عبد الرحمن شكري يكتب: تذكروا ولا تيأسوا "طلعت حرب"

استجاب الرأي العام لمناشداته ورفض مجلس النواب طلب الشركة بتمديد العقد، ما شجعه على السير في طريق حشد المصريين للتخلص من سيطرة الأجانب على اقتصادهم.. يتبع.

تمثال طلعت حرب في وسط العاصمة المصرية

في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1867 ولد محمد طلعت بن حسن محمد حرب بالقاهرة وفي مرحلة هامة من تاريخها لقب عن جدارة بـ"أبو الاقتصاد المصري" لما قام به من جهود لتحرير الاقتصاد المصري من التبعية والسيطرة الانجليزية علي الاقتصاد المصري.

تخرج طلعت حرب من مدرسة الحقوق سنة 1890 وعمل بالدائرة السنية وترقى فيها من رئيس إدارة المحاسبات إلي رئيس إدارة المنازعات ثم مديرا لقلم القضايا، في سنة 1905 عمل مديرا لشركة كومومبو التي كانت تقوم باستصلاح الأراضي ثم مديرا للشركة العقارية المصرية وعمل علي تمصيرها، ما أكسبه خبرة كبيرة بواقع الشركات المصرية وسيطرة الأجانب عليها.

دعا طلعت حرب الرأي العام المصري "من خلال كتاباته في الصحف" إلى حشد طاقاته للتحرر من سيطرة الأجانب على اقتصادهم واستغل طلب الشركة المالكة لقناة السويس سنة 1910 من الحكومة المصرية مد امتيازها 50 عاما أخرى (كان الامتياز ينتهي سنة 1918).

تحرك طلعت حرب بهمة ودعا المصريين إلى رفض هذا الطلب وألف كتابه (مصر وقناة السويس) مبينا فيه حجم الخسائر التي ستلحق بمصر وناشد الشعب المصري التحرك لرفض طلب المد.

استجاب الرأي العام لمناشداته ورفض مجلس النواب طلب الشركة بتمديد العقد، ما شجعه على السير في طريق حشد المصريين للتخلص من سيطرة الأجانب على اقتصادهم.

في 29 من أبريل/نيسان سنة 1911 عقد ومعه مجموعة من الأحرار مؤتمرا اقتصاديا جمع له عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين وقدم رؤية وطنية لاستقلال الاقتصاد المصري في هذا المؤتمر وقدم كتابه المهم"علاج مصر الاقتصادي".

وجه طلعت حرب الدعوة لإنشاء بنك للمصريين فلقيت دعوته قبولا وحماسا من الحاضرين في المؤتمر، وأسندوا له مهمة إنشاء بنك للمصريين لأن البنك المصري والبنك الأهلي الموجودان آن ذاك كانا لإقراض الأجانب فقط أما المصريون فقد قام الأجانب بإنشاء شركات مالية ربوية خاصة بهم لإقراض المصريين.

كانت فوائد تلك الشركات مرتفعة وشروطها قاسية، ما مكن الأجانب من الاستيلاء علي الكثير من الأراضي والعقارات وفاءا بقروضهم وشجعهم علي ذلك سيطرة الإنجليز علي مقدرات البلاد وضعف الحكومات القائمة آنذاك.

سافر طلعت حرب إلي أوربا فدرس نظام البنوك والمؤسسات المالية وعاد للإعداد لإنشاء بنك مصري خالص لكن الحرب العالمية الأولي التي قامت سنة 1914 عطلت إنشاء البنك.

كان اشتعال الحرب العالمية الثانية وما جري فيها من أحداث مست كثيرا مصر والمصريين دافعا لحماس طلعت حرب الهائم بحرية وطنه والداعي للاستقلال الاقتصادي وأنه يمثل عصب هذه الحرية وأساس هذا الاستقلال.

جدد دعوته وسعي عمليا لتنفيذها وجمع 126 من المهتمين بقضايا الوطن والمؤمنين بفكرة الاستقلال الاقتصادي وإنشاء بنك مصري خالص اكتتبوا لإنشاء البنك بـ20 ألف سهم قيمتها 80 ألف جنية قيمة السهم 4 جنيهات وكان من بين المكتتبين أحمد باشا يكن والدكتور فؤاد بك سلطان وعلي ماهر وعبدالعظيم المصري ويوسف شيكوريل ويوسف قطاوي وإسكندر مسيحة .

في 13 من أبريل/نيسان سنة 1920 نشرت جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية للدولة" تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "بنك مصر" تقوم بكل أعمال البنوك برأس مال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية "تم تدريبها في أوربا" ولغة تعامل عربية تؤسس بالمنطقة العربية كلها أكبر قاعدة للتحرر من السيطرة الأجنبية.

في 10 من مايو/آيار سنة 1920 تم افتتاح "بنك مصر" رسميا ليبدأ رحلته في تمصير الاقتصاد وتأهيله لإنجاز المهمة الكبرى لبناء مصر حديثة بأموال أبنائها وعقولهم في تجربة فريدة ضمن ثورتهم المتواصلة من سنة 1918 حتي صدور دستور سنة 1923.

بعد عامين من إنشاء بنك مصر قام طلعت حرب بإنشاء أول مطبعة مصرية برأس مال قدره 5 آلاف جنية لدعم الأنشطة الفكرية والثقافية والإدارية تحت اسم شركة مصر للطباعة ثم توالى إنشاء الشركات

كان من بين تلك الشركات، مصر للمناجم والمحاجر وشركة مصر لصناعة وتكرير البترول وشركة مصر للسياحة وشركة مصر للنقل والشحن وشركة بيع المصنوعات المصرية والشركة المصرية العقارية سنة 1926 وشركة مصر للغزل والنسيج سنة 1927 .

في عام 1929 تم إنشاء أول بنك عربي "بنك مصر وسوريا ولبنان" وشركة مصر لحليج الأقطان وشركة مصر لغزل الحرير، وشركة مصر للكتان إنشاء بنك التسليف الزراعي سنة 1931 لحماية الفلاحين المصريين والأراضي الزراعية من سيطرة الأجانب عليها، والمصريون للجلود والدباغة، ومصر للصباغة، ومصر للمستحضرات الطبية والتجميل، وشركة مصر لمصائد الأسماك ثم شركة مصر للطيران في 27 من مايو/آيار سنة 1932 كأول شركة للطيران في الشرق الأوسط برأس مال 20 ألف جنية وكانت أولى رحلاتها إلي مدينة القدس سنة 1934.

هذا قليل من كثير فعله العبقري الفذ محمد طلعت حرب الذي توفي في 13 من أغسطس/آب سنة 1941 ودفن بالقاهرة وحضر جنازته لفيف من كبار رجال الوطن ورثاه الشعراء.

رحم الله طلعت حرب بما أنجز وقدم لوطنه.

عبد الرحمن شكري

نقيب فلاحي مصر

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