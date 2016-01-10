أنمار النعيمي يكتب: هكذا احتفل السوريون بـ2016

نحتفل بصرخات الأرامل التي خسرت كل ما هو جميل بهذه الدنيا، نحتفل بعجز شيوخنا الذي أثقل أجسادهم عناء النزوح و الترحال بحثا عن مكان يموتون فيه بسلام. يتبع

أنمار النعيمى / مدون سوري

بعض الدول تنتظر العام إلى العام حتى يسمع شعبها أصوات انفجارات الألعاب النارية ابتهاجا بقدوم عام جديد.

و أما نحن السوريين فإننا نسمع الانفجارات -الناجمة عن كل أنواع الأسلحة النارية والمحرمة دوليا- في بيوتنا وأجسادنا طوال العام.



نحن السوريين نحتفل كل السنة؛ ولكن على طريقة أعدائنا حيث كل عام نودع محتلا و نستقبل ’خر .



بعد فشل المحتل الإيراني و مليشياته في الحفاظ، ما أمكن على النظام السوري؛ استقبلنا في نهاية 2015 وبداية 2016 محتلا جديدا؛ ألا وهو المحتل الروسي الذي جلب معه كل أنواع الدمار و التخريب و الإرهاب و القتل للشعب السوري؛ حيث استهدف كل أساسيات الحياة من مدارس و مخابز ومستشفيات و مساجد و أسواق شعبية .

لم يحمل المحتل الروسي معه إلا الخراب والقتل على الرغم من ادعائه بأنه جاء لينقذ الشعب السوري من إرهاب "داعش" والتنظيمات الإرهابية، وأنه يؤمن بالحل السياسي و خيارات الشعب السوري في اختيار من يحكمه!

في الحقيقة قتل الاحتلال الروسي من السوريين 2300 ضحية، وهو أكثر مما قتلت داعش في 18 شهرا وهو 2200 ضحية.

نعم نحن السوريين نحتفل ليس فقط بقدوم العام الجديد بل نحتفل على مدار العام ؛ نحتفل بشهدائنا الذين روت دماؤهم أرضنا دفاعا عن كرامتنا ضد الغزاة الجدد؛ نحتفل بصرخات أطفالنا التي لامست السماء جوعا و خوفا و بردا .

نحتفل بصرخات الأرامل التي خسرت كل ما هو جميل بهذه الدنيا، نحتفل بعجز شيوخنا الذين أثقلت أجسادهم عناء النزوح و الترحال بحثا عن مكان يموتون فيه بسلام.

لذلك يا إخوتنا احتفلوا؛ ولكن على عجل كي لا تزعجكم صرخات أطفالنا وحولهم أشلاء ذويهم من قصف المحتل الروسي. احتفلوا على عجل كي لا تزعجكم نياح الأرامل. احتفلوا على عجل كي لا يزعجكم أنين الشيوخ و هم يموتون من الجوع.

نأسف لأننا شغلنا شاشات التلفزة و مواقع التواصل الاجتماعي بصور أشلاء شهدائنا، وجرحانا. نأسف على كل قطرة دم سالت دفاعا عن أرضنا المغتصبة وعكرت احتفالاتكم برأس السنة الجديدة.

أنمار الشعبان النعيمي

باحث مساعد سابق في هيئة الطاقة الذرية السورية

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