أحمد الحكيم يكتب: ردا على البرادعي

بالطبع لم يكن من بين الطرح استفتاء على انتخابات مبكرة" إذن يا دكتور هو انقلاب مكتمل الأركان وفق مبادئك التي قرأتها مرارا وتكرارا وكُنت مشاركا فيه. يتبع

1- عندما دعت القوات المسلحة كافة ممثلي القوى السياسية إلى الاجتماع سرعان ما لبيت دعوة العسكر يا دكتور ولم تلبِ دعوات مؤيديك للترشح للانتخابات ولم تلبِ دعوات الرئيس المنتخب مرارا للحوار ولكن قبلت بحوار الدبابة على الصندوق.



2- عندما فوجئت في البداية أن رئيس الجمهورية قد تم احتجازه "هل مبدأ المدنية والديمقراطية التي حاربت من أجلها سنوات ودعوت لها في كل مكان يا دكتور يسمح لك بالمشاركة في ظل اختطاف الرئيس المنتخب وفق قواعد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات التي شهد لها القاصي والداني؟؟

"دون علم مسبق من القوى المدنية" ها وقد علمت وعلمت القوى المدنية اختطافه بقيت يا دكتور في المشهد لماذا لم تنسحب فورعلمك بهذا الجرم والانقلاب على الرئيس؟؟

3- بالطبع لم يكن من بين الطرح استفتاء على انتخابات مبكرة" إذن يا دكتور هو انقلاب مكتمل الأركان وفق مبادئك التي قرأتها مرارا وتكرارا وكُنت مشاركا فيه.

4- أصبحت الأولوية لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي، من خلال خارطة طريق تم (صياغتها في عجالة) أعتقد أنه عيب على من هو بقيمتك يا دكتور أن يقرر مصير وطن بأكمله خريطة طريق (صيغت في عجالة)! وتم التوافق عليها، أريد أخبرك أنها صيغت في مبنى المخابرات العامة وناتج عجالتها الآن وطن تمزقت أشلاء شبابه وخلفت عشرات الآلاف من القتلى وممن هم في غياهب السجون .

5- "وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة نضمن فيها مشاركة كافة أبناء الوطن وتياراته" مبدئيا وجودك في المنظومة هو أكبر سقطة في تاريخك فقد رفضت أن تكون موجودا بها في ظل الديمقراطية والصندوق في عهد الدكتور مرسي ورفضتها لسنوات لتأتي إليها على ظهر دبابة لتنسف تاريخ الديمقراطية في مصر كنائب لرئيس العسكر.

ثانيا أود أذكرك يا دكتور أنه في ليلة 3 يوليو أُغلقت كل القنوات المؤيدة للدكتور مرسى ومُنعت جريدة الحرية والعدالة من الصدور وتم اعتقال صحفيين وإعلاميين كانوا يعبرون عن الرأي الآخر من مواقع أعمالهم، وهو أولى خطوات تكميم الأفواه الصريحة، واعتقل المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان والشيخ حازم مرشح الرئاسة السابق ورئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني وبعض قيادات جماعة الإخوان ولم نسمع حينها أي إدانة منك بل شاركت من أجل (تياراته) نفس الكلمة قالها جنرال العسكر الذي تتبرأ منه الآن في بيان الانقلاب فعن أي تيارات تتحدث يا دكتور؟

6- قد كان مستحيلا علي الاستمرار في المشاركة في عمل يخالف كل قناعاتي "استقالتك يا دكتور كانت يوم الفض أود أن أخبرك أنه قبل الفض كانت هناك مجزرة الحرس الجمهوري الذي ذهب ضحيتها 70 إنسانا وخلفها مجزرة المنصة الذي راح أكثر من مائتي إنسان على أثرها وما بينهم تهديدات للاعتصام واعتقالات في صفوف مؤيدين للدكتور مرسى كل هذا في فترة عملك كنائب لرئيس الجمهورية حينها على حد قولك ولم تعترض فكم كنت تحتاج أو تنتظر من الضحايا والمعتقلين كي تقدم استقالتك يا دكتور؟ أم أنك لا تستقيل إلا بمجزرة أو محرقة كبري وكل ما حدث قبل ذلك من تكميم للأفواه وإغلاق للقنوات وقتلى بالمئات لم يكن يكفيك للاستقالة؟!

7- وهذا هو الذي بدأ منذ أواخر عام 2009 عندما طالبت بالتغير السياسي "أذكر تلك الحملة الإعلامية التي كانت تصفك بالعمالة والخيانة وحينها رددتُ كالباقي أنك من سلمت العراق لأمريكا ولكن هناك من رفض كل هذه الاتهامات الموجهة إليك وسارع بجميع كوادره وشبابه بجمع التوقيعات لك وقاموا باستقبالك في المطار وأذكر أنهم جمعوا حينها أكثر من مليون توقيع لمبادرة معا سنغير التي اطلقوها على موقعهم الخاص من أجل الجمعية الوطنية للتغير وقاموا بحملة طرق للأبواب وواجهوا الاعتقال والمطاردة في الشوارع والتعذيب من أجل حملتك أتعلم من هؤلاء يا دكتور ؟؟ هم الإخوان المسلمون !.

نعم من ساعدت العسكر في عزل الرئيس المحسوب على تيارهم ومن صمت على قتل واعتقال شبابهم ثلاث سنوات نعم هؤلاء من جمعوا لك التوقيعات من قلب أمن الدولة ومن قلب دولة مبارك وحبيب العادلي وعرضوا أنفسهم للتنكيل مرتين مرة لك ومن أجلك والمرة الأخرى بك وبمساعدتك.

8- تسجيل مكالمه لك مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية" اتفق معك جملة وتفصيلا يا دكتور ولكن في دولة العسكر هذا هو دستورهم وفكرهم فالدولة البوليسية لأتعرف إلا التجسس أما خارطة الطريق لديها والتفكير -تُصاغ على عجالةـ.

9- الشائعات التي ترددت في فترة عملك في الوكالة الدولية وكل ما ذكرته في هذا الصدد، اتفق معك فيه جملة وتفصيلا، أنك لم يكن لك أي دور في احتلال العراق بل عرقلت القانون الذي كان سيمرر للحرب وتمت بالفعل حرب غير شرعية.

10- الأمر المحزن والمؤسف إن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن، فمن جانب هناك من يدعى أنني سافرت الى الخارج قبل 30 يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق "لي بالواقع الذي حدث في تلك الفترة ولا علاقة لي بمن يردد تلك الكلمات الواقع في تلك الفترة نعم جبهة الإنقاذ جهزت لعزل الرئيس سواء بحشد أو بيانات أو غطاء للانقلاب وأبرز الأدلة هي رفض الجبهة لأي حوار وطني والإصرار على التظاهر والصور التي تم تسريبها قبل 6/30 بأسبوع لاجتماع لجبهة الإنقاذ وأمامهم صور د. مرسى وعليها " أرحل " وعلامات خطأ علي صورته والمسيرات التي كانت تنظمها الجبهة والحشود وختاما بحملة تمرد كل هذا يكفيني أنك كنت جزءا ممن رتبوا وجهزوا لعزله وهذا الظاهر أمام الجميع لا يحتاج لقيل وقال.

11- ومن جانب آخر هناك من ما زال يدعى أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمى، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة "هم لا يدعون شيئا يا دكتور لقد وافقت على فض الاعتصام بالقوة فعلا وهذا مثبت بالصوت والصورة في حوارك المسجل مع أ.شريف عامر مذيع قناة الحياة حينها في مساء يوم 3 أغسطس 2013 وجه لك سؤالا ضمن الحوار هناك شائعات تتحدث عن أنك هددت بتقديم استقالتك حال فض اعتصام رابعة بالقوة؟

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كانت إجابتك نصا: هذا غير صحيح، لم أقل ذلك مطلقا، بل علي العكس، جميع المسؤولين بالدولة يؤمنون أنه يجب عدم السماح لأي منطقة في الدولة أن تخرج عن سيطرة قوات الأمن وتقوم بترويع المواطنين، لذلك إذا لم يكن هناك بديل آخر واستنفدت كل السبل (لا بديل على فض الاعتصام بالقوة.

12- غنى عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونًا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية " لن يحدث هذا أبدا يا دكتور محمد لأنه ببساطة (مرسى أخد السلم معاه فوق).



يتبقى نقطة لم يتم الرد عليها يا دكتور في بيان حضرتك المكون من 13 بند وهذا أمر خارج عن الإرادة فأنا ما زلت في مصر ومن قواعد المعيشة في مصر الآن ما يُحتم على أن أترك هذه النقطة دي (علشان مصر).

أحمد الحكيم

مدون مصري

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