سلام سعده تكتب: شكراً فيسبوك، لا أطمح أن أُساوى برجُل!

إن التي خُلقت من ضلعٍ وكانت جزءاً من الكل الذي هو آدم، فضلها الله عنه بأن جعل الجزء والكل يخرجان من أحشائها. يتبع

"معاً للمساواة بين الرجل والمرأة في جميع أنحاء العالم" .. كعادة فيسبوك في كل مناسبة طلع علينا البارحة بهذه العبارة التي يظنّ أن المجتمع النسائي سيسعد بها، وفي الحقيقة لا يسعد بها إلا من استعصى عليه فهم معنى أن تكون المرأة امرأةً لا رجلاً .

لا يخفى على أحد ظلمٌ تعاني منه المرأة، أسقط لها حقوقاً وربما أسقط عنها الإنسانية في بعض المجتمعات المصابة بداء الجهل، ظلمٌ تداعى مدّعو الحداثة لرفع ستاره، فأسدلوا على المرأة ستاراً آخر بلون آخر، وأسموه المساواة.

لا تقلّ المساواة ظلماً للمرأة عما ادُّعي أنها حلٌّ له، إذ كانت المساواة ردة فعل عنيفة انحدرت بالمرأة من حيث أُريدَ أن ترتقي بها، فقد اعتُبر أن وضع المرأة في مكان الرجل بالأعمال والوظائف والمكانة الاجتماعية هو قمة الحضارة، ولا أدري أين هي الحضارة في مشهد عمل المرأة بمعمل الفحم وعلى مقود سيارات الأجرة!

يبدأ الخلل في المجتمعات عند نقطة الحياد عن الفطرة، وتنهار الحضارات بانهيار أول خلية من الخلايا المكونة للمجتمع وهي "الأسرة"، والتي تتكون من ذكر وأنثى لكلّ منهما وظائف لا يستطيع أن يقوم بها الآخر لعدم توافق حالته الفسيولوجية والجسمانية معها، ولو كان صحيحاً أن يتبادلا الأدوار أو يفعلا الشيء ذاته لخلق الله آدم وحواء من جنس واحد وأراحنا من هذا الجدل.

الحنان والعاطفة والجمال والأمومة هو ما يميز المرأة، وعاطفتها الجياشة هي عينُ قوّتها وهي التي توجِد التوازن مقابل غلظة الرجل

المشكلة الكبيرة التي حلّت بنا هي عدم فهم التركيبة التي جُبلت عليها المرأة، وأن هذه التركيبة جعلت من وضع المرأة مكانَ الرجل إهانة لأنوثتها العظيمة.

الحنان والعاطفة والجمال والأمومة هو ما يميز المرأة، وعاطفتها الجياشة هي عينُ قوّتها وهي التي توجِد التوازن مقابل غلظة الرجل، ولو لم تكن أمك كذلك لكُنتَ رُميت في الشارع عند سابع يوم توقظها فيه لترضعك في منتصف الليل.

إن التي خُلقت من ضلعٍ وكانت جزءاً من الكل الذي هو آدم، فضلها الله عنه بأن جعل الجزء والكل يخرجان من أحشائها، ولا يستطيع المرء أن يُحصي عدد اللواتي تفضّلن على البشرية بما صنعن، فليس من المبالغة قول إن المرأة هي التي صنعت الحضارة والعظمة والعظماء، فالتي تتحمل آلام المخاض بإمكانها أن تصنع عظيماً بطرف إصبعها.

لذا نم قرير العين يا عزيزي وأرح نفسك من عناء التكلم بلساني، وإن أردت مساندتي فأعطني حقوقي واطلب لي العدل لا المساواة لأنني لا أشبهك ولا أريد أن أشبهك.

أقول هذا لأن الزهرة تعي جيداً أنها أجملُ من غصنها، وأن قوّة غصنها بلا طائلٍ لولا حطّتُها اللطيفة على كتفه.

سلّام سعده

مدونة سورية

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