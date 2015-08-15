أسامة طارق يكتب: هل استشهدت هند هشام كمال في غزة؟

لأن هند لم تمت فيها الإنسانية، ومازال الدم يتحرك في عروقها، قالت لأمها إنها لابد أن تنزل إلى المحاصرين، تضمد جراحهم، وتسقى عطشاهم.. يتبع.

هند هشام قتلت وهي تعالج المصابين في فض اعتصام رابعة

قبل عامين من الآن علمت فتاة أن جمعا غفيرا من البشر محاصر في رابعة، وأن الجيش والشرطة المصريين يحكمان الخناق حول المخارج، نفس الصورة التي تتكرر الآن، أهل غزة مكان أهل رابعة، ورفح مكان المخارج، ومن يسمحون له بالخروج، يلقى تنكيلا واستجوابا واعتقالا، الآلية نفسها قبل عام والآن.

لأن هند لم تمت فيها الإنسانية، ومازال الدم يتحرك في عروقها، قالت لأمها إنها لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي، لابد أن تنزل إلى المحاصرين، تضمد جراحهم، وتسقى عطشاهم، وتمد يد العون للأطفال والنساء، كانت بديلا عن سيارات الإسعاف التي منعوها من الوصول للمصابين، كما تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول المسعفين وسيارات الإنقاذ لمن يقفون على شفا الموت، بل وتجعلهم أهدافا لضرباتها.

جنود العدو الإسرائيلي تربوا منذ صغرهم على أن بقاءهم على قيد الحياة، مرتبط بمحو الآخر من الوجود، الخطر الذي يتهددهم ليس السلاح الذي في يد المقاومة، وليست الصواريخ التي تنطلق هنا أو هناك، الخطر الداهم هو كل طفل فلسطيني يزاحم أطفالهم، لأنه صاحب أرض وحق، لذلك فالحل الوحيد هو قتل هؤلاء الأطفال والشباب، وهذا ما يبرر التركيز على المدارس، هو منطق مريض، لكن المغتصب يعرف أن صاحب الحق قوي، بمجرد وجوده.

لكن الذي يحتاج إلى تفسير، هو السؤال عن كيفية إقناع ضابط مصري أن يغتال شابة مصرية مثله، لا تزاحمه في رزقه، ولا تسلب أرضه، ولا ترفع زجاجة مولوتوف، ولا حتى حجرا، بل كل ما تملكه زجاجة ماء تروى عطش المصابين، وأربطة وعقاقير، تضمد بها الجراح.

كانت هند ضمن مجموعة من الفتيات، يجرين بين المصابين، لإسعافهم، كن يحتمين من وقت لآخر بجدار أو ببرميل هنا أو هناك، لكن أيديهن لم تكن تصل إلى المصابين من وراء الجدران والبراميل، فاضطررن للخروج إلى أماكن غير محمية، لأنهن واثقات أن الجنود والضباط رجال مصريون، مثل آبائهن وإخوانهن، مزروع فيهم نخوة الرجال وشهامتهم.

اعتصام رابعة العدوية

مشاهد هي نفس مشاهد غزة، جثث ودماء منهمرة وأشخاص بين الحياة والموت، وإذا كان القاتل الإسرائيلي يلقي بالصواريخ والقنابل من الجو، لا يرى ضحيته، ولا يصوب نحو شخص بعينه، فإن ضابطا مصريا كان ملثما، مختبئا في سقف إحدى البنايات، فوقه السماء مباشرة، والرب مطلع عليه، يرتدي الزي العسكري، الذي أقسم عليه أن يكون حاميا لتراب وطنه من المعتدي، وأن يبذل روحه من أجل شعب مصر.

تنحني هند لتسقي مصابا، وبجانبها إحدى رفيقاتها، التي سمعت صرخة مكتومة بالقرب منها، ورأت هند تسقط بجانب من تسعفهم، دخلت الطلقة في جنبها، استطاع الضابط المصري، أن يصوب طلقته باحتراف ودقة، أصاب الهدف، لكن الهدف لم يكن جنرالا إسرائيليا، ولا إرهابيا يحمل قنابل في يده، بل كان فتاة ترتدي شارة بيضاء طوال الوقت، تقول إنها لا تملك سلاحا في يدها، قرر الضابط المحترف أن تتوقف عن مساعدة الآخرين، لتتركهم يموتون، حتى يرتفع عدد القتلى، مثلما هو الحال في غزة، كلما ارتفع العدد، ظن الضباط الإسرائيليون – المصريون، أن خصمهم سيرتدع ويصاب الخوف، فليزيدوا من الأعداد قدر المستطاع.

لابد أن الضابط الذي أطلق الطلقة الأولى، أصيب بنشوة وانبهار، من هذا الإنجاز، شعر أنه مثل فرعون، قادر على أن ينهي حياة إنسان، أو أن يتركه على قيد الحياة. يقال إن من ينفذ حكم القتل بالسيف، يفقد وعيه بعد أن يرى تأثير ضربته على رقبة المحكوم عليه بالقتل بحد السيف، ولذلك يلتقط الواقفون بجانبه السيف من يده، فور ضربته القاضية، حتى لا يواصل القتل.

من المؤكد أن هذا الضابط أصابه نفس الشعور، لكنه لم يجد بجانبه من يوقفه، فنظر من جديد من خلال العدسة المثبتة أعلى البندقية، وقرر هذه المرة أن تكون طلقته التالية على الهدف نفسه، أي هند، أكثر دقة واحترافية، لن يكون الهدف جنبها الذي يمتد عدة سنتيمترات، بل سيكون هذه المرة تحديا كبيرا، سيصوب هذه المرة على عمودها الفقري، دقق النظر جيدا، ولم ينتظر طويلا، وأطلق العيار الثاني، ثم الثالث، رغم وجود فتيات أخريات بجانبها، لكنه انتقاها دون غيرها، لم يتوقف حتى وجدها تغرق في دمائها المندفعة من جنبها وظهرها، حتى تحولت الشارة البيضاء السلمية، إلى شارة حمراء قانية.

المؤمن يدرك أن الأعمار بيد الله، وأن لكل أجل كتابا، لذلك فإن الله هو الذي اصطفاها بالشهادة، وهو الذي اختارها دون غيرها، لتنتقل إلى رحمته، وهم أرحم عليها من الأم بوليدها، ولله المثل الأعلى فهو (ليس كمثله شيء).

لكن ذلك لا يعفي القاتل من فعلته، الضابط الإسرائيلي يعود إلى وحدته، بعد أن قتل الفلسطينيين، فيجد من يهلل له، ويحمله فوق الأعناق، ويجد شعبا مريضا، يصرخ فرحا لمقتل الفلسطينيين، فهل وجد الضابط المصري ذلك المجد؟ هل زغردت أمه عند مقدمه، بعد أن قتل فتاة مصرية في ريعان شبابها؟ هل جلس على العشاء مع أسرته يروي لهم بطولاته؟ هل يفاخر بعدد قتلاه؟ أم أنه يكتفي بإشادة رئيسه الذي ربت على كتفه، ومنحه نوط (النذالة والحقارة والدناءة) وعلاوة شهرية، ليمحو بها الدماء من فوق يديه؟

يفتح الضابط الصحيفة في اليوم التالي، ليرى ما أنجزه هو وزملاؤه الشجعان، لقد خلصوا البلاد من خطر داهم، من أشخاص تجرأوا على الوقوف والصلاة والقيام في ميدان عام، ويقولون نرفض اغتصاب الوطن، يجد الضابط مثقفين مزعومين ومحللين كاذبين يتحدثون عن حرب على الإرهاب، إرهاب فتاة كانت تحمل زجاجة ماء وضمادات، وأمامها جيش بدبابات ومدافع وبنادق آلية ورماة أعلى الأسطح، وطائرات مروحية تزودهم بالمعلومات.

تدخل هند المستشفى، فقدت الكثير من مقومات الحياة، أعضاء جرى استئصالها، وأخرى توقفت عن العمل، وفقدان القدرة على المشي، وضعف التنفس، ونزيف دم، لكن الرأس بقي مرفوعا، تعلو على الضابط الذليل الجبان، الذي أصابها من مخبئه، وهي عزلاء من دون سلاح.

ودعت أهلها بهدوء، وكتبت لأمها أنها تحبها، ورحلت إلى ربها، قبل عام، لقد صدقت إحدى رفيقاتها التي قالت لأمها: "ألا تفرحين أن تكون ابنتك في جنة الله منذ عام؟"

رحم الله هند، وكل من لقي مصيرها نفسه، في رابعة وغزة، وليقتص الله ممن قتلهم، من دون ذنب.

أسامة طارق

صحفي مصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها