محمد الزغلامي يكتب: الجيش المصري مدرسة.. عربية

صُدِمتُ لما شاهدت وسمعت في فيلم العساكر الذي بثّته قناة الجزيرة، كان ذلك قبل أن يقطع صوت مألوف دهشتي قائلا: و لم الاستغراب يا هذا أأعجميّ أنت أم ماذا?. يتبع

دُهشت لما شاهدت فيلم العساكر الذي بثّته قناة الجزيرة، كان ذلك قبل أن يقطع صوت مألوف دهشتي قائلا: ولم الاستغراب يا هذا أأعجميّ أنت أم ماذا..؟ ارجع بالزّمن إلى الوراء حين كنت طفلا صغيرا، ألم تعش نفس الجحيم؟ أربكني ما سمعت.. ورحت أنبش في دفاتر الماضي لأجد ملفّا خاصّا بأحد أصدقائي كان دائما ما يحدّثني عن قسوة والده المرعبة.

فقد كان يعنّفه لأتفه الأسباب، يلعنه ليلا نهارا، يكشّر عن أنيابه كلّما صادفه في أروقة المنزل.. أذكر أنّه أسرّ لي ذات مرّة بأنّه لم يتعرّف بعد على ابتسامة أبيه، وحين أبحث عن السبب يقول صديقي عن أمّه عن والده أنّ هذا الأخير يتعمّد الإمعان في إهانته وحتّى تعذيبه إن صحّ القول حتّى يصنع منه رجلا بإمكانه الاعتماد على نفسه في المستقبل.

فاسمعوا إذن، مثل المجنّد المصريّ كمثل طفل عربيّ وُلِد ليجد نفسه بين يدي أبٍ متأثّر بخصال ديكتاتورٍ "وطنيّ" على حدّ تعبير النائب ببرلمان الثورة التونسي، سالم الأبيض، في معرض مدحه لأحد فراعنة مصر جمال عبد الناصر.

فيلم العساكر تعرّض في جزء منه للطّرق المعتمدة في أوساط الجيش المصريّ بهدف "تكدير" المجنّدين .. و كم من ضابط "كدّر" مجنّدا و كم من معلّم كدّر تلميذا في وطننا العربيّ.. من منكم لم يقف -يوم كان في الأمتار الأولى من طريق طلب العلم- من منكم لم يقف مجبرا إلى الحائط رافعا يديه و إحدى رجليه في انتظار عفوٍ من معلّمه؟ فما الفرق إذن بين طفل يرتعش تعبًا بسبب تلك الوقفة وعسكريّ يتصبّب عرقا بعد أن حكم عليه الضابط بالزحف لأكثر من نصف ساعة؟ و ما الفرق هنا بين الضابط المصريّ و المدرّس العربيّ؟ طبعا إلاّ من رحم ربي، حتّى نتجنّب التعميم فنُتّهم ككلّ يوم بأنّنا جيل تافه وعميل و كلّ ما يحويه معجم إعلام نظام "الممانعة" من عبارات.. و احذر، إذا ما أهانك من كاد -حسب أحمد شوقي- أن يكون رسولا أن تتظلّم عند أبيك، كن كذلك المجنّد المصريّ الذي يرفض التظلّم لدى وزارة الدفاع مخافة رفض طلبه فيصبح حينها العدوّ الأوّل للضابط.

فوالدك في انتظار تلك اللحظة حتّى يلقّنك درسا من دروسٍ صاغها "ديكتاتور وطنيّ"، قد يكون جمال عبد الناصر أو الحبيب بورقيبة أو صدّام حسين، رحمهم الله.. سيحدّثك بكلّ فخر -قبل أن يعنّفك بدوره أيضا- عن والده، أي جدّك، الذي كان يطلب من المعلّم أن يفعل بابنه ما يشاء، أن يهينه و يضربه في سبيل أن يتعلّم.

وهنا استحضِرُ عبارة تونسية يستعملها جيلُ من جاور صنمه تلك الساعة الشاهقة بالعاصمة التونسية، فقد كانوا يقولون للمدرّسين بكلً سرور "حاسبني بجلده"، أي أنّهم يريدون أن يروا آثار سياط المعلّم تزيّن أجساد أبنائهم، فحينها فقط سيتأكّدون بأنّ أبناءهم قد فهموا الدّرس.. و أيّ درس.. مهلا، لم ننته من أمرِ المدرسة والمدرّسين بعد، فمعلّمي أيضا قد اتّخذ "سيكا" و"عصفورا" و السيكا هنا حسب فيلم العساكر هو ذلك المجنّد المقرّب من الضابط، يطبخ من أجله، يهتمّ بتنظيف مكتب سيّده.. و أمّا "العصفور" فهو العسكريّ الذي يعيد على مسامع سيّده كلً ما يتفوّه به زملاؤه.

صديق لي كان دائما ما يفعل ذلك حين ينصّبه معلّمنا حارسا علينا اذا ما اضطرّ إلى مغادرة القاعة، فيطلب منه تسجيل اسم المشوّشين.. صديق آخر لطالما أحبّ عمله "كسيكا" لِمَا ناله بفضله من امتيازات.

وبعد هذا و أكثر، يطلب منّا مدرّسنا ألاّ نكرهه أو نغضب اذا ما أذلّنا، وهنا الطّامة الكبرى حين يخبرنا بأنّه إذا ما ضربنا أو عنّفنا فلأنّه يعتبرنا مثل أبنائه و كلّ ما يقوم به يصبّ في صالحنا، حتّى نجد مكانا لنا في وطن غامض المستقبل، مثلُ معلّمي هذا كمثل ضابط يهين مجنّدا حتّى يعوّده على ظروف الأسر.

إضافة إلى "السيكا" و "العصفور"، شدّ انتباهي لفظ آخر، "اللقطة"، نطق به أحد المجنّدين حين تحدّث عن المعدّات غير السليمة التي يستخدمها العساكر، معدّات تسرّ الناظر و لكنًها لا تعمل.. فيا أبناء القهر المشترك، يا طلاّب العلم في دول المغرب العربيّ على الأقل، من منكم لم يعش "اللقطة" أيام الدراسة؟ من منكم لم تزًين مدرسته أجهزة كمبيوتر بهيّة الطلعة و لكنّها ليست سوى مجرّد خردة لم تفتح يوما..؟ مثلها كمثل كفاءة الجيش المصري الفنية التي تحدّث عنها اللواء أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري.

وبالحديث عن الوزارات و الكفاءات الفنيّة، إثر تنصيبه وزيرا للتربية والتعليم في تونس، قال السيّد ناجي جلّول انه سيوفّر لكلّ تلميذ جهاز "iPad"، بعد لحظات، هوى سقف إحدى المدارس جنوبيّ البلاد.. صدق من قال إذن، الجيش المصريّ مدرسة.. عربية.

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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