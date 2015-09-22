أبو بكر مشالي يكتب: افرح بالعيد ولا تستفت في الفرحة أحدا

أدّعي أن ثمة مساحة للفرح يمكن أن نصنعها ولو خلسة , نعقد هدنة مؤقته مع الحزن في العيد لساعات أو لأيام ما استطعنا إلي ذلك سبيلا , نتجاهل نشرات الأخبار .

أبو بكر مشالي

لا أحد يعيش حياته كما لو كانت نزهة , لكل منا ألمه الخاص , عذاباته التي لا يُشفي منها , كلنا مثقلون بالهم , محملون بالخيبة , مسكونون بالعار , مدججون بالغضب , مهيؤون لسوء الطالع , نمارس الحياة لأنها أقل كلفة من الموت .

أصبحنا نعيش علي النفسية الاحتياطية التي كان من المفترض أن نلجأ إليها بعد سن الأربعين.

كل ذلك لأننا وعلي غير رغبة منا و دون أية خيارات مسبقة نعيش في منطقة النزاعات و الحروب و صناعة الكراهية و الاحتفاء بالزيف , نحن أبناء الوطن العربي الذي لا يراد له أن يكون بخير.

لكنني و رغم كل ما يحيط بنا من سواد , أدّعي أن ثمة مساحة للفرح يمكن أن نصنعها ولو خلسة , نعقد هدنة مؤقته مع الحزن في العيد لساعات أو لأيام ما استطعنا إلي ذلك سبيلا , نتجاهل نشرات الأخبار , نتوقف عن الركض خلف أحداث القتل والدمار والموت , نختبر قدرتنا علي رسم البسمة ولو تجملاً , فلا يليق بنا في العيد سوي أن نفرح , لأنه عيد ولأن الله سنّه لنا.

نفرح كي لا نجمع مع مرارة الحزن إثم اليأس من رحمة الله و فرحه , نفرح لأن الفرح شعور بالرضا و اعتراف بالنعمة و احتساب و أجر , نبتسم رغم جلل المصاب و شدة الألم و تعاقب النكبات , رغم آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري المصري .

رغم آلاف الشهداء و اللاجئين السوريين , رغم الدمار الذي حل بالعراق , رغم ما أصاب اليمن الذي كان سعيداً , رغم الحصار المفروض علي أهلنا في غزه , رغم ما يتعرض إليه المسجد الأقصى من تقسيم , نبتسم لأننا نؤمن أن أمرنا كله لنا خير وأن الله أحرص علينا منّا.

نبتسم دون التنازل عن حقنا في الحزن , دون أن نخون ذاكرتنا , دون أن نتنكر للألم أو ندير ظهورنا للوجع , نبتسم لنمنح غيرنا الفرصة للفرح في هذا اليوم , نبتسم و نحن نتذكر قول النبي في حجة الوداع "إن دماءكم حرام عليكم" فنحمد الله أننا لم نصب دماً حراماً , نبتسم لأن أهلنا و أصدقاءنا يبحثون عن أية فرحة ولو بشكل مستعار فلنكن نحن من يرسمها علي وجوههم , نبتسم لأننا كلما ودّعنا شهيداً ابتسمنا , نبتسم ونحن مطاردون ونحن محكومون بالمؤبدات و الاعدام و السجن المشدد , نبتسم ونحن لا نعلم متي ستنتهي الغربة ونلتقي بأهلها وكم عيداً سنقضي بعيداً عنهم , نبتسم حتي لو اتهمنا البعض بالبلادة و انعدام الشعور و اللامبالاة , نبتسم حتي لو خنقتنا العبرة فسال الدمع كالنهر , نبتسم لأننا مؤمنين ولا يليق بالمؤمن أن يجزع أو يحزن في يوم عيد.

نبتسم لأنه سيأتي اليوم الذي تكتشف فيه أن الحياة كانت علي غير ما تعتقد , كانت أكبر من أن تستسلم للحزن مهما كان السبب , أكبر من أن تندب حالك و تتوشح السواد ,, نبتسم كي لا نعطي الفرصة لمن كان سبباً في حزننا أن يشمت فينا , كي لا يروا الدمع في عيوننا فيظنوا أننا انكسرنا فيشعرون بلذة الانتصار علينا , نبتسم و نحن نتعاهد فيما بيننا علي استكمال الطريق ثابتين أو نموت و نحن نحاول , نبتسم لأننا سنبكي كثيراً حين نتحرر و ننتصر , نبتسم لأن ثمة أطفال نستحق أن نفرح لفرحهم , ابتسم لا تكن مُراً ولا تجعل حياة الناس مُرّه , ابتسم لأن الحزن لن يحرّك ساكناً سيقتات علي صحتك و أعصابك و يسرق عمرك , ابتسم لأن الابتسامة صدقة و الايمان حالة فرح , ابتسم راضياً فالحمد لله علي كل ألم صار بالاحتساب اجرا.

نبتسم و نُكّبر وكلما كبّرنا علا تكبيرنا أكثر "ولتكبروا الله علي ما هداكم و لعلكم تشكرون"

الله أكبرُ الله أكبر ,, والفؤادُ مهلل و يكاد ينطقُ هاتفاً لبيك

الله أكبر ,, والمدائحُ كلها منثورةٌ يا رب بين يديك

أبو بكر مشالي

مدون مصري

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