عبد الرحمن شكري يكتب: تذكروا طلعت حرب ولا تيأسوا

الفذ محمد طلعت حرب الذي توفي في 13 أغسطس سنة 1941 ودفن بالقاهرة وحضر جنازته لفيف من كبار رجال الوطن ورثاه الشعراء. يتبع

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1867 ولد محمد طلعت بن حسن محمد حرب بالقاهرة وفي مرحلة هامة من تاريخها لقب عن جدارة بـ"أبو الاقتصاد المصري" لما قام به من جهود لتحرير الاقتصاد المصري من التبعية والسيطرة الإنجليزية.

تخرج من مدرسة الحقوق سنة 1890 وعمل بالدائرة السنية وترقي فيها من رئيس إدارة المحاسبات إلي رئيس إدارة المنازعات ثم مديرا لقلم القضايا، في سنة 1905 عمل مديرا لشركة كومومبو التي كانت تقوم باستصلاح الأراض،ي ثم مديرا للشركة العقارية المصرية وعمل علي تمصيرها مما أكسبه خبرة كبيرة بواقع الشركات المصرية وسيطرة الأجانب عليها.

دعا الرأي العام المصري "من خلال كتاباته في الصحف" إلى حشد طاقاته للتحرر من سيطرة الأجانب علي اقتصادهم، واستثمر طلب الشركة المالكة لقناة السويس سنة 1910 من الحكومة المصرية مد امتيازها 50 عاما أخري (كان الامتياز ينتهي سنة 1918)، وتحرك بهمة داعيا المصريين إلي رفض هذا الطلب وألف كتابه (مصر وقناة السويس) بيّن فيه حجم الخسائر التي ستلحق بمصر، وناشد الشعب المصري التحرك لرفض طلب المد، فاستجاب الرأي العام لمناشداته ورفض مجلس النواب طلب الشركة بتمديد العقد.

وشجع هذا النجاح طلعت حرب علي السير في طريق حشد المصريين للتخلص من سيطرة الأجانب علي اقتصادهم وقام في 29 أبريل/نيسان سنة 1911 ومعه مجموعة من الأحرار بعمل مؤتمر اقتصادي جمع له عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين والسياسيينن، وقدم رؤية وطنية لاستقلال الاقتصاد المصري في هذا المؤتمر وقدم كتابه الهام "علاج مصر الاقتصادي"، ودعاهم لإنشاء بنك للمصريين، فلقيت الدعوة قبولا وحماسا من الحاضرين وأسندوا له مهمة إنشاء بنك للمصريين لأن البنك المصري والبنك الأهلي حينئذ كانا لإقراض الأجانب فقط، أما المصريين فقد قام الأجانب بإنشاء شركات مالية ربوية خاصة بهم لإقراض المصريين ذات فوائد عالية وشروط قاسية مما مكن الأجانب من الاستيلاء علي الكثير من الأراضي والعقارات تحصيلا لقروضهم وفوائدها، وشجعهم علي ذلك سيطرة الإنجليز علي مقدرات البلاد وضعف الحكومات القائمة آن ذاك.

سافر طلعت حرب إلي أوربا فدرس نظام البنوك والمؤسسات المالية وعاد للإعداد لإنشاء بنك مصري خالص؛ لكن الحرب العالمية الأولي التي قامت سنة 1914 عطلت إنشاء البنك.

كان اشتعال الحرب العالمية الثانية وما جري فيها من أحداث مست كثيرا مصر والمصريين دافعا لحماس طلعت حرب الهائم بحرية وطنه والداعي للاستقلال الاقتصادي، وأنه يمثل عصب هذه الحرية وأساس هذا الاستقلال، فجدد دعوته وسعي عمليا لتنفيذها، جمع 126 من المهتمين بقضايا الوطن والمؤمنين بفكرة الاستقلال الاقتصادي وإنشاء بنك مصري خالص اكتتبوا لإنشاء البنك بـ20 ألف سهم قيمتها 80 ألف جنية: قيمة السهم 4 جنيهات وكان من بين المكتتبين أحمد باشا يكن، والدكتور فؤاد بك سلطان، وعلي ماهر، وعبدالعظيم المصري، ويوسف شيكوريل، ويوسف قطاوي، وإسكندر مسيحة.

اعتقل سعد زغلول في 9 مارس/آذار سنة 1919 فجاءت ردود الفعل الشعبية الرافضة لاعتقال سعد علي كل المستويات؛ ففي 13 أبريل/نيسان سنة 1920 نشرت جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية للدولة" تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "بنك مصر" تقوم بكل أعمال البنوك برأس مال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية "تم تدريبها في أوربا"، ولغة تعامل عربية تؤسس بالمنطقة العربية كلها أكبر قاعدة للتحرر من السيطرة الأجنبية . في 10 مايو/ايار سنة 1920 تم افتتاح "بنك مصر" رسميا ليبدأ رحلته المباركة في تمصير الاقتصاد وتأهيله لإنجاز المهمة الكبرى لبناء مصر حديثة بأموال أبنائها وعقولهم في تجربة فريدة ضمن ثورتهم المتواصلة من سنة 1918 حتى صدور دستور سنة 1923 .

بعد عامين من إنشاء بنك مصر قام طلعت حرب بإنشاء أول مطبعة مصرية برأس مال قدره 5 آلاف جنية لدعم الأنشطة الفكرية والثقافية والإدارية تحت اسم شركة مصر للطباعة، ثم توالى إنشاء الشركات مصر للمناجم والمحاجر، وشركة مصر لصناعة وتكرير البترول، وشركة مصر للسياحة، وشركة مصر للنقل والشحن، وشركة بيع المصنوعات المصرية، والشركة المصرية العقارية سنة 1926، وشركة مصر للغزل والنسيج سنة 1927. وفي سنة 1929 جرى إنشاء أول بنك عربي "بنك مصر وسوريا ولبنان"، وشركة مصر لحليج الأقطان، وشركة مصر لغزل الحرير، وشركة مصر للكتان.

كما جرى إنشاء بنك التسليف الزراعي سنة 1931 لحماية الفلاحين المصريين والأراضي الزراعية من سيطرة الأجانب عليها، والمصريون للجلود والدباغة، ومصر للصباغة ومصر للمستحضرات الطبية، والتجميل شركة مصر لمصائد الأسماك ثم شركة مصر للطيران في سنة 1932 كأول شركة للطيران في الشرق الأوسط برأس مال 20 ألف جنية، وكانت أول رحلاتها إلي مدينة القدس سنة 1934 . هذا قليل من كثير فعله العبقري الفذ محمد طلعت حرب الذي توفي في 13 أغسطس/آب سنة 1941 ودفن بالقاهرة وحضر جنازته لفيف من كبار رجال الوطن ورثاه الشعراء .

رحم الله طلعت حرب بما أنجز وقدم لوطنه

عبـدالرحمـــن شكـــــــري

نقيــــــــب فلاحــــــي مصــــــــر الأسبق

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