محمد المسيري يكتب: الإخوان .. قبلة الحياة أو رصاصة الرحمة

ما أحوج معضلة الإخوان إلى تحليل فكري لجذور الأزمة وما تعانيه جماعة الإخوان من شيخوخة بجانب عدة مشكلات أخرى معقدة أدت لأزمتها الحالية.

تبدل علي قيادات السفينة شخوص عدة. ثم جاءت أحداث جسام متلاحقة في الخمس سنوات الأخيرة يصعب تقييم ملابستها

سفينة الإخوان هي سفينة أسسها ربان له السبق والريادة لكي تكون الركوبة التي تحمل من يقتنع بأفكار هذا النهج وبذل المؤسس من الفكر النظري والجهد العملي ما جعل سفينته أفضل ما يكون في عصره لكن السفينة تعرضت من بعده لعاصفة تلو الأخرى وأصاب هيكلها خرق تلو الآخر بفعل الزمن أو بفعل المتربصين من أصحاب المشاريع المنافسة وتبدل علي قيادات السفينة شخوص عدة. ثم جاءت أحداث جسام متلاحقة في السنوات الخمس الأخيرة يصعب تقييم ملابساتها ما إذا كان إبحار السفينة فيها صحيح وفي الوجهة المنشودة أم هو تخبط وحَيْدة عن الطريق المرسومة.

شعار جماعة الإخوان المسلمين

كانت من بعض نتائج هذا الإبحار المثير للجدل أن ضربت السفينة صاعقة مزلزلة في منتصف 2013 ساد الهرج والمرج من بعدها لستة أشهر ثم حدث نزاع على أحقية القيادة والكل متشبث بالدفة يديرها بأقصى قوة في اتجاه عكسي والركاب على أثر ذلك النزاع – فضلاً عن تلاطم الرياح من حولهم – بعضهم يتساقط من السفينة في بحر التيه، وآخرون انقسموا الى مجموعات اختلفت وتناحرت فيما بينها، وغيرهم بدأ البحث عن سفينة غيرها، بينما أغلب هؤلاء الركاب (تحديداً 90 % كمعلومة إحصائية من مصدر داخلي وليست تحليل أو استنتاج) انزوى على نفسه وأصابه الإحباط واليأس من النجاة وأعرض عن دوره الفاعل المنوط به في هذه الرحلة.

السفينة الآن أمام سيناريوهين، إما أن يأخذ الركاب على يد الذين يخرقون السفينة – حتى لو بفرض حسن النية – ومعظمهم من طاقم قيادتها الوسطى والعليا. أو أن يتركوهم لتغرق السفينة بالجميع في خلال أعوام قليلة.

السفينة الآن أمام سيناريوهين، إما أن يأخذ الركاب على يد الذين يخرقون السفينة – حتى لو بفرض حسن النية – ومعظمهم من طاقم قيادتها الوسطى والعليا. أو أن يتركوهم لتغرق السفينة بالجميع في خلال أعوام قليلة.

في خضم هذا الواقع القاتم يمكن لأي مراقب داخلي محايد من القيادات الوسطى أو العليا للتنظيم – إن خلع عنه نظارة التشاؤم أو لباس الهوى – أن يتلمس أن جماعة الإخوان على عتبات تغيير جذري يشتعل تحت الرماد داخل أروقة الجماعة وفي أماكن جغرافية ووحدات إدارية لم يكن يتخيلها أحد من قبل.

هذا التغيير يمكن رؤيته بنظرة الأمل – رغم صعوبة الأسباب المادية – كأمر خيرٍ أياً كانت نتائجه، فهو إما تصحيح للمسيرة وتعزيز للمهمة في هذا الوقت العصيب خاصة مع حاجة الأمة لأن يكون هذا الكيان فاعلا ومؤثرا، وهذا خير للإخوان وللأمة، أو أنه نتيجة لتصلب مقاومي التغيير وممانعة التيار المحافظ سينهار النظام ويندثر التنظيم – وليس بالضرورة الجماعة وأفرادها – بشكله التقليدي، وفي هذا أيضاً خير بإذن الله ليتشكل النظام القادم على عين الله لمهمة أكبر وطريق أقوم ومرحلة أرقى لا تتحملها ظروف السفينة الحالية بهيكلها المتهالك.

فلعل الأجدى لجماعة إصلاح شمولي تسعى للعالمية في هذا الوضع الشائك في البلد الأم والإقليم والعالم أن تكون هيكلتها ليست بالهرمية التنظيمية التقليدية (ربما كانت صالحة في ظروف مختلفة) التي تعيق سرعة الاتصال ومرونة الحركة وتتضخم فيها المشكلات الفردية لبعض أصحاب المآرب بحيث تقزم الجماعة لتنظيم مختطف في ظلمات التيه.

محمد المسيري

ناشط مصري

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