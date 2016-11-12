ريهام محمد تكتب: علمني ابني

علمنى ابنى الطفل الصغير درسا لم أنسه في حياتى فكيف لى أن أربيه تربية صحيحة قائمة على أصول الدين وقيم مجتمعنا العربى وأنا أمرر له رسالات خاطئة. يتبع

"لا.. مش حلال عليه .. حرام عليه" هكذا صرخ ابنى مصطفى في وجهى بهذه العبارة يوما ما وكان عمره 9 سنوات ،عندما كان يلعب بالكرة في المنزل وكسر إحدى لمبات الإضاءة، فاستشط غضبا وكدت أن أهم بضربه، لكننى أمسكت بالكرة وأفرغت شحنة غضبى بها وألقيتها بالشارع من النافذة بكل قواي. في محاولات بائسة باكية من صغيرى لمنعى من رميها بالشارع، أخذ ينظر بعينيه البرئيتين الباكيتين باحثا عنها من النافذة دون جدوى فقلت له "خلاص في حد أخذها .. حلال عليه" .

فصرخ في وجهى ليوقظنى من نوبة غضبى والتي جعلتنى أتصرف كأمنا الغولة: "لا مش حلال عليه .. حرام عليه .. إزاى يأخذ حاجة مش ملكه وتقول لي حلال عليه؟!!"

صدمني السؤال الاستنكاري، انتشلني من ذروة انفعالي، وجعلني أهدأ، وأفكر في منطق طفلي بكل ما يحمله من براءة وفطرة وعدل.

ضحكت، ثم ضممته إلى صدرى لأهدئ من روعه، وقلت له: "أنت على حق".

علمنى ابنى الطفل الصغير درسا لم أنسه في حياتى فكيف لي أن أربيه تربية صحيحة قائمة على أصول الدين وقيم مجتمعنا العربى وأنا أمرر له رسالات خاطئة من خلال جمل وكلمات توارثناها دون أن نعيها فنرددها دون أدنى وعى بمدى خطورتها ومدى خطئها في تشكيل شخصية أبنائنا.

ستدرك بالفعل مدى خطورة هذه الجمل المتداولة بين أبناء المجتمع الواحد عندما لا تمس فقط مجرد شخص وإنما توصف أحيانا حال أمة، فكثيرا ما توقفت أمام جملة التهديد "أنت حر" التي نوجهها أيضا لأبنائنا لنهرهم على فعل شيء لا يروق لنا مع العلم بأن هذا الفعل قد يكون صوابا أولا يحمل أى نسبة خطورة على الابن أو الابنة، كأن يريد الابن مثلا الخروج مع أصدقائه مع عدم موافقة الأم أو الأب دون إبداء أسباب منطقية، أو أن تريد البنت ارتداء ملابس تفضلها ولا تروق للأم.

فقط هو الخوف أو الهوى أو حب السيطرة على من نمارس عليهم سلطاتنا، فالعجب كل العجب أننا نريد لأبنائنا أن يعيشوا أحرارا وأن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وألا يفرض ديكتاتورا سيطرته وتسلطه عليهم، ثم نمرر لهم جملة "أنت حر" في رسالة سلبية تهديدية مفاداها أن ثمن حريتك هذه هي العقاب أو الغضب، وأن حريتك مقرونة بما أريده أنا صاحب السلطة!

وتبدو مشدوها عندما تطلب من أحد أبنائك الصغار أن " يمشى جنب الحيط" في كناية للبعد عن المشاكل والاستسلام فيجيبك الصغير بفطرة وتلقائية بارعة "ما أنا ماشى جنب الحيط يا بابا .. هو المفروض أمشى على الحيط زى الصرصار أو داخل الحيط مثل النمل وبقية الحشرات"، فكيف لنا أن نأمل ببناء مجتمع ديموقراطى تسوده الحريات المسؤولة ونحن نهدد أبناءه بحريتهم، وننتج جيلا يردد "أنا عبد المأمور"؟!

وتقف أحيانا عاجزا مظلوما قليل الحيلة أمام تلك الجمل "يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم" ، "المساواة في الظلم عدل" ، " الفقراء لهم الجنة"، في حين أن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها من هذه الأشياء مثل قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر" ، وكان إذا خرج من بيته قال "بسم الله ، توكلت على الله، اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم او أظلم أو اجهل أو يجهل على".

فكيف نحبب إلى أبنائنا الظلم والفقر لكى يكون لهم بخت وحظ من الدنيا فيستسلموا لأن يكونوا مظلومين أو فقراء؟! وكيف اجتمعت كلمات (المساواة والظلم والعدل) في جملة واحدة لا يفصل بينهم إلا حرف الجر (في) بل أنه في قمة الظلم أن تساوى بين الظالم والمظلوم، فكيف يكون عدلا؟! هذه المقولة التي يرددها أساتذة كبار- من المفترض أنهم تربويون مهمتهم خلق جيل واعى مستنير وليس مشوها- في مدارس أبنائنا لمعاقبة تلاميذ الصف عاطل على باطل، هذه المقولة التي شوهت مفهوم العدل عند كثير من الأجيال، هذه المقولة التي تبرر للظالم ظلمه وقمعه ويتكأ عليها ليريح ضميره.

ثم تأتى إحدى الأمهات منفعلة على ابنها الذى ضرب أخوه من أجل ابن عمه وتقول له "يا غبى .. أنا وأخويا على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب"، فيشعر الطفل وقتها بأن أمه تسرد عليه لغزا يجب عليه أن يفك تلاسمه أوأنه يشاهد أمه تقوم بدور "عوكل" وقد انتفخت عينيها وانتفش منخارها في المشهد الكوميدى الذى ردد فيه الممثل المصرى أحمد سعد جملته الشهيرة "فلنأخذ من كل رجل قبييييلة!!" أو كأنه أمام معركة ومشاجرة لغوية قبل أن تكون سلوكية ليجيب الطفل بعفوية محاولا حل اللغز" أخويا كان غلطان" فتتعجب أيضا من هذه الأم وتتسأل في أي قبيلة تربت هذه الأم؟! وكيف لها أن تأتي بهذه الكلمات والمفردات من عصر الجاهلية؟!، كلمات تحمل من العنصرية والدفاع عن المخطئ ما يقطع الأرحام ويقيم الحروب بين المجتمعات.

كانت مجرد كرة ألقيتها في لحظة غضب من النافذة، لكنني أدركت بعدها أن من واجبي أن "أركل" كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي تشيع على ألسنة الناس، ولا أريدها أن "تتسلل" إلى بيتي.

شكرا يا مصطفى. أحبك يا صغيري.

ريهام محمد

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