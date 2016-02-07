طارق حسام الدين يكتب: استسلم .. قد تم استبدالك

"انتهى أمرنا، لن يستخدم هذا الجيل فى نصر أبدا، دعنا نفسح المجال لجيل آخر يعده الله للنصر، أما نحن فلننتظر إذا الاستبدال". يتبع

"انتهى أمرنا، لن يستخدم هذا الجيل في نصر أبدا، دعنا نفسح المجال لجيل آخر يعده الله للنصر، أما نحن فلننتظر إذا الاستبدال".

يضع البعض صورا مهوّلة ومضخّمة لفكرة الاستبدال، صاعقة من السماء تأتي على جميع الأحياء، ريح شديدة لا تبقي ولا تذر وراءها، أو ربما مرض لا علاج له يفتك بالجميع، ورغم أن الله قادر على كل ذلك، وهو سبحانه على كل شيء قدير، إلا أن أمر الاستبدال ليس بهذا التعقيد الذى يظنه البعض.

وكما أن الله عز وجل قادر على أن يستبدل جيلا كاملا بآخر، بل يستبدل أمة كاملة بأخرى، إلا أن أمر الاستبدال ليس لزاما أن يكون هكذا، ليس لزاما أن يصيب الجميع في وقت واحد وعلى هيئة واحدة، الأمر أبسط من ذلك.

عندما حذر الله المؤمنين من الارتداد عن دينه فقال "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه"(المائدة 54)، فمن أين سيأتي الله بهؤلاء القوم ؟ هل سيأتي بهم من السماء؟ لا، لن يأتي بشر من السماء, فهل سيكون جيل آخر ؟ فيفنى جيل كامل ليأتي جيل يحمل هذه الصفات؟ لا, بل سيأتي بهم الله من بينكم, من جيلكم, والله القادر على إفنائكم والإتيان بجيل كامل غيركم, قادر على أن يخرج هؤلاء القوم من بينكم وفى وقتكم.

الاستبدال أمر وثيق الصلة بالحساب، فالذي انتدبه الله لمهمة فلم يؤد حقها، وقصر فى واجباته نحوها، سيحاسبه الله على ذلك، فالاستبدال ليس شرفا، وليس عذرا، بل هو عقاب، وأي عقاب، هو خزى الدنيا وعذاب الأخرة.

الاستبدال هو التولي بمحض الإرادة الشخصية عن الطريق، ربما سالكي الطريق قليل، لكنه لن يخلو، سيتم استبدال الذى تولى بمن أكمل، ومن بخل بمن أنفق، ومن انحنى بمن ثبت، ومن نام بمن نشط، ومن تأخر بمن أبكر، ولن يخلو جيل من عاملين، ولن تعدم الأمة الخير، فالخير بالأمة إلى يوم القيامة.

الاستبدال فى حقيقته وفى أصله أمر يخص الفرد لا المجموع, هو قرارك بالأصل, أنت الذى تأخذه، لن يأخذه عنك غيرك، ولا تجبر عليه أبدا، الاستبدال هو الإذعان والخضوع لنفسك ولشيطانك، هو مطاوعة سير رياح المجتمع المعبأة بالذل والصغار فى مواجهة الباطل، هو الانحناء على عتبات العبودية للبشر وما دونهم، هو وضع القضية جانبا ورفع الدنيا فوق رأسك وجعلها نصب عينيك، هو مغادرة صفوف الحق خوفا من سهام الباطل.

الاستبدال هو التولي بمحض الإرادة الشخصية عن الطريق، ربما سالكي الطريق قليل، لكنه لن يخلو، سيتم استبدال الذى تولى بمن أكمل، ومن بخل بمن أنفق، ومن انحنى بمن ثبت، ومن نام بمن نشط، ومن تأخر بمن أبكر، ولن يخلو جيل من عاملين، ولن تعدم الأمة الخير، فالخير بالأمة إلى يوم القيامة.

فلا تستشرف إذن هؤلاء القوم الذين سينصر الله بهم الدين بجيل آت، بل ابحث عنهم بين أبناء جيلك، ستجدهم بالصفوف واقفين، ينفقون من أموالهم وأوقاتهم ويبذلون أنفسهم فى سبيل قضيتهم، لن يضرهم خذلان القاعدين والمثبطين، ولا تنتظر صاعقة ولا ريحًا حتى تعلم أنه قد تم استبدالك، فقط اجلس فى بيتك، واهتم بدنياك وطاوع نفسك، وابخل بمالك ووقتك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغنى.

ليس مطلوبا منك أن تصنع المستحيل، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، افعل أي شيء مهما كان يسيرًا يجعلك من الوقوف وسط الصفوف، لكن لا تستسلم أبدا لتلك الفكرة، وعندما تستسلم اعلم أنك الذى تختار الاستبدال لنفسك.

طبيب ومدون مصري

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