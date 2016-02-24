محمد الزغلامي يكتب:حمرة الدماء أولى بالمعروف!

حين تنهال السياط على أجساد المعتقلين العراة،حين تنهش الكلاب لحومهم وتطأ الأحذية وجوههم لتظهر دماء حمراء،تبقى عبرة للاحقين من المظلومين. يتبع

محمد الزغلامي / مدون تونسي

في كل خطاب له أو مداخلة تلفزيونية، عبر القنوات و الإذاعات و الصحف و من خلال أفواه الإعلاميين و الوزراء و النواب و حتى الفنانين، لا يضيع عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) أي فرصة للإشارة إلى الصعوبات التي تعيشها جمهورية مصر العربية، مطالبا المصريين بالتقشف و الصبر و التضحية من أجل اقتصاد الوطن، وهو الذي وعدهم، حين تولى الحكم، بنهضة تشمل جميع المجالات و بإنجازات ستنعش مصر، وتنمي المستوى المعيشي لشعبها.

اقتصاد مرهف، يتأثر و يتدهور بفعل أبسط الأسباب إلا المرتبات المرتفعة و الإمتيازات والمكافآت التي يتمتع بها جنرالات الجيش و رجال الأعمال.

ماضيا في تنفيذ مشاريعه و إنجازاته التي لا تسمن و لا تغني من جوع، افتتح عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر.

وبطريقة غابت عن أغنى أغنياء الملوك و أكثرهم بذخا و ترفا و في مشهد سينيمائي، مرّت سيارات موكب السيسي على سجاد أحمر

وبطريقة غابت عن أغنى أغنياء الملوك و أكثرهم بذخا و ترفا و في مشهد سينيمائي، مرّت سيارات موكب السيسي على سجاد أحمر قُدِّرَ طوله بأربعة كيلومترات فُرِشَ في عدد من شوارع المدينة، سجاد على خلاف جماجم الأبرياء، لم تدسه أقدام العسكر.

وككل "إنجاز" للرئيس المصري، رافقت صورة السجاد الأحمر ضجّة كبيرة أسمعت القاسي و الداني وانهالت سهام النقد من كل جانب على السيسي الذي تعود عليها فلم تعد تؤرق مضجعه. هذه المرة و بمناسبة هذا الحدث "الجلل" كان السيسي هدفا لنيران باردة صديقة فقد تعرض للنقد الناعم من قبل مؤيديه من الإعلاميين على غرار يوسف الحسيني الذي صرّح بأنه رأى كثيرا من المواكب الرئاسية في العالم، ولكنه لم ير أبدا موكبا يحتفي برئيسه بـ"فرش سجاد أحمر تحت عجلات السيارة".

و أضاف "كان من الأولى تزويد المحتاجين ببطانيات تقيهم برد الشتاء، بدلا من مئات الأمتار من السجاد التي لن يسير عليها الرئيس بقدميه على أية حال". أما الإعلامية لميس الحديدي والمعروفة باستماتتها في الدفاع عن حكم العسكر و تشويه كل من يعارضه اعتبرت المشهد "مستفزا"، لميس التي لم تحرك مشاعرها لا صرخات الأرامل و لا بكاء الثكالى و لا مشاهد الدماء، استفزتها صورة سجاد أحمر عاجزٍ أمام جبروت رمز الجيش المصري.

تزامنا مع دهس سيارات السيسي للسجاد الأحمر، و في يوم أسودٍ من أيام حكم العسكر في مصر، وقع تصفية أربعة شبّان في محافظة الجيزة، حُكِمَ بالإعدام على ثمانية من شباب الوطن خلال محاكمة غاب فيه الدفاع و أوصدت أبوابها في وجه الإنسانية فعجزت عن إنقاذ أبنائها من براثن الظالمين، توفّي المعتقل كمال الشرقاوي في سجنه، وأخيرا حال طغيان الدولة و توحشها دون إقامة عزاء سيف الإسلام الحسن البنا.

رغم كلّ هذه المصائب، رغم انفراد مصاصي الدماء بآلاف المعتقلين لتعذيبهم و ترويعهم و تحرير محاضر على طريقة جمال عبد الناصر، رغم اختطاف طيور الظلام لملائكة مصر وإخفاء نورهم

رغم كلّ هذه المصائب، رغم انفراد مصاصي الدماء بآلاف المعتقلين لتعذيبهم و ترويعهم و تحرير محاضر على طريقة جمال عبد الناصر، رغم اختطاف طيور الظلام لملائكة مصر وإخفاء نورهم قسريا، رغم تدنيس الحرمات و إهانة أعوان الشرطة لجميع الفئات، رغم سرقة شرف حوريات مصر في المعتقلات و حرماننا من أجمل الابتسامات كابتسامة حبيبة التي باتت من الذكريات، رغم هدم المنازل في سيناء، و تشريد العائلات و التصفية الجسدية في العريش، رغم الأمراض و الفقر و البطالة، رغم التهديد و الوعيد و دعوات القتل، رغم الظلم و التهم الجاهزة التي تنتظر بريئا يحمل وزرها.

رغم كل ما ذُكِر و أكثر بكثير، رغم مشاهد و قصص تهتز لها الجبال حزنا لا حديث في مصر سوى عن السجاد الأحمر. أمام واقع مصر المرير، لا يوجد سبب معقول لإحداث كل هذه الضجة من أجل سجاد داسته عربات السيسي، فدبابات السيسي و سيارات أمنه و أحذية جيشه سبق و أن داست الجماجم في الميادين لتسطر مجازر تشيب لها الولدان، هل السرُّ في اللون الأحمر؟ قطعا لا، فالدماء التي سالت فوق وجنتي أسماء البلتاجي حين كانت تحتضر لونها أحمر، و لم نر بواكي لصغيرة محمد البلتاجي.

في رابعة العدوية أيضا ذات فجر، باغتت رصاصات العسكر جموع المصلين لتفرش على أرض الميدان سجادا خضبته دماء الشهداء الزكية بالأحمر، حمرة لم تستفز مشاعر لميس الحديدي كما فعلت حمرة سجاد 6 أكتوبر. في السجون و المعتقلات، في العقرب.

حين تنهال السياط على أجساد المعتقلين العراة، حين تنهش الكلاب لحومهم و تطأ الأحذية وجوههم لتظهر دماء حمراء، بعضها يسيل على الثرى، بعضها على الجدران لتبقى عبرة للاحقين من المظلومين و بعضها الآخر يتجمد بفعل البرد على أجساد الصامدين، هذه الدماء المتجمدة لم تنجح في دغدغة مشاعر يوسف الحسيني فلم يطالب ببطانيات للمعتقلين.

هل لأنّ السجاد ليس إخوانياّ ؟ لكن شيماء الصباغ لم تك من الإخوان المسلمين، بل بالعكس كانت ممن أرادوا ضرب الإخوان بالعسكر على أمل الانفراد بمصر، لكن رصاصة طائشة أصابتها لتسيل دماؤها على ذراعي زوجها، دماء حمراء رغم أنها غير إخوانية، وغير مساندة للشرعية إلا أنها كسابقاتها لم تجد من يعيرها اهتماما كذلك الذي حظي به السجاد.

منذ أن تولى السيسي الحكم و أرض مصر تخضب بدماء الأبرياء، دماء تكفي لصنع الآلاف من سجاد أكتوبر الأحمر، دماء زكية روت الأرض لا لكي تدوسها سيارات العسكر، دماء سالت لتوحّد طريق الثّوار وتعبّده و تنيره، دماء لو أثيرت لأجلها نفس الضجة التي أحدثها سجاد أكتوبر لتغير الوضع و لوجدت السيسي خائفا مترددا، لكنه كعادته ينجح في إلهاء الناس بأرذل القضايا فيتركهم يستهزئون و يضحكون و يتنازعون فيما يمضي هو في حكمه مطبقا أعتى القوانين و أشدها قمعا، سياسيا واقتصاديا، تاركا المعارضين بالمؤيدين عابئين، رغم أن المؤيدين سيزولون بزوال سيدهم، فلا جدوى من إبراز نقائصهم و لا جدوى من الاستماع لتبريراتهم و لا جدوى من ضجة بسبب حمرة السجاد، فحمرة الدماء أولى بالمعروف.

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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