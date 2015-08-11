البث الحي
مدونات

طلعت محمد يكتب: سر قوة البلتاجي (2-3)

    11/8/2015

    رأيت الناس يجذبون محمد البلتاجي ليدخل ليحتمي من الغاز فلما رأته السيدات نادين عليه بالمباركات لاستشهاد ابنته
    سألت وقتها نفسي ما هذه القوة التي يمتلكها. يتبع

    ما بين الظهر والعصر خرجت من المستشفى للصلاة وكنت قد نويت ألا أعود والتقيت أمام المسجد ناحية مدخل السيدات بالأخ الحبيب د/إبراهيم اليماني فك الله أسره وتحدثنا قليلاً وكان معه قائمة مبدئية توثيقية للشهداء وكان العدد قد تجاوز وقتها الستمائة وثلاثين شهيداً وتركته للصلاة

    فلما ذهبت للوضوء وكان هناك حمام ومكان للوضوء في فضاء محاط بسور خلف الإدارة العامة للمرور,  ولكن القناصة على سطح إدارة المرور يقتنصون كل من يظهر رأسه والرصاصات تتناثر في كل مكان تحصد الأرواح فأخذنا نزحف بمحاذاة السور على أيدينا وأرجلنا حتى لا يطالنا الرصاص.

     وقال لي من خلف(أحد الصحابة وهو يقول وصل بنا الأمر  أن أحدنا لا يأمن على بولته)..شعور صعب على النفس أن تكون أبسط أساسيات الحياة قد تودي بالحياة من أساسها.. توضأت وصليت الظهر والعصر ثم بدأت قنابل الغاز تنهمر علينا من الطائرات فاختنقت ثم فتحت لنا السيدات باب المصلى لنحتمي من الغاز فدخل عدد كبير وهناك بالمصلى كان عدد لا أدري كيف احتمل المكان كل هذا العدد الضخم. 

    وبعدها رأيت الناس يجذبون الدكتور محمد البلتاجي ليدخل ليحتمي من الغاز فلما رأته السيدات نادين عليه بالمباركات والتهاني لاستشهاد ابنته وهو يرد بابتسامته المعهودة.. 

    سألت وقتها وأخذت أفكر في أمر هذا الرجل وما هذه القوة التي يمتلكها وانقطعت الأفكار حين وجدنا قنابل الغاز تنطلق إلى داخل المصلى مخترقةً نوافذه وكان العدد هائلا ومعظمهم سيدات وأطفال فبدأنا بالخروج وانطلقت عائداً إلى المستشفى مرة أخرى وكان الوقت المتبقي من اليوم هو الأصعب بكل المقاييس….

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

    المزيد من المدونات

    طلعت حرب في ذكرى مولده

    تمثال طلعت حرب في وسط القاهرة بجانبه متظاهر

    أسباب المؤامرات الحادة ضد تركيا

    الوزير الأباظي الذي تفوق على عائلته بطول البقاء في السلطة

    ماهر أباظة وزير الطاقة المصري الأسبق (صحف مصرية)

    التحليل النفسي لشخصية ترمب

    الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
    الأكثر قراءة

    مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

    "صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

    مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

    ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

    ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

    إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

    الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)