طارق وآلاء يكتبان : على حافة الذكرى

كنت وسطهم لكنى لم أكن معهم.. لم يغادر ذهني ذكرى ذلك المحفل الشيطاني.. ذلك اليوم الذى احتفل فيه شياطين الإنس والجن بعودة عهد من أزهى عهود المفسدين وسافكى الدماء. يتبع

على إحدى الطرق السريعة.. كنت على متن حافلة تشق طريقها بسرعة يضرب وجهى هواء نافذتها.

من حولي أناس هائمون.. ربما فرحون.. لعله كان عرسا.. لا أدرى.

كنت وسطهم لكنى لم أكن معهم.. لم يغادر ذهني ذكرى ذلك المحفل الشيطاني.. ذلك اليوم الذى احتفل فيه شياطين الإنس والجن بعودة عهد من أزهى عهود المفسدين وسافكى الدماء.

منذ متى والقتلة يحتاجون إلى الأوراق؟!

غير أنها شهوة النفوس في أن يشترك في دماء "الخراف" كل أركان دولة الظلم العتيقة.

القاتل الذي استباح دماء طالبة الثانوية الهادئة.. والأم الجميلة.. والأب الرائع.. والابن الذي كان قرة عين والديه.

القاتل الذي اقتنص ذكريات الحب.. وأهل السجود.

كان مدعوما بقرار من النيابة العامة!

لم ولن ننسى.

لن تغادر أذهاننا تلك المشاهد بسهولة.. لعلها لن تغادر أبدا.

دم يجرى بلا ثمن.. وأجساد تنزف بلا توقف.. حيلة قليلة.. بل منعدمة .. نيران تنهش في القلوب قبل الأرض.

وشيطان يقف على ناصية المسجد المحترق ضاحكا يخرج لنا لسانه.

تذكرت كل ذلك ولا أنساه.. لكنى لا أنسى الله.

لطفه ورحمته.. رأفته وجبره.. عدله وانتقامه.. إمهاله وإحصاؤه.

فلينس من ينس إن استطاع.. لكن ربى لا ينسى.

إن الله ليملي للظالم.. إنه الظالم أراد أن يمحو كل آثار جريمته.

فليدخل قلوبنا ليمحوها إذن!

ليدخل الظالم إلى قلبي.. قلبي الذي يفتقد الصلاة في رابعة.

ليدخل في قلبي "دينا" ليمحو ذكر خالها الذي ذهب بلا عودة.. ذهب شهيدا بلا جثة.

ليدخل في قلب أم أسماء.

ليدخل في قلب صديقتي التي ترفض أن تمر على رابعة.. أن تمر على الدم.

يخبرها السائق أنه لا بأس.. لا يوجد دماء هنا.. وهي ترى كل الأسفلت مجللا بالدماء.

تمنينا العافية.. وددنا غير ذات الشوكة.. ولم نخطىء في هذا.. فهذه طبيعتنا.. وهى فطرة الله التي فطر الناس عليها.

لكن الله أراد لنا أفضل مما تمنينا.

تمنينا أن يبقى أحبابنا معنا.. يحيون ذلك الضنك.. والله أرادهم بجواره.. في جنات ونهر.

أردنا نصرا سريعا يسيرا.. ونصر الله حق.. نعم هو قريب.. لكننا دائما نتعجله.. والله لا يعجل لعجلة أحدنا.

أردنا الجنة.. وها نحن ندفع ثمنها.. لعل الله يقبل.

تطهيرا وتمحيصا.. بلاء وقرحا.. جروحا وفقدا.

أردنا حظا ?نفسنا.. وأراد الله أن يميز الخبيث من الطيب.. ووالله لمراد الله أحب إلينا مما تمنينا.

أخي إن نمت نلق أحبابنا.

لم يكن الموت قريبا أبدا إلا منذ ذلك اليوم.. منذ صبيحة الفض.

تماست حياتنا مع الموت تماما.. بلا حائل.

أصبحنا نرى الحياة أقل من أن ننتظر أن تبتسم في وجوهنا.. أن تمنحنا الأحلام الجميلة.. أن تمنحنا أصدقائنا.. تمنحنا مستقبلا موردا.

غير أننا سنصبر.

ثم نلق أحبابنا.

يا خباب.. أترى جراحك تلك.. أترى جسدك المهترئ من آثار الشوى على الحديد المتقد.. أترى دماءك.. أترى بلاءك وضيقك.. أترى ما بذلت.. لقد بذل غيرك ما هو أعظم!

نعم.. لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم.. فيوضع في الحفرة.. وينشر بمنشار من حديد.. ما بين عظمه ولحمه.. لا يثنيه ذلك عن دين الله.

يا فاطمة..

إنه ما عليك من بأس.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ذات ليل. لا يحمل في قلبه إلا يقينه.

ثم عاد يوم الفتح ولا يحمل في قلبه إلا برد يقينه. عاد مخبتا.

وصدق الله وعده.

ثم يأتي الضياء.. ومعه القصاص.. ومعه العدل.. ومعه فرحة صادقة تملأ الوجوه.. معه رايات الشهداء.. ومعه نحن.

سيأتي بنا.

هذا الضياء.. رغم كل شيء.. رغم قهرنا.. رغم عجزنا.. رغم أننا هرمت منا القلوب.

سيأتي.

"اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها"

طارق حسام الدين وآلاءءغنيم

شاهدان على المذبحة

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