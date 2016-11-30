عبد الله مصطفى يكتب: البلفور المشوي

أسبوع تحرق إسرائيل نفسها بيديها تحرق مستوطنات قاتلت الدنيا لبنائها تحرق بنى تحتية صرفت المليارات عليها قال لتبرر ما تخطط له في المستقبل ؟!. يتبع

أسبوع تحرق إسرائيل نفسها بيديها تحرق مستوطنات قاتلت الدنيا لبنائها تحرق بنى تحتية صرفت المليارات عليها قال لتبرر ما تخطط له في المستقبل ؟!!! وعجبي متى احتاجت إسرائيل لتبربر ما تفعل وهي محمية دوليا بمجلس أمنها قبل أمن العالم كله، وإقليميآ محمية بأمناء حراستها بالوكالة من أخوة شارون بالرضاعة من نفس الثدي الصهيوني.

بربكم قولوا لي متى احتاجت إسرائيل لذلك؟! استنفر العالم كله لعيونها التي أبكاها الدخان الأسود بدل الدموع دم و65 دولة وأكثر جاءت بطائرات إنقاذها والطائرة الأمريكية الضخمة أكبر طائرة في العالم جاءت من أمريكا لتطفأ الحريق .. نتنياهو يبكي على القناة الإسرائيلية ويقول: أنا متألم وحزين ويذرف دموعه .. آلاف العوائل اليهودية نامت في الشارع بعد احتراق مستوطناتها وعشرات الآلاف من اليهود يقيمون الصلوات ويقولون: ماذا فعلنا ليفعل الله بنا هذا؟ وهم اليهود المحتلون لأرض غيرهم يقولون: هذا عقاب من الله لنا، ونتنياهو ومخابراته لا يعرفون السبب، كيف تندلع النار هنا وهناك ولا اختراق أمني في الأمر؟ ثم يلزقونها بالقاعدة وما يسمونه الإرهاب ليمتصوا غضب الشارع مؤقتا، وشعبهم يكذبهم على الإعلام، ويقول: أنتم تكذبون علينا نريد الحقيقة.

ويأتيك "الفسابكة" المحللون العباقرة ليرفعوا أصواتهم بأنها المؤامرة والتمثيلية التي أدمنوا تعليق خنوعهم وانبطاحهم عليها ويصرخون، وكأنهم اكتشفوا اكتشافا هاما ثم يلقون كلامهم مرسلا بل دليل هم لا يريدون أن يصدقوا أن هناك رجالا لله ولا أن هناك الله أصلا ولا أن دولة الاحتلال الصهيوني أهون من بيت العنكبوت وهي قريبا جدا إلى زوال نراه قريب ويرونه بعيدا.

يستندون لجبل من معتقدات وهمهم أنها لعبة مفبركة فيتمخض جبلهم عن فأرة …وفأرة ميتة أيضا.

فمن كان بيته من قش فلا يستغربن سريان النار فيه والبيوت التي تبنى على حقوق الغير ليست سوى بيوت من قش فلا تبحثوا عن إبرتكم في كومة قشة صهيون فلن يسعفكم الوقت لتجدونها فلابد من يوم تضرم فيها النار ويلتهمها الحريق، حريق يدل المجاهدين الحق على الطريق.

إن من يشعل نار غيره بالوكالة لن يحرق نفسه بالأصالة، ولكنها الوضاعة والنذالة من طبع المرجفين، فتربصوا إنا معكم متربصون، أنتم يامن تدينون بدين صهيون.

الويل لصهيون والمرجفين، فإن كانت نارهم تمثيلية كما تزعمون فالويل لهم من نار يقين شبت في القلوب ولهيبها منكم اقترب، ستصلون نارا ذات لهب أنتم وكل حمال إليكم بالحطب لنار سعرتموها فينا وأعليتم راية أبي لهب.

لكم يوم قريب يا أشرار الأرض ترونه بعيدا ونراه قريبا فتربصوا إنا معكم متربصون.

وإنا لفلسطين كلها بإذن الله محررون.

وفي مسجد قبلتنا الأولى إنا لربنا شكرا راكعون و ساجدون.

الله مولانا يقينا ولا مولى لكم سوى وهمكم وبقايا ظنون.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

عبدالله مصطفى

محام ومدون سوري

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