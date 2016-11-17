زينب بسام تكتب: كن أنت.. لا تجعلهم يحددون حياتك

تخيل نفسك تسكن ببيت ليس له باب، يدخل كل من يريد بلا استئذان، وقت ما شاء، يعبث هنا وهناك، يأخذ ما يريد ويترك ما يشاء!. يتبع

تخيل نفسك تسكن ببيت ليس له باب، يدخل كل من يريد بلا استئذان، وقت ما شاء، يعبث هنا وهناك، يأخذ ما يريد ويترك ما يشاء! هل يستطيع أحد العيش بهذا البيت؟ بالطبع لن يستطيع أحد العيش في هذا البيت، فهو لم يعد بيتاً، فخواص البيت أن يُغلق على صاحبه، وهو فقط من يملك مفتاحه؛ ويحدد من يسمح له بالدخول ومن لا يسمح.

كذلك هي نفسك كبيتك يجب أن يكون لها باب، أنت فقط من يملك مفتاحه، وتحدد من يُسمح له بالدخول ومن لا يُسمح له، فمن غير هذا الباب لن يعيش الفرد الحياة الهادئة المطمئنة التي يرجو أن يعيشها، وكلما استطعت أن تضع باباً قويا، كلما استطعت أن تحمي نفسك بالطريقة التي تراها مناسبه لك.

ويُعرف هذا الباب "بالحدود الشخصية " وهي مبادئ أو قواعد أو حدود يخلقها الشخص بنفسه ليحدد لنفسه الطرق المعقولة والآمنة المسموح بها للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا بها معه وكيف سيكون رده عندما يتعدى شخص ما هذه الحدود، ويتم بناء هذه الحدود حسب المعتقدات والآراء والمواقف والخبرات السابقة والتعلم الاجتماعي الذي تعرض لها الشخص.

ما هي أهمية الحدود الشخصية؟ الحدود الشخصية تعمل عمل الفلتر، يُمرر ما تتعرض له من مواقف، وما تسمع من خبرات ويقارنها بمبادئك، وأفكارك، وهل هي تناسبك أم لا … بدلاً من أن تصبح إمعة تتغير مواقفك وقناعاتك حسب المواقف والأشخاص، وتكون نفسك هي المرتع لكل شخص يحب أن يتطفل على الآخرين ويستحوذ عليهم.

وهناك أمور تساعدك على بناء الحدود الشخصية :- أولاً أعرف نفسك جيدا معرفة الفرد لنفسه جيدا، والمشاعر والخبرات التي يمتلكها، تساعده على أن يبني الحدود التي تناسبه، لذلك تعرف على نفسك، حدد ما تقبله و ما ترفضه، حتى تستطيع بناء النسيج الأولي لحدودك الشخصية.

ثانياً: كن واضحاً مشاعرك لا تقل أهمية عن مشاعر الآخرين، إذا تعدى أحدهم معك حدوده، وضح له ما يؤذيك حتى لا يُكرر هذا الموقف، تعلم كلمة " لا " قبولك لكل طلب يُطلب منك بسيف الحياء، ما هو إلا استنفاد لطاقتك ووقتك، فلا تتردد من الاعتذار عن ما يُطلب منك إذا كانت ظروفك لا تسمح، وهذا لا يعني أن تكون حياتنا صارمة تسير طبقاً لقواعد لا مرونة فيها، إنما حفظ للنفس من الاستنفاد الذي يؤدي إلى النفاد، فلا سبيل إلى إقامة علاقات اجتماعية سليمة إلا بالصدق مع ذاتنا ومع الآخرين، لذا فوضعك أسسا لتعاملك مع الآخرين يحقق الود والصفاء وبقاء العلاقة الاجتماعية الصحيحة.

زينب بسام

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