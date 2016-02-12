وليد شوشة يكتب: خرج ولم يعد

كانت تلك هي الكلمات الأخيرة التي سمعتها الأم المفجوعة من ابنتها كريمة رمضان غريب، والتي خرجت منذ 25 أغسطس/آب 2015 ولم تعد. يتبع

"ماما أجيب فطار وأنا جايه (عند عودتي)" كانت تلك هي الكلمات الأخيرة التي سمعتها الأم المفجوعة من ابنتها كريمة رمضان غريب، الطالبة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والتي خرجت منذ صبيحة الثلاثاء 25 أغسطس/ آب 2015 ولم تعد.

وضعت نفسي داخل المشهد المؤلم اللإنساني، وتخيلتني واحداً في تلك الأسر المكلومة التي لم يُغمض لها جفن، وصار ليلها البهيم طويلاً كسنين التيه لا يُستدل له علي فجر، وعيون ابيضت من الحزن وكثرة البكاء، وأجسام هزلت من قلة الأكل والشرب – الذي لم يعد له طعم– حتى كادت أن تكون حرضاً أو تكون من الهالكين، وأمٌ لا تُغادر نوافذ البيت علها تري من بعيد طيف من خرج ولم يعد، أو تجد ريحه يسبقه مبشراً بعودته التي طالت، وأبواب علي مصراعيها لا تغلق عل البشير يأتي فيلقي إليهم بالقميص، وآباء أعياهم كثرة المشي والبحث والسؤال في أقسام الشرطة والمستشفيات وفي الشوارع والطرقات. وكأنه طفل تاه من يد أبيه في زحمة المولد، فأخذ يهرول وينادي "عيل تايه يا ولاد الحلال" ولكن الأمر مختلف الآن، لأن الطفل لما شب وكبر "اختطف" و"غاب قسرياً" ومن أخذوه ليسوا أولاد حلال!

لا تكف الأم عن ترديد "لو أعرف بس أنت فين" "عايش ولا ميت" كنت استرحت. وكأنها وضعت أصابعها في أذنيها فلا تكاد تسمع أصواتاً تتكاثر تلح عليها أن تأكل لقيمات يُقمن صُلبها، أو تُغمض عينيها قليلاً للراحة. فقط لا تسمع إلا صوت ابنها أو ابنتها الغائبة يهاتفها من بعيد.

ألا ما أرخص الطغاة المجرمين منزوعي الرحمة والانسانية! وما أحقرهم حين ينتزعون من أحضان الأم ولدها فيُخفونه فلا تعرف عنه شيء. لا أستطيع أن أصف هؤلاء الجبابرة بوصف يليق بهم، فقد ضاعت الأوصاف.

تذكرت وأنا أقرأ عن بشاعة "الخطف" أو "الاختفاء القسري" صورة يعقوب عليه السلام؛ الوالد المفجوع "وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ" يحس أنه منفرد بهمه، وحيد بمصابه، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه، فينفرد في معزل، يندب فجيعته في ولده الحبيب يوسف الذي لم ينسه، ولم تهوّن من مصيبته السنون، ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزناً وكمداً. (الظلال)

يُعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه: اعتقال أو احتجاز أو اختطاف شخص، أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر، من جانب موظفين في الدولة أو أشخاص أو جماعات يعملون بتفويض الدولة أو دعمها أو موافقتها الضمنية، يعقبه رفض الإقرار بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه

ولهفة أم موسي ووجعها حين استجابت لنداء الله وألقت بفلذة كبدها في اليم "فأصبح فؤاد أم موسي فارغاً" والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية: (فارغا). . لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر أو تصريف! وكأن الله أرحم بهذه الأم الملهوفة على ولدها "فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ" .أما هؤلاء الجبابرة فلا يعرفون خالقاً، ولا يرحمون مخلوقاً.

يُعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه: اعتقال أو احتجاز أو اختطاف شخص، أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر، من جانب موظفين في الدولة أو أشخاص أو جماعات يعملون بتفويض الدولة أو دعمها أو موافقتها الضمنية، يعقبه رفض الإقرار بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه، مما يضعه خارج حماية القانون.

وغالباً لا يتم الإفراج عن المخطوفين ويظل مصيرهم مجهولاً معرضين للقتل كما في حالة الطالب "إسلام عطيتو" طالب هندسة عين شمس الذي تم خطفه ثم قتله، أو للسجن والتعذيب الوحشي خارج القانون، أو ايداعهم أماكن سيئة وغير معلومة لذويهم ومحاميهم، مما يجعلهم يعيشون ظروفاً قاسية هم وعائلاتهم التي لم تعد تعرف عنهم شيئاً.

جاء في تقرير منظمة العفو الدولية: "يتكرر استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع. إذ لا يقتصر الشعور بانعدام الأمن والخوف الناجم عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا، بل يطال التجمعات المحلية والمجتمع بأكمله. فبعد أن كان اللجوء إليه يقتصر على أنظمة الحكم العسكري الديكتاتورية، ها نحن الآن نرى حالات الاختفاء القسري تحدث على هامش الكثير من النزاعات الداخلية لا سيما في معرض محاولات قمع الخصوم السياسيين. ويظهر أن المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا والشهود ومحاميّ الدفاع قد أصبحوا هدفاً لهذه الممارسة إلى جانب استهداف المستضعفين من قبيل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ولا شك أن كل حالة من حالات الاختفاء القسري تنتهك طائفة من حقوق الإنسان لا سيما الحقوق التالية:

• الحق في أمن الشخص وكرامته.

• الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• الحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز.

• الحق في أن يكون له شخصية قانونية .

• الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

• الحق في تكوين حياة أسرية.

• الحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري).

اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء:

دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010. وتهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على حصول الناجين وعائلات الضحايا على العدالة. وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة.

جرائم الاختفاء القسري:

– الجريمة الأولى: الاحتجاز بدون وجه حق ويعاقب عليها بموجب المواد 280 و282 من قانون العقوبات.

– الجريمة الثانية : الاحتجاز في أماكن غير قانونية ويعاقب عليها بموجب المادة 281 من قانون العقوبات.

– الجريمة الثالثة : استعمال القسوة والتعذيب والضرب ويعاقب عليها بموجب المواد 126 و127 و129 من قانون العقوبات.

– الجريمة الرابعة : جريمة إخفاء الجناة وحجب الأدلة ويعاقب عليها بموجب المادة 145 من قانون العقوبات.

– الجريمة الخامسة: الحرمان من الوقوف أمام القضاء أو الاستعانة بمحامٍ أو التحقيق طوال فترة الاختفاء بالمخالفة للمادة 54 من الدستور.

أعداد المخطوفين:

الأعداد متضاربة وليست دقيقة ، ولكن الواقع يقول بأن العدد في تزايد، والخطف مستمر بشكل يومي.

رصد المرصد المصري للحقوق والحريات 617 حالة اخفاء قسري خلال الأشهر الثلاثة الأولي فقط من العام 2015. وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعرض 1250 مواطن للاختفاء القسري منذ بداية عام 2015 وحتي أغسطس/ آب، لم يظهر منهم سوى 228 حالة

فقد أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، عن رصدها 340 حالة اختفاء قسري بين شهري أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 3 حالات يومياً، ومازال مصير بعضهم مجهولاً.

ورصد المرصد المصري للحقوق والحريات 617 حالة اخفاء قسري خلال الأشهر الثلاثة الأولي فقط من العام 2015. وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعرض 1250 مواطن للاختفاء القسري منذ بداية عام 2015 وحتي أغسطس/ آب، لم يظهر منهم سوى 228 حالة. ورصدت منظمة هيومان رايتس مونيتور 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام 2015.

ووفقا للدليل الذي أصدرته "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" حول جريمة الاختفاء القسري، فإن الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها إثبات وقائع الاختفاء القسري هي:

– توثيق شهادات الشهود على واقعة الاختطاف في محضر رسمي سواء أمام الشرطة أو النيابة أو أمام مكاتب مصلحة التوثيق والشهر العقاري وإرسال تلغراف للنيابة التي حدثت الواقعة في دائرتها وذكر اسم الشخص المختفي وكافة البيانات اللازمة وكيفية اعتقاله أو اختطافه.

– الاستعانة بمحامٍ لتقديم طلب أو بلاغ للنيابة العامة ضد الجهات الأمنية المتورطة في واقعة الاختطاف بهدف الكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في واقعة الإخفاء وتوفير الحماية القضائية للشخص والتعويض له عما حدث.

– البلاغ لإعلام الجهات القضائية التي لها حق الإشراف على السجون ومناطق الاحتجاز عن وجود مخطوفين قسرياً بدون سبب قانوني.

– رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد المسؤولين في الجهات الأمنية للكشف والإفصاح عن مكان ومصير المختطف.

– رفع دعوي بطريقة الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي ضد المسؤولين عن واقعة الاختفاء طبقا للمادة 99 من الدستور الحالي. والله نسأل أن يرد الوطن إلي أهله ، وكل مخطوف إلي أمه كي تقر عينها ولا تحزن.

مدون مصري

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