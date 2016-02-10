شيماء عمر تكتب: لا تُؤَجل حياة اليوم إلى الغد

أحب الحياة، و أحب أن أحيا الحياة، فأنا لا أؤجل حياة اليوم إلى الغد، بل أعيش كل لحظة كما يجب أن تعاش، فإذا حدث موقف يحزنني أحزن و بقوة و إذا الفرح دق الباب أفتح له. يتبع

أفتح عيناي كل صباح لأجدني و بوافر الحظ قد منحني الله فرصة جديدة للحياة، فرصتي الفريدة لأخطو في يومي خطوات لم يخطوها أحد، و لأسلك مسالك لن يسلكها غيري، و في هذه اللحظة العبقرية والتي أدرك فيها أن روح الله التي نفخها فىّ لازالت تسري في جسدي، فأفيق و كلي شغف لبداية جديدة.

أحب الحياة، و أحب أن أحيا الحياة، فأنا لا أؤجل حياة اليوم إلى الغد، بل أعيش كل لحظة كما يجب أن تعاش، فإذا حدث موقف يحزنني أحزن و بقوة و إذا الفرح دق الباب أفتح له مرحبة, فالوقت هو وقت الهناء و السعد، و إذا جاء التحدي فأهلا و سهلا بالألم المقوي لعضلات القدرات خاصتي.

انتقلت مؤخرا و كالعادة الي مسكن جديد فهو ثالث مسكن في عام و نصف و ذلك بحكم أنني ضيفة في بلاد غير بلادي فلا أملك حق التملك، فأنتقل من مسكن لآخر بحسب الظروف، و لأنني لا أُؤجل حياة اليوم إلى الغد قررت أن أزين أيامي فيه، أزين الجدران و الطاولات، أزين الغرف والممرات، أستعين ببعض الإضاءة الخافتة، ليكون وعلى طريقتي منزلا للسعادة.

بدأت أضع لمساتي غير المكلفة و القائمة علي مبدأ " في قليل من الصرف كثير من الإبداع.. حياة"، وضعت بعض الملصقات علي الجدران و الإطارات التي تحمل صورا لأهم الأشخاص وأهم الذكريات في حياتي و حياة أسرتي لتكون لنا في الغربة سندا و عونا، وعلقت ستائر زاهية اللون، ووضعت الورود و بعض أنواع الزرع الأخضر الاصطناعي وأشعلت الشموع ليكتمل الدفء و ليكون ضمانة لي ولأسرتي أن نعيش في بيتنا أوقات مريحة نفسيا تملؤها البهجة.

أزين بيتي ليس لأنه الأكثر فخامة أو الأكثر رفاهية، بل لأنه المكان الذي سأنفق فيه عمري و أعيش أيامي، و أرددها لزوجي و لنفسي دائما أنه حتي لو أصبحنا من اللاجئين ساكني الخيام بين الدول، سأزين خيمتي بالورود وأوراق الشجر.

هي صحيفتي التي لطالما أردت أمام الله أن يُكتب فيها (عاشت حياتها بجدارة و كما يجب أن تُعاش).

بالفعل تحقق الهدف فالكل يشعر بالراحة لحظة دخوله لبيته والكل يشعر بجو من الدفء و الحب، فلا حاجة إلى تصميمات باهظة الثمن أو مجهود جبار كي تسكن في مكان جميل، بل هي فقط بعض اللمسات الرقيقة و بعض الخصوصية.

لا أخفيكم سرا، من يريد أن يحيا الحياة بطريقته ويزينها بتفاصيله يجب أن يرتدي عددا لا بأس به من الدروع الواقية حمايتا من الهجمات المجتمعية المفزعة وهي عبارة عن مجموعة الأفكار المضادة والتي تُصَوَّب إلى منطقة العقل مباشرة بالأسهم الملوثة والتي تصيبه بدوار مؤقت و لها تأثير بالغ الخطورة علي مخزون الطاقة الإيجابية :"لم كل هذا، عليك توفير كل مليم لشقة المستقبل التي من الممكن أن تسكنيها بعد أن تبلغي الستين!

"أنت تضيعين المال، فهي مجرد شقة إيجار، ففي الغربة لا نصرف المال علي تفاهات بل فقط ندخر المال للحياة المستقبلية القادمة بعد حين !!

ما الداعي لهذا المفرش الزاهي أحمر اللون الذي يزين المائدة؟ هل هذا ما يجلب لك السعادة!!

هذا المسكن لن يدوم لكم العيش فيه فلماذا هذا التزيين في مكان لن يأخذ من عمرك و من عمر أسرتك غير عام واحد فقط !!

و غيرها من الأفكار التي تدعو و بشكل مختصر أن أعيش حياتاً بلا جودة، بلا روح، بلا ترفيه، أملا في حياة أخرى محتملة بعد عمر طويل، و هي دعوة أن ندور في طاحونة الأيام لنحيا فيها أمواتا.

و سؤالي: " هل سيعمرها أموات؟

الجدير بالذكر أن هنيئا لكم أفكاركم طالما أنكم بها راضون، و من قلبي هنيئا لكم الطرق و الوصفات التي قررتم بها تعيشون، و بطاقة حب كبيرة أقول لكم أتركوني و دعونا لا نؤجل حياة اليوم إلى الغد.

شيماء عمر

مدونة مصرية

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