محمد بدر يكتب: انفرجت الغمة على غمة أكبر

انفرجت الغمة علي غمة أكبر وفاجعة عشنا على صدمتها الشهور التي تليها فض اعتصام رابعة والنهضة ووقوع آلاف الشهداء والمصابين ،كل منا له قريب ،جار ،صاحب ،صديق في الاعتصام.يتبع

مظاهرة لرافضى الانقلاب (الجزيرة مباشر – أرشيف)

فقيرة هي ذكرياتي عن رابعة فقد قبض علي قبل الفض بشهر تقريبا إلا أن صوت الصبي الذي تكلمت معه في قاعة 2 في مسجد رابعة وهي القاعة المخصصة للإعلاميين ما زال في أذني عندما سألني متي يكون ابي علي الشاشة وهو ابن احد المتحدثين باسم الاعتصام يومها .

قلت له.. تحدث مع من في المنزل يتابعوا شاشتنا ، فأجابني ليس هناك أحد، فجميعنا هنا في الاعتصام .

وقتها أيقنت أن الصدق هو أحد أعمدة خيام الاعتصام، زرت الاعتصام بعدها غير مرة، قبل أن أكلف بتغطية صلاة العشاء والقيام في مسجد الفتح برمسيس والتي عُرفت بعد ذلك بأحداث رمسيس الأولي .

عند هجوم قوات الشرطة علي المصلين في باحة مسجد الفتح بالغاز المسيل للدمع والذي اتبعه مواجهات بين المصلين والشرطة التي جاءت من اتجاه قسم الأزبكية علي جزئيين جزء أعلي الكوبري والأخر أسفله في هذه الاجواء توسط كوبري المشاة الرابط بين الفجالة وشارع كلود بيك وبين محطة حديد مصر من الناحية الأخرى سرعان ما تناقلت الأخبار للمعتصمين عن الاشتباكات في ميدان رمسيس لتخرج مسيرة من رابعة إلى رمسيس تفض الاشتباك إلا أن الشرطة بزي مدني يساندها بلطجية باغتوهم في الطريق ما بين مدينه نصر ورمسيس فكان هناك مواجهات في رمسيس وكر وفر في الطريق الممتد بين المنطقتين .

استخدام الشرطة للبلطجية في أحداث رمسيس ظهر بوضوح في إصابات المتظاهرين الذين تم القبض عليهم فأنا الوحيد تقريبا الذي لم تظهر عليه اثار ضرب بالآلات الحاده.

من بين المصابين الذين وقعو في يد الشرطة صيدلي من حلوان لم تتضح ملامحه إلا بعد شهر من دخول السجن مرت علينا أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة صعبة في سجن العقرب انقطعت عنا الزيارات ومنعنا من فترة التريض ومنعنا من الاستحمام ثمانية عشر يوم.

انقطعت أخبار الخارج.. لو كنت من نزلاء سجن العقرب.. فأنت لن تري الشمس ..ولن تسمع غير أصوات مجاوريك في الزنازين الأخرى …لكن كنا نشعر أن حدثا كبيرا يحدث في مصر ومرت الأيام كئيبة ففي مترين يحكمها أربعة جدران لا يمر الوقت ولو دفعته دفعا .

انفرجت الغمة علي غمة أكبر وفاجعة عشنا علي صدمتها الشهور التي تليها فض اعتصام رابعة والنهضة ووقوع الاف الشهداء والمصابين كل منا له قريب جار ..صاحب ..صديق ..في الاعتصام هل اصيب ام قتل؟؟؟؟ كل منا يحدث نفسه

محمد بدر

مصور بالجزيرة مباشر

اعتقل 7 شهور دون تهمة للقيام بعمله كمصور

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