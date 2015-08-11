البث الحي
مدونات

محمد صلاح يكتب: بلغوا عن "رابعة" ولو بشارة

    11/8/2015

    طهروا أيديكم من الدماء وارفعوا أصابعكم الأربعة عاليا، استخدموا شعار الجماعة أو اصنعوا شعاراتكم الخاصة، اكتبوا رابعة رقما أو أحرفا أو رسما ، ولكن لا تتوقفوا عن ترديدها. يتبع

     في احدى  مشاركاتي في اشتباكات شارع محمد محمود في نوفمبر 2011 ، جائتني فكرة مباغتة ، ماذا لو لم تتحرك الجماهير بشكل أكبر ، ماذا لو استطاع المجلس العسكري تسكين الزخم الثوري الجديد بانتخابات البرلمان ، واذا شاركت القوى المحافظة من اخوان وسلفيين وفلول في البرلمان ، هل يمكن أن يهدأ الميدان ويخنع المحتجون .

    جائتني الإجابة سريعا خلال أيام ، تحديدا اليوم الأول لانتخابات البرلمان حيث سكنت الأجواء واختفت المظاهر الاحتجاجية وانشغل الشارع المصري بالكامل بأكبر انتخابات برلمانية جرت في تاريخه من حيث عدد المشاركين ترشحا وتصويتا .

    انتهت الاشتباكات الدموية وبقي لنا عشرات الضحايا ومئات المصابين من رفاق الثورة ، ودماء مختلطة بالتراب وبقايا من "كاوتش" محروق وحجارة ، رحل نظام المجلس العسكري وترك لنا شواهدا على غيه وعدوانه ، ترك لنا عدة تواريخ وأسماء لشوارع وميادين وضحايا ، بمجرد ذكر التاريخ أو المكان يقفز الى الذهن رائحة الغاز وصوت الرصاص وصور الضحايا ، وأسماء المجرمين وصفاتهم أيضا .

    كما ارتبطت مذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية بأماكن حدوثها ، ظلت مذبحة رابعة قابعة في ذاكرة المتابعين للشأن العام مرتبطة بميدان رابعة العدوية ، وهو ما حاولت السلطة محو آثاره بطمس معالم الميدان وتغيير اسمه الى ميدان هشام بركات .

     

    تحولت إشارة الركاب الى سائقي الميكروباص على الطريق لميدان رابعة بالأصابع الأربعة ، الى إشارة دالة على فض اعتصام الإخوان ومؤيديهم في مذبحة هي الأكبر في التاريخ المصري الحديث .

    بالرغم من أن الإشارة لم تظهر سوى بعد فض الاعتصام ، ولم تستخدم أبدا كشعار لاعتصام عودة محمد مرسي قبل الفض ، الا أن استغلالها من قبل الإخوان ومريديهم فيما بعد على أنها الشعار الجامع لرافضي الانقلاب والمطالبين بعودة شرعية محمد مرسي ، بدلا من أن تكون شعارا للتضامن مع المذبحة والتذكير بالجريمة التي ارتكبت آنذاك ، جعل العديد من الرافضين للمذبحة ولكنهم يرفضون أيضا عودة مرسي ، يمتنعون عن استخدام الشعار .

    بعد مرور عامين على المذبحة وبعد أن توقفت مطالبات الجماعة بعودة مرسي ، واعتبرت عودته ضربا من الخيال بعد أن ثبت النظام العسكري الحاكم قواعد حكمه ، وبعد أن تجبر واستفحل واعتبر أن المذبحة هي شرعية حكمه لتغطي على مذابح سابقيه ، بعد أن امتنعنا عن استخدام الإشارة ، وتوقفنا عن التذكير بالجريمة خنوعا أو استكبارا .

    أعتقد أن الوقت قد حان لتتوقف المزايدات حول استخدام اشارة رابعة باعتبارها شعارا إخوانيا ، وضرورة اعتبارها شعارا يحمل ذكرى المذبحة ، تضامنوا مع ضحايا الفض وذكروا النظام الحاكم بجريمته الكبرى التي سولت له أن يضع الشباب في السجون ويحول نفسه الى امبراطور الحرب والدم ، ذكروا العالم بما كان في رابعة .

    ذكروا الإخوان بأخطائهم في عام حكمهم الأوحد ، لا تتوقفوا عن مراجعتهم ونقدهم ، ولكن أثناء ذلك فلنراجع أنفسنا وننقد مواقفنا السابقة واللاحقة ، لنضبط مصطلحاتنا وننزع عن أنفسنا مزايدات تذيل الاخوان ، لنحق الحق في التذكير بالمذبحة ونبطل الباطل في توصيف الانقلاب العسكري .

    مر عامان منذ دفنا رؤوسنا في الرمال وهربنا من الدم الذي أريق ، تركنا المساحة لتجار الدماء ومحترفي تبرير القتل ، عامان لاحقتنا فيهما لعنة الدم فأريقت المزيد من الدماء وفي انتظار إراقة المزيد ، اعتقل الألاف وفي انتظار المزيد ، تذكروا اننا إن إصررنا على دفن رؤوسنا أكثر من ذلك فلن نقدر على رفعها ثانية .

    عامان من التبرير والتنكيل والتهليل والتطبيل ، عامان من البكاء والرقص والصراخ والغناء ، عامان من الحزن المكبوت والفرحة الظاهرة ، حتى تحين ساعة الحقيقة فنصارح أنفسنا بأننا قصرنا في حق من قتل في رابعة حتى بالصمت العاجز ، لم نقتص لشهدائنا في مجازر سابقة ولكننا لم نصمت عن حقوقهم أو ذكراهم ولم نسكت لمن برر الدم .

    عامان من التزييف والخداع والترويج للباطل ، عامان من المداراة والهروب ، عامان من قلب الحقائق وتغيير التاريخ ومحو الأثار ، جهود بذلت وأموال أنفقت وقنوات أغلقت وصحف حجبت ، شباب قتلوا وأصيبوا واعتقلوا وطوردوا .

    طهروا أيديكم من الدماء واغسلوا قلوبكم من الوهن ، ارفعوا أصابعكم الأربعة عاليا ، استخدموا شعار الجماعة أو اصنعوا شعاراتكم الخاصة ، اكتبوا رابعة رقما أو أحرفا أو رسما ، ولكن لا تتوقفوا عن ترديدها ، استخدموا أيديكم للتضامن مع الضحايا بعد أن أمضيتم عامين في التيه ، أو كفوا أيديكم عن المتضامنين والموتورين ولا تذكروهم بسوء

     محمد صلاح – ناشط سياسي مصري

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

    المزيد من المدونات

    طلعت حرب في ذكرى مولده

    تمثال طلعت حرب في وسط القاهرة بجانبه متظاهر

    أسباب المؤامرات الحادة ضد تركيا

    الوزير الأباظي الذي تفوق على عائلته بطول البقاء في السلطة

    ماهر أباظة وزير الطاقة المصري الأسبق (صحف مصرية)

    التحليل النفسي لشخصية ترمب

    الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
    الأكثر قراءة

    مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

    "صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

    مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

    ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

    ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

    إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

    الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)