذي أسفر عن مقتل 36 مسلحا، على نصيب الأسد من ?هتمام الإعلاميين و السياسيين. يوم عادي، حيث بدء ككل يوم منذ 2011، و بعد كل هجمة إرهابية، بإشاعة استهدفت حركة النهضة

فنشر موقع إخباري خبرا مفاده أنه قد تم إيقاف عضو مجلس النواب عن الحركة أحمد العماري أمام الثكنة العسكريّة ببنقردان مباشرة بعد انطلاق هجوم المجموعة الإرهابية على المدينة .

وأنه قد ظبط بحوزته جهاز هاتف “ثريا” الذي يحجّر القانون التونسي استعماله.

طبعا وجد المعارضون في هذا الخبر فرصة لتأكيد تهمة الإرهاب على حركة النهضة و انطلقت التأويلات و الإتهامات، لم يكف تكذيب النيابة العمومية لخبر إيقافه.

فظهر النائب أحمد لعماري كضيف في أحد البرامج السياسية نافيا ما يقع تداوله، إلا أن مقدمة البرنامج مريم بلقاضي، قالت أن مصادرها تؤكد أن إيقافه موثق بإمضاء في وزارة الدفاع مُرَكِّزة على علاقة النائب بأطراف ليبية كذريعة لصحة التهم الموجهة إليه.

أما المعارضة التونسية ممثلة في الجبهة الشعبية بنائبها المنجي الرحوي، و حركة التجديد بنائبها سمير بالطيب، فلا تزال تحفر تحت أنقاض العملية الإرهابية علها تجد دليلا على تورط حركة النهضة و استغلال دماء الشهداء من أمنيين و جنود و مواطنين للظفر بربح سياسي يضمدون به جراح الإنتخابات التشريعية الفارطة.

خلال برنامج سياسي تلفزي بث ليلة الثلاثاء، ظهر سمير بالطيب ليبدء حديثه منتقدا مصطلح "الوحدة الوطنية" معتبرا إياه حقا قد أريد به باطل على حد تعبيره لتكميم الأفواه.

وجدير بالذكر بأن سمير بالطيب من أشد المؤيدين لبشار الأسد و من المعارضين لتصنيف حزب الله اللبناني حركة إرهابية متعللا بالقضية الفلسطينية ، أفلا تكون القضية الفلسطينية حقا قد أريد به باطل ،و في خضم حديثه إنتقد النائب عن حركة التجديد تخاذل المؤسسة القضائية و عدم حياديتها في التعامل مع ملف الإغتيالات السياسية

معتبرا ذلك سببا لما تعيشه البلاد التونسية في الوقت الراهن في إشارة إلى تورط حركة النهضة في هذا الشأن ، و لمح إلى علاقة تربط بين قاضي التحقيق المكلف بحادثة بنقردان و حركة النهضة.

واصل الطيب حديثه وانتقد رئاسة الجمهورية في شخصها الباجي قايد السبسي، التي سبق له أن ساندها في الإنتخابات الرئاسية على أمل إقصاء حركة النهضة، و رئاسة الحكومة في شخصها الحبيب الصيد .

مشيرا إلى ضرورة إسقاط هذه الحكومة لاستحالة تلاؤمها مع الوضع الحالي داعيا إلى إعادة النظر في نمط الحكم و تغييره ضاربا بإرادة الشعب و كلمته و أصواته عرض الحائط. أما المنجي الرحوي، نائب الجبهة الشعبية فلم يضيع الفرصة كعادته و عادة حزبه في المتاجرة بالمناطق المهمشة و اللعب على الكلمات فصوّر الوحدة الحقيقية الوطنية في التحام العاطلين عن العمل و الفقراء بالجيش و الأمن إبان الهجوم الإرهابي،

معتبرا أن ما يدور من حديث عن وحدة وطنية بين جميع الأحزاب لا يقود إلا إلى وحدة "مغشوشة" على حد تعبيره. لم ينتظر كثيرا حتى يقحم حركة النهضة و عبر عن ?ستحالة تحالفه و حزبه معها بأي حال من الأحوال قائلا " نحن كديمقراطيين لا يمكن أن نتحالف مع حركة النهضة".

و انبرى يحملها كل ما يحدث للبلاد التونسية من إرهاب و فقر و بطالة، متناسيا سنوات من الحكم الديكتاتوري ومنظريه من اليسار الاستئصالي ومن القوى التحديثية المهيمنة على مفاصل أجهزة القمع الايديولوجي والأمني و التي ضاعت خلالها كل مقومات الدولة. و واصل الرحوي متهما حركة النهضة بالتعاطي مع الإرهابيين و التعامل مع كبار المهربين، و تحدث عن جناح سري للتيار الإسلامي، أي حركة النهضة، و عن اندساس أفراده داخل وزارة الداخلية. للذكر، سبق للمنجي الرحوي في نفس اليوم التصريح بأن" النهضة لها مشروع أسلمة المجتمع التونسي على الطريقة الوهابية و على الأحزاب أن تحسم هذا الأمر"

يجدر الذكر بأنه سبق لمنجي الرحوي و سمير بالطيب أن ساندا الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر متهمين الإخوان بحيازة أسلحة و التخابر لصالح الكيان الصهيوني و العمل مع تنظيمات سرية تركية و أمريكية، تماما كما فعلت المعارضة المصرية من خلال إعلامها و أحزابها

شارك أيضا المعارضان في اعتصام باردو الذي كان هدفه استنساخ سيناريو الإنقلاب المصري في تونس، و الذي صرح في شأنه نبيل القروي، مالك قناة نسمة التونسية السابق و التي تكفلت بتغطية الإعتصام و نقله مباشرة، أن أطرافا سياسية شاركت في باردو قد قالت له حرفيا بأنها مستعدة لإراقة دماء عشرين ألف تونسي في سبيل عزل حركة النه

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي



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