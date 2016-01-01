البث الحي
مدونات

محمود صفوت يكتب: حبر على ورق

    1/1/2016

    الذين جعلوا أقلامهم وضمائرهم لسانا للسُلطة الزائفة وظنوا بذلك أنهم في أمان واختاروا أن يكون ولائهم للحاكم لا للشعب. يتبع
     

    الذين جعلوا أقلامهم وضمائرهم لسانا للسُلطة الزائفة وظنوا بذلك أنهم في أمان واختاروا أن يكون ولائهم للحاكم لا للشعب.

    مع كل حاكم جديد تتغير الكتابات والألوان بحيث تكون متلائمة مع الوضع الجديد للدولة، وبالنسبة للحاكم السابق فقد أصبح في نظرهم ظالما مستبدا خائنا للشعب، وأنه حان الآن للتغيير الحقيقي، هذه هي أفكارهم يقومون بتغيرها دائماً كأنها قطعة قديمة من ملابسهم، كم من مرة يرددون الكلام ذاته في اليوم ولا يفكرون في مصير شعب في انتظار الكلام الحقيقي من وجهة نظرهم حتى يرددوها مرة أخرى.

    زادت الكلمات أو نقصت سوف تظل في النهاية حبرا على ورق .

    الكلام المباح كثير ولكن أن تعرف وأن تؤمن بما تقوله للناس هي الحماقة بعينها.

    ليس غريباً على هؤلاء الذين يتباهون بأنفسهم دائماً بأنهم مدافعون عن الحق وبأنهم لسان العدل في وجه الأعداء، فالمهم عندهم أن يستمروا في حياتهم كسابق عهدهم ينفذون الأوامر يصبحون أداة بطش في وجه كل من تسول له نفسه أن ينتقد النظام يسخرون من كل المعارضين، يجعلون حياتهم هي عذابهم، يسهرون على راحته، فإذا كان هؤلاء يمكن أن يطلق عليهم سحرة فرعون، فنحن بحاجة إلى عصا موسى تخلصنا من كل هؤلاء.

    الحياة لا تتغير والماضي لا يتغير والعقل لا يفكر والمنافق لا يتوب والنظام يبقى دائماً.

    مدون مصري

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

    المزيد من المدونات

    طلعت حرب في ذكرى مولده

    تمثال طلعت حرب في وسط القاهرة بجانبه متظاهر

    أسباب المؤامرات الحادة ضد تركيا

    الوزير الأباظي الذي تفوق على عائلته بطول البقاء في السلطة

    ماهر أباظة وزير الطاقة المصري الأسبق (صحف مصرية)

    التحليل النفسي لشخصية ترمب

    الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
    الأكثر قراءة

    مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

    مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

    مصر: القبض على السويركي مالك "محلات التوحيد والنور" بتهمة "تمويل الإخوان"

    محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)

    ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)