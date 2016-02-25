فاطمة عبد المقصود تكتب: عندما يضئ القلب بالحب

إنه الحب حينما يسكن القلب ويضىء له شعاعا يمضى به خطوة خطوة، قد تبدأ الخطوات ثقيلة لكن ذلك الحب المضىء قد يسرع بك في زمن آخر أو لربما تحلق به بعيدا فى السماء. يتبع

فاطمة عبد المقصود

عندما يضىء القلب بالحب.. فى تلك البقعة البعيدة عن الوطن تكون العادة أن يبدأ التعارف من المسجد..التقيتها هناك مع صديقتى عندما جاءت بابنتها لتشارك الصغيرات درسا فى القرآن واللغة..

امتد بيننا حديث عرفتنا فيه على أسرتها، وذكرت حرصها على الدين والرغبة فى العلم، بعد ذلك اللقاء عرفت أنا وصديقتى عن ابنتها الجامعية التى لم تكن تختلف كثيرا فى مظهرها عن زميلات دراستها من غير المسلمات.. أثار ذلك انتباه كلينا، وصارت صديقتى تستمع إلى حديثها الدائم عن تدين أسرتها بشىء من الاستغراب، بل سألتها ذات مرة عن حجاب ابنتها بأسلوب مهذب فلم تتلق جوابا..

كنت وصديقتى فى تلك الفترة مازلنا حديثى عهد بتلك البيئة التى تختلف تماما عن مجتمعاتنا العربية التى تنظر للملتزم والمتدين على أن له سمتا عليه أن يلتزم به أولا، لذلك كان يبدو لنا التناقض واضحا عندما يختلف المظهر والسلوك عما يدعيه اللسان، فالقلب لا يعلم سره إلا الله ويبقى للناظرين مظهر وسلوك..

تفرق الصحب، وابتعدنا حينا حتى عادت الأيام سيرتها الأولى فجمعتنا لقاءات الأصدقاء، ثم لقاءات المسجد، وبدا لى الأمر مختلفا هذه المرة.. أحسست أنها صارت أقرب..لم يختلف حديثها كثيرا فما زالت تفخر بأسرتها وأبنائها وحبهم للدين والعلم..

لكننى الآن أشعر بشىء جديد..معنى آخر عن الذى كنت أفهم..أنها تقترب..اقتراب الحب.. حدثتنا ذات مرة كيف كانت الحياة فى بلادها قديما بعيدة تماما عن معرفة الدين، لذلك تدرك قيمة ما فاتها وتريد أن تدرك الكثير منه، لكنها تأخذ قطرة قطرة..

شعرت أنه الحب حينما يسكن القلب، ويضىء له شعاعا يمضى به خطوة خطوة.. قد تبدأ الخطوات ثقيلة وقد يمضى العام فى خطوة واحدة، لكن ذلك الحب المضىء قد يسرع بك فى زمن آخر حتى لربما سبقت به من دخل السباق مبكرا..أو لربما صرت تحلق بعيدا فى السماء..

لا تعجب إذا رأيت الأكثر نشاطا تراجع فى وسط الطريق، أو تكشفت لك سوءاته لأنه لم يكن محبا، بل ربما كان نشاطه جزءا من طبائعه!..

الآن أقول..لربما تربى أبناؤها على الدين بالحب فيقبلون خطوة خطوة، ولقد رأينا أحدهم وقد صار خطيبا..ولعل اخته تلحق به فى حب هذا الدين والتعلق به سلوكا ومظهرا..

فاطمة عبد المقصود

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