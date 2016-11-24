محمد عفان يكتب: عن العلمانية التي ليست ضد الدين

العلمانية بهذا المعنى هي تطور بشري تاريخي له أسباب وسياقات مختلفة، ويحمل بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية. يتبع

هذا المقال هو محاولة لإظهار فرق بين العلمانية secularity والعلمانوية secularism، وفي هذا الإطار لا يعنينا كثيرا الاشتقاق اللغوي أو أصل ظهور المصطلح في سياقه المسيحي، كما اعتادت الأدبيات العربية أن تتناوله، بل الأهم من ذلك هو مضمون ودلالات كلا المصطلحين، فالمصطلح الأول يعبر عن ظاهرة اجتماعية ارتبطت بالحداثة، وتعني أولوية الاهتمام بهذا العالم من جهة والمنهجية العلمية العقلانية التجريبية كمصدر معرفي من جهة أخرى، ولهذا – على سبيل المثال – تراجعت مع الحداثة أهمية التعليم الديني في مقابل التعليم المدني المعني بالتخصصات الأكاديمية الدنيوية المختلفة، بعد أن كانت هذه التخصصات تدرس على هامش العلوم الدينية (بمعناها الواسع والذي يشمل علوم الكلام أو اللغة ونحوهما) أو على الأقل تحتل مرتبة متدنية بالنسبة لها، كما تراجعت منهجيات التفكير التي كانت تجعل من الظواهر الطبيعية أو الأمراض أو السلوكيات الاجتماعية مرتبطة بقوى خارجية غير مدركة واستبدلت بمنهجيات أكثر عقلانية لفهم أسباب ومنهجيات التعامل مع هذه الظواهر والأحداث.

العلمانية بهذا المعنى هي تطور بشري تاريخي له أسباب وسياقات مختلفة، ويحمل بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، أما العلمانوية secularism فهي أيديولوجيا سياسية، ترى أن هذه التغيرات ليست إيجابية فقط بل أنها واجبة التبني والتطبيق كمشروع سياسي، وارتبطت بشكل واضح بموقف سلبي من الدين – إن لم يكن عدائي – باعتباره هو النمط الأخروي والخرافي من التفكير الذي تسبب في تخلف البشرية، وفي كثير من مآسيها، وبالرغم من تعدد أنماط هذه الأيديولوجيا ما بين صلب أو مرن، شمولية أو جزئية، إلا أنها اتفقت جميعا على علاقتها العكسية مع الدين، بمعنى أن كل زيادة في العلمانية هو بالضرورة خصم من الدين والعكس بالعكس.

وارتبطت بهذه الأيديولوجيا نظرية هامة تسمى نظرية العلمنة Secularization Theory والتي تقوم على فرضيات ثلاث:

– أن العلمانية هي فصل بين الدين والسياسة أو بين الدين ومختلف المجالات الحياتية (التعليم، الاقتصاد، القانون، الفن، …)، فتتحرر هذه المجالات تباعا من هيمنة المؤسسات الدينية بل والمنطق والمرجعية الدينية.

– هذه العملية ستؤدي إلى تراجع أهمية الدين وحصره في المجال الخاص الفردي، الاعتقادي والشعائري، وتقليل دوره ووظيفته في المجال العام، وبالتالي يصبح دور الدين في الحياة بشكل عام هامشيا وثانويا.

– ومع زيادة السيطرة على المخاوف والقلق الإنساني عن طريق تحسن ظروف المعيشة، والتقدم في الرعاية الصحية، وفهم أفضل للظواهر الطبيعية المخيفة، ستتلاشى الحاجة الشخصية للدين، ولن يشعر البشر بحاجتهم الفردية للتعبد – رغبا ورهبا – للإله، مما يعني انتهاء الدين كليا.

اليقين والثقة الذي طرحت به هذه النظرية، جعلت ظاهرة الصحوة الدينية التي شهدها العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي أمرا مربكا ومحيرا، دفع بعض علماء الاجتماع إلى تفسير ذلك بنظرية "الرمق الأخير" أو "حلاة الروح" بالتعبير الدارج، والتي تعني أن هذه هي صحوة الموت للظاهرة الدينية في التاريخ البشري، لكن البعض الآخر ذهب إلى ما هو أهم من ذلك.

المشكلة الحقيقية في الأيديولوجيا العلمانوية والنظرية المرتبطة بها أنها فشلت في التفريق بين الدين والتشكّل الاجتماعي للدين في المجتمعات التقليدية – إن صح التعبير-، فالذي تراجع حقيقة تحت وطأة العلمانية (كتغير اجتماعي تاريخي) هو النمط التقليدي من الدين، والذي كان يعكس سمات معينة أهمها التعلق بالأرواح والأولياء أو القديسين والطقوس الغرائبية والتفسيرات التواكلية للظواهر الطبيعية والأمراض والسلوك الاجتماعي، لكن العلمانية بما أحدثته من تغيرات معرفية واجتماعية أثمرت نسخة – ربما أكثر صحية من الدين – فتراجعت الخرافات والشعائر "البدعية" والتصورات العقائدية "الخرافية"، وظهرت نسخة أكثر عقلانية من الدين، تحاول أن تزاوج بين الدين والعلم، وبين الدين والعالم، فظهرت الأيديولوجيا الإسلاموية -والتي كانت محاولة لتنظيم المجتمعات المسلمة بالاستناد إلى المرجعية الدينية مع مزاوجتها بالرؤى المنطقية الحداثية -، وظهرت بعض محاولات التوفيق بين النصوص الدينية والاكتشافات والنظريات العلمية، بل وظهرت حركات دينية اجتماعية تحاول أن تصحح أو تستكمل بعض أوجه النقص في العلمانية بالتأكيد على النزعة الروحية والأخلاقية المفتقدة في المشروع الحداثي العلماني.

ومن هنا احتفظ الدين – بنسخته الحداثية هذه، وعلى الرغم من بعض أوجه القصور فيها أيضا – بفاعليته الاجتماعية، بل وزاد الإقبال عليه بشكل واسع للتعافي من أضرار الحداثة، كما كان يقصده البشر في العصور السابقة للتعافي من منغصات حياتهم أو ربما بشكل أكبر، وظاهرة الصحوة الدينية هذه لم تقتصر على السياق الإسلامي فقط، بل هي ظاهرة عامة في السياقات الدينية الأخرى من أمريكا اللاتينية إلى شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وغيرها. وهكذا سيظل الدين حاضرا وإن تعدلت نسخه وأنماطه، أو تراوح ما بين الازدهار والتراجع، طالما وُجدت البشرية، ليعطيها المعنى في الحياة والقيم والمرجعية والغاية، أو كما عبر أحد علماء الاجتماع المناصرين لنظرية العلمنة بنبرة آسفة: البشر دينيون بشكل غير قابل للشفاء.

محمد عفان

مسئول التدريب في منتدى الشرق – إسطنبول

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها