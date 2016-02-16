فاطمة المهدي تكتب: حب تحت القصف

يمسك بيديها.. يقبلهما.. بقربها إلى صدره ثم يضمها ضمة تستشعر معها أنهما قد صارا جسدا واحدا وتنتشى روحها..يربت على ظهرها ثم تترك ذراعيه فى حركة مفاجئة.يتبع

فاطمة المهدي /كاتبة مصرية

لم يعد يتحدث … يضحك..أو يبتسم..لا يكلف خاطره حتى النظر إلي..

لم يلمسنى منذ شهر أو يزيد.. .لم يعد يشتاق..حواراتنا تنتهى بشجارات..نقاشاتنا لا تتعدى ميزانية المنزل واحتياجات الأبناء..لا يعلم عنى شيئا ..يخرج من الصباح الباكر يعود ليلا مثقلا بهموم أكبر من الهموم التى ذهب بها.

أحاول أن أسرى عنه فيفزع ثم يبعد يدى عنه وكأن مسا كهربائيا قد أصابه..أبادره بكلمات لا تنتهى عن الحب فيشيح بنظره عنى ..

أسترجع معه ذكرياتنا فى بداية الزواج وشهر العسل كيف كان يشتاق وهو لا يزال بين يدى فيمتعض ملقيا فى وجهى كلماته التى تجعلنى أبكى بكاءا مرا :

-لا أتذكر شيئا مما تقولين ..أشعر بأننى جسد بلا روح ..

يعتصر فؤادى كمدا لتنساب العبرات فتحرقه ولا أجد ما أقوله سوى :

-لماذا يا حبيب العمر ؟

-لأن الشخص الذى تزوجته قد مات

لا أجد كلاما..بل لا اجد حروفا وكأن الكلام فى قلبى قد دفن ..وللأبد

أنسل من بين يديه أنزوى فى ركن بعيد فى غرفتى لأبكى حتى بزوغ فجر اليوم التالى ..أغفو قليلا ثم أفتح عينى على شعاع الشمس المتسلل من خلال نافذتى أتلمس الأمل فى جنباته لكن العيرة لازالت تكتنفنى ..لا أعلم ماذا حدث لشريك عمرى ..

أنسل من بين يديه أنزوى فى ركن بعيد فى غرفتى لأبكى حتى بزوغ فجر اليوم التالى ..أغفو قليلا ثم أفتح عينى على شعاع الشمس المتسلل من خلال نافذتى أتلمس الأمل فى جنباته لكن العيرة لازالت تكتنفنى ..لا أعلم ماذا حدث لشريك عمرى ..

أتساءل حتى تعصف بى تساؤلاتى فتردينى فى واد سحيق…هل لازال يحبنى..لماذا يبتعد عنى..

هل لازلت أميرته كما كان يدعى؟

هل كان يتجمل عندما كان يغازلنى يوما؟

هل هناك من سلبته قلبه..فطار عقله ؟

أم أنه قد زهد فى حبى لكنه لا يستطيع الفكاك بسبب الأبناء ؟

تساؤلات شتى ..لازلت حيرى ولا أعرف ما السبيل .

قصف هنا وقصف هناك ..قصف بالطائرات بالبراميل أو بإطلاق الرصاص ..قصف بالمطاردة أو الملاحقه…قصف بتكبيل الأيدى والإلقاء فى السجون ..قصف بزيارات فى الفجر أو قبيله ثم تصفية جسدية..قصف بالاعتقال أو بالتهديد بالاعتقال ..قصف باستباحة النساء..قصف باعتقال الأطفال وتعذيبهم .

قصف معنوى ..قصف دموى…لم يعد هناك فرق ..تعدد القصف و الموت واحد..



هذا حال بعض بلدان المسلمين ..وهذا هو حال بعض أبناء الوطن ممن عاشوا لقول كلمة الحق رافعين السلم والحرية شعارا لهم..ينامون ليلا فى خوف وترقب وما إن يطلع الصبح حتى يتنفسون شهيقا ملوثا بأخبار ذويهم ما بين معتقل أو شهيد أومطارد..

فيكملون يومهم بألم مشوب بالتوتر وجرعة تفاؤل لا تخلو من الشعور بالعجز..وصبر واحتساب لا يخلو من خوف على زوجاتهم وأبنائهم..فكيف يستطيع ذلك الزوج أن يوفر الحب ويعبر عنه مثلما كان يفعل وصوت الرصاص يلاحق أذنيه..

كيف يغدق على زوجته من فنون الحب والعشق والأمان قد مات مع أول سوط قام بخنق حريته وحرية من أحب حتى فارق أحبابه الديار وتمنى لو لحق بهم فصار كما قال لزوجته لقد أصبحت جسدا قد فارقته الروح ..

كيف يغدق على زوجته من فنون الحب والعشق والأمان قد مات مع أول سوط قام بخنق حريته وحرية من أحب حتى فارق أحبابه الديار وتمنى لو لحق بهم فصار كما قال لزوجته لقد أصبحت جسدا قد فارقته الروح ..



كيف يتفاعل مع أبنائه ..يحاورهم ..يصبر عليهم ..يجاريهم..يضاحكهم..ورائحة دماء صديقه لازالت تسكن أنفاسه

كيف يضحك حد القهقهة وطيف أحبابه صار يطارده حتى فى أحلامه؟



تلك هى المعضلة حقا ..تفتقد الزوجة للأمان والحب فتبحث عنهما بين ذراعى زوجها لكنها لا تعلم انه ايضا قد افتقد الأمان فى بلاد جنى أهلها عليه فماتت لديه الرغبة فى الحياه..وأصبح متيقظا أكثر كى يوفر الأمان لأسرته قبل أن يوفر لهم الحب لأن دواوين الشعر لن تقى عائلته طلقات الرصاص و أشعار الغزل فى عينى زوجته لن تشعرها بالأمان حقا مادام يرتجف من داخله خوفا عليها .

إذن ما العمل وما السبيل ؟

كيف ترتوى الزوجة من معين حب زوجها وهو فى حاجة لمن يملأ معينه أمانا !

الآن فهمت…

وأنا التى كنت أتعجب قديما..

كيف لم تقف بجواره !

كيف لم تشدد أزره !

كيف قطعت معه شوطا فى طريق الأزمة ثم انسلت !

كيف لم يصمد قلبها بجوار قلبه للنهايه!

لكن الإجابة الآن قد تجلت أمام عينى وأصبحت تتضح لى كل يوم كقرص الشمس فى كبد السماء..

إنه "الاحتياج" ..

أو لعله بصورة أدق…عدم القدرة على قراءة فهم احتياج الآخر …والاستسلام لواقع مرير صار متحكما وحاكما شئنا ذلك أم أبينا ..

لكن الإجابة الآن قد تجلت أمام عينى وأصبحت تتضح لى كل يوم كقرص الشمس فى كبد السماء..

إنه "الاحتياج" ..

أو لعله بصورة أدق…عدم القدرة على قراءة فهم احتياج الآخر …والاستسلام لواقع مرير صار متحكما وحاكما شئنا ذلك أم أبينا. ..



زوج يعانى…زوجة قد اهترأ قلبها…وأطفال يكادون يتلمسون طعم الحياة فيقذفون بخلافات ذويهم كما يقذفون يوما بعد يوم بأصوات الرصاص..



تكابد الأسرة جميعا من ويلات الحرب..وما إن تفر بدينها وعرضها وحياتها حتى يصدم الزوج بزوجته التى تصرخ احتياجا واشتياقا …وتهلع الزوجة من نومها على زوج ليس بزوجها ..تدنو قليلا علها تنعم بالأمان بين ذراعيه…فتجده قد أدار ظهره ليلاحق أخبار بلاده وأهله على هاتفه النقال…



تداعبه بخبر ساخر هنا أو مقولة مضحكة هناك فلا تجده سوى متهكما من محاولاتها وكأنه يقول هل جنت تلك المرأه..حقا..ناقصات عقل ودين.

يعود من عمله فتمطره بوابل من الصراخ الذى يتحول فى ظرف ثوان إلى بكاء مرير ..يتسمر فى مكانه..تحادثه نفسه ماذا حدث…لماذا تغيرت هكذا ..وهو لا يدرى أن نفس الحوار تديره هى بينها وبين نفسها.



يجلس إليها بعد محاولات مستميتة فى فهمها لكنه فى تلك المرة يقرر ويقسم أن قدميه لن يتزحزحا قيد أنملة حتى يفهم ماذا حدث..

تبدأ حوارها الذى اعتاده مؤخرا بأنه لا يشعر بها..ولن يشعر..يقطب حاجبيه..يحاول أن يستوعب فيم يفكر ذلك المخلوق الضعيف وبم يشعر…يمتص غضبه ثم يعاودها متسائلا:

-حسنا …أخبرينى ماذا تريدين

تصمت طويلا…وكأن ذاكرتها قد محيت عن آخرها ..تتلجلج…تتلعثم ثم تستجمع قواها وما إن تهم بالحديث حتى تجد عبراتها قد غلبتها مرة أخرى. ..

يمسك بيديها. .يقبلهما…بقربها إلى صدره ثم يضمها ضمة تستشعر معها أنهما قد صارا جسدا واحدا وتنتشى روحها وكأنها ولدت من جديد ..يربت على ظهرها ثم تترك ذراعيه فى حركة مفاجئة وكأن فكرة قد لمعت فى رأسها:

-نعم تذكرت

-تذكرت ماذا؟

-تذكرت ماذا أريد

-أخبرينى حبيبتى

-أريدك انت

يتأمل عينيها قليلا…ثم يسأل قلبها:

-أولست بجوارك

-بلى..لا…أقصد أنك هنا لكنك فى نفس الوقت لست هنا

-ماذا تقصدين؟

-أقصد انك لم تعد تحبنى

-أنا افهمك جيدا. ..لكن خبرينى ماذا افعل وأنا أشعر بعدم الاستقرار ولا أعلم أين السبيل..

-أعلم جيدا ما تشعر به…قد لا أكون فى مكانك لكننى أقدر ما تشعر به…لكننى أعانى بدونك…

أريدك معى…

بل أحتاج أن تكون معى…

أن نحارب ألمنا سويا…

أن يمسك قلبى بتلابيب قلبك ..وأن تتجرعك روحى إذا ما فزعت..وأن تغفو عيناك على همس أشواقى. .وإن تجرعنا القصف بالأمس سويا فدعنا نخط بأيدينا معا حروف الحب والسعادة والأمل..فلازال فى الحياة حياة مادمنا معا.

فاطمة المهدي

خبيرة اجتماعية، كاتبة مصرية

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها