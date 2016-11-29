عيد المرزوقي يكتب: سيناء.. أرض التيه والغموض

ولا أبالغ إن قلت أن جغرافية سيناء تتحكم بالكامل في مصير الدولة المصرية، بل ولها تأثير كبير علي الأمن القومي العربي. يتبع

ذكر سيناء في التاريخ كان وما زال أشهر من نار على علم، وذكرها في الكتب المقدسة والقرآن الكريم يعطي لهذه الأرض خصوصيتها ويضفى عليها قداسة ربانية، والمعارك التي درات علي أرضها لرد العدوان عن مصر كثيرة كان أخرها حرب أكتوبر عام 73 والتي كانت للدفاع عن العرب جميعا فسيناء ليست أرضا جرداء كما يتخيل البعض بل أرض غنية بثرواتها بتاريخها بأهمية موقعها الجغرافي لمصر والعالم العربي بل هي من بوابات الأمن العربي المهمة.

ولعل واقعها المعاصر يفرض علينا أن نتذكر سويا لمحات من تاريخ شبه الجزيرة، وتعريف القارئ بها عن قرب عبر جولة في جبالها ووديانها وسهولها، وكل ما تحتويه هذه الأرض من وقائع تاريخية.

ولعلنا في البداية أردنا التعريف بالجغرافيا، وأسماء شبه الجزيرة، وبما أن مصر صاحبة أقدم حضارة في التاريخ فسيناء صاحبة أكبر سجل حربي في التاريخ، فهي بالمقام الأول أرض معركة، وحصن مصر المنيع والمهم، وبوابتها الشرقية والأمامية، يكمن كل ذلك في أهمية موقعها الجغرافي الذي يمثل لمصر الكثير والكثير.

جغرافية سيناء وموقعها

تلك الصحراء الشاسعة بموقعها المهم هي عبارة عن خطوط دفاع طبيعية، وحصانة وهبها الله لحارسة الدولة المصرية على مر التاريخ، وبالإضافة إلى ذلك هي أطراف مصر الشرقية التي تربطها بالشرق العربي أو بالأدق هي حلقة الوصل بين مصر والعالم الخارجي، بل هي مدخل قارة برمتها،(تربيط بين قارتي أفريقيا وآسيا) كما هي مدخل مصر الأمامي وبوابتها التاريخية.

ولا أبالغ إن قلت أن جغرافية سيناء تتحكم بالكامل في مصير الدولة المصرية، بل ولها تأثير كبير علي الأمن القومي العربي؛ لقربها من منابع النفط بالخليج العربي، والرابط بين مصر والشام والجوار العربي وعقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وقيام دولة إسرائيل ازدادت الأطماع الإسرائيلية في سيناء فجميع الممرات المائية الاستراتيجية تتميز بها مصر تميزا فريدا في موقع سيناء الجغرافي مثل قناة السويس من الغرب، وخليج السويس، ومن الشرق خليج العقبة، وشمالا البحر المتوسط وجنوبا البحر الأحمر، وأطول حدود برية مع فلسطين المحتلة.

وسنأخذ تفصيلا حدود سيناء من الجهات الأربعة:

فيحدها من الشرق خليج العقبة ومن ثم خط أشبه بالمستقيم يمتد رأسا من طابا جنوبا وينتهي شمالا برفح على شاطئ البحر المتوسط، وعلي الساحل الغربي من خليج العقبة يقع ميناء نويبع المصري ويبعد عن مدينة شرم الشيخ 130 كيلومترا وعن مدينة طابا ستين كيلو مترا وهو ميناء لنقل البضائع العامة والمسافرين عبر الطرق البريه بين مصر والأردن والسعودية.

ويسافر عبر ميناء نويبع ما يقارب المليون مسافر سنويا ما بين معتمرين وسياح ومواطنين لهم أعمال في البلدان الثلاثة التي يربطها الميناء وأكثر من 250 ألف طن من البضائع تدخل وتعبر عبر هذا الميناء.. ويقع الميناء في محافظة جنوب سيناء.. وفي وسط سيناء أقرب الي الشمال هناك منفذ العجوة البري مع الأراضي المحتلة (إسرائيل ) وهو منفذ تجاري لنقل البضائع بين مصر وإسرائيل حاليا وأحيانا تعبر منه البضائع أو المساعدات القادمة لقطاع غزة.

ويحدها من الغرب خليج السويس وقناة السويس التي يبلغ طولها من مدينة السويس جنوبا حتى بورسعيد شمالا 160 كم. وعلي خليج السويس الذي يحد سيناء الجنوبية من الغرب عدة موانئ بحرية.

ويحد سيناء من الشمال البحر المتوسط ويبدأ من بورسعيد غربا، وينتهي شمالا برفح، وطول هذا الحد الساحلي يبلغ أكثر من 200 كم، وهناك ميناء واحد فقط علي ساحل مدينة العريش كان مخصصا لنقل البضائع وخاصة المعادن التي تستخرج من وسط سيناء ومحاجرها إلي دول أوربا وعقب الانقلاب العسكري أستولي الجيش علي الميناء حيث أستولي علي مشاريع التصدير في وسط شبه الجزيرة وفرض رسوما قاسيه علي المصدرين.

ويحد شبه الجزيرة من الجنوب البحر الأحمر، وعليه عدة موانئ منها ما توقف عملها بسبب غياب التنمية في التعدين والمحاجر الجبلية في الطور والانشغال في بناء القري السياحية والاستثمار السياحي الخاص برجال الأعمال المقربين من الدولة علي ساحل البحر الأحمر جنوبا.

وللحد الشرقي وقائع تاريخية، حيث لم يحدد هذا الحد بين مصر وسوريا الشام سوى في عام 1906 من القرن الماضي، وهو نفس الحد اليوم وسمي بحد رفح، وهو الحد الذي فيه دافع ملوك مصر قديما عن بلادهم في معارك كثيرة ضد الغزاة وهو الحد الذي مر منه العرب المسلمون عندما فتحوا مصر في بداية القرن الأول الهجري، ووقائع كثيرة مضت في التاريخ تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن سيناء والحدود الشرقية لمصر هي من تتحكم في مصير الدولة المصرية وأمنها القومي، وبوابتها الأمامية التي جاء منها كل غازٍ وطامع علي مر التاريخ.

التسمية:

سميت سيناء نسبة إلى معدن الفيروز الذي كان المصريون القدماء يقومون بتعدينه في جبال بلاد الطور جنوب سيناء، وقيل سميت سيناء نسبة الي جبل الطور وهو أشهر جبالها وجاء ذكره في القرآن الكريم، وسيناء في اللغة تعني الحجر، ويقول المؤرخون سميت سيناء لكثرة جبالها.

وأضيف إلى ذلك أنه عندما تذهب الي جنوب سيناء ووسطها حقا أنت في غابة من الجبال الوعرة، وكأنها غابة أشجار متراكمة ومتشابكة.

من الأزل لم تقم في سيناء دولة أو أمة بل في معظم عصور التاريخ كانت وما زالت أرضا ملحقه بمصر، وكان الفراعنة المصريون يقيمون فيها القلاع والحصون لرد الغزاة عن أرض مصر.

ومنذ القدم تسكن سيناء مجموعه من القبائل البدوية، تعيش على القليل من الأمطار ورعي الأغنام والإبل، فسيناء تقع في المنطقة قليلة الأمطار، قليلة النبت، وأيضا قليلة السكان، وقد أطلق عليها الفراعنة قديما أرض الجدب والعراء؛ لقسوة طبيعتها وصعوبة العيش فيها ويعتبر الجزء الشمالي من سيناء مصدر الحياة في شبه الجزيرة، حيث تأتيه بعض الأمطار في الشتاء ولجودة أراضيه الخصبة، خاصة في الشرق الشمالي المتمثل بالعريش والشيخ زويد ورفح فأوجدت الحياة في سيناء.

وغالبية سكان شبه الجزيرة يقيمون منذ القدم في المثلث الشمالي من سيناء حيث كان قديما الطريق التجاري بين مصر والشام يمر من الشمال من شبه الجزيرة، والتي تشهد اليوم وفي ظل الحرب على الإرهاب عمليات تهجير قسري واسعة، لسكان الشرق الشمالي من شبه الجزيرة، ولهذا المثلث خاصية عسكرية خطيرة وقد وصف الدكتور جمال حمدان في كتابه سيناء الجغرافيا والسياسة أن الجزء الشمالي من سيناء هو نقطة التحكم الكاملة في شبه الجزيرة وهو خط الدفاع الأول والأهم لحماية قناة السويس ومصر، ومن يتحكم في هذا الجزء يتحكم تلقائيا في باقي سيناء.

وهو ما يؤكده أهالي من سيناء الذين عاصروا الكثير من الحروب أن منطقة التحكم في المعارك في سيناء تبدأ من بالوظة غرب قناة السويس، مرورا بالعريش والشيخ زويد، وصولا إلى آخر نقطة بالحد الشرقي رفح ومناطق الوسط والجنوب.

وتعتبر مناطق طرد والتجاء بعكس الجزء الشمالي المشتعل اليوم بالحرب على الإرهاب، وعمليات التهجير الواسعة.

وبناءً على ما سبق، ينظر الكثير من المتابعين بدقة لما يحدث بسيناء اليوم من حرب بمخاطرها الجسيمة على الأمن القومي، حيث تقوم الدولة نفسها بضرب خطها الدفاعي الأهم، وهو تفريغ الجزء الأهم ومصدر الحياة في سيناء من سكانه، وخطر ذلك لا يقل عن خطر اتفاقية كامب ديفيد التي تحد من انتشار الجيش في شبه الجزيرة.

وانتظرونا في الحلقة القادمة التي سنتحدث فيها عن أهم ما يميز أقسام سيناء الثلاثة الجنوب والوسط والشمال وأهميتها الاستراتيجية والعسكرية.

عيد المرزوقي

ناشط سيناوي

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