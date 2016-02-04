عبد الرحمن شكري يكتب: معاناة فلاح مصري

أبو حسن فلاح من كفر الشيخ استأجر فدان أرض زراعية زرعه برسيم أول أكتوبر 2014 (بداية السنة الزراعية) . يتبع .

عبد الرحمن شكري – برلماني سابق

أبو حسن فلاح من كفر الشيخ استأجر فدان أرض زراعية زرعه برسيم أول أكتوبر 2014 (بداية السنة الزراعية) ، وبعد البرسيم زرعه قطن وسنتابع معه مشوار عمله خلال عام 2015

ما هي مصاريفه؟ وما هو العائد عليه ؟ بعد عام من العمل والإرهاق وانتظار المحصول .

أبو حسن كأي إنسان له احتياجات أسرة تتكون من خمسة أفراد هو وزوجته وثلاثة أطفال، منهم اثنان بالمدارس.

الأسرة تحتاج إلى طعام وشراب وملبس وعلاج وتعليم ، ابنه الكبير يعاني من الحساسية علي صدره يحتاج خلال أشهر الشتاء والربيع زيارة للطبيب مرة كل شهر، أجرة الطبيب 25 جنيها، والوصفة العلاجية تتكلف 50 جنيها.

أبو حسن يسكن في بيت صغير يدفع شهريا فاتورة مياه شرب وفاتورة استهلاك كهرباء لا تقل عن مائة جنيه ، رغم أن المياه والكهرباء كثيرا ما تنقطع عن المنطقة، ومعظم الأحيان تنقطع عن القرية بأكملها.

تعال معي نذهب إلى غيط أبو حسن ونتابع:

1- زرعة البرسيم:

* أجرة وحرث وتجهيز للفدان 250 جنيها "حرث" + 250 جنيها "تطويش"= 500 جنيه

* تقاوي برسيم 500 جنيه

* سماد سوبر 1000 جنيه

* سقية 500 جنيه

* جملة المصاريف 3000 إيجار+ 2500 = 5500 جنيه

* عائد المحصول ( البرسيم يجمع نباته الأخضر أربع مرات) القيراط 125 جنيها = 125* 20 = 2500*4=10000

2- زراعة القطن:

* حرث وتجهيز 250 + 500 = 750 جنيها

* تقاوي وأسمدة 1000 جنيه

* تربية وعزيق 1500 جنيه

* سقية (أبو حسن عنده ماكينة صغيرة يروي بها لكنه يشتري السولار) 500 جنيه

* مبيدات 1000 جنيه

* جمع المحصول وتجهيزه لتسليمه للجمعية 2750 جنيها

* جملة المصاريف 7500 + 3000 ايجار = 10500 جنيه

* عائد المحصول (5 قناطير قطن) 5 * 900 = 4500 جنيه

– الطامة الكبرى عند أبو حسن أن الحكومة استلمت منه القطن في أول أكتوبر/تشرين الأول ولم يتم صرف ثمن المحصول حتي الآن ونحن علي أول فبراير/شباط 2016 أي منذ أربعة أشهر.

– أبو حسن جاءه الصراف يطالبه بدفع الأموال الأميرية والمصاريف مبلغ 400 جنيه، وإن لم يسددها فسيقوم الصراف بعمل قضية تبديد أموال عامة ويحوله إلي المحكمة التي في الغالب تحكم عليه بالسجن.

– هذا غير الجزار وفواتير المياه والكهرباء وابنه الذي يحتاج العرض علي الدكتور.

– ماذا يفعل أبو حسن؟

*صرف 16000 جنيه، والعائد 10000 جنيه، ولا يزال 4500 جنيه عند الحكومة لم تصرف له حتي الآن

– ماذا يفعل أبو حسن؟

نموذج آخر من الفلاحين المصريين خلال عام 2015.

عبد الرحمن شكري

برلماني مصري سابق

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