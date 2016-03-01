محمود العكري يكتب: الفصيلة إنسان

أنا بالكاد أعرف أنكم تشبهون البشرية قليلا في شيء ما , لا، وألف لا أخرى،أ رفض القرار،لأني الابن غير الشرعي لسيادتكم أنا المتمرد، أنا المنبوذ، انا المرفوض أنا من لا أدري من أكون.يتبع

محمود العكري / مدون مغربي

توقف هنيهة..مهلا، إنتظر الكوكبة لا تسر وحيدا كن ابن بيئتك، كن ابن محيطك.

وإياك أن تفكر في ذلك أن تتجاوز جغرافيتك اللعينة أنت ابن الهنا، أنت ابننا وإن تجرأت على تخطي الحدود.

فأنت تمشي نحو موتك المؤقت سيزج بك في البئر العميق وأنت تدري ما معنى ذلك.. أن تعيش كل يوم في السجن الخالد.

هكذا يصرخ العالم دفاعا عن الإنسانية …… لكنني لست انتم، لست طفلكم أنا ابن العالم كله، أنا ابن الكون فمن أنتم لتحكموا علي بالقرار!

أنا بالكاد أعرف أنكم تشهبون البشرية قليلا في شيء ما, لا وألف لا أخرى، أرفض القرار، لأني الابن غير الشرعي لسيادتكم أنا المتمرد، أنا المنبوذ، انا المرفوض, أنا من لا أدري ما أكون، لكنني لن أكون طعما سهل التناول في أيدي معاليكم .

هكذا يصرخ الغرباء رفضا .. أتحتج على قرار المحكمة العليا! أترفض سلطة الهيئة الموقرة! أتقول أنك ضد مجلس الشيوخ الموقر! أتحتقر معالي السيادة العظمى! فلتسمع إذا حكمت المحكمة تسعة وتسعين عاما سجنا في الجب الأكثر رعبا.. عش هناك فالكل هنا ماتوا!

كان هذا قرار النيابة الحاكمة …… أقبل رفضكم اختلافي وأرفض قبول قراركم المشؤوم ومع هذا أهلا وألف مرحبا أ هذا كل ما سيكون! الجب؟ لا أخافه، لا أخافكم أخاف مني عليكم والآن، أين الطريق الذي يؤدي إلى ذلك الجب العميق؟ ربما أجد هناك فصيلة الإنسان الأصلية..!

محمود العكري

مدون مغربي

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