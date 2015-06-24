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حضن منصور لابنه يلقى إعجاب جمهور الجزيرة

    24/6/2015

    لاقت صورة الإعلامي أحمد منصور وهو يحتضن ابنه الصغير، إعجاب جمهور الجزيرة مباشر. وجاءت الصورة خلال استقبال منصور بمطار الدوحة قادما من برلين بعد محنة احتجازه لأيام هناك.يتبع

    لاقت صورة الإعلامي أحمد منصور وهو يحتضن ابنه الصغير، إعجاب المئات من جمهور لجزيرة مباشر، وجاءت الصورة خلال استقبال منصور بمطار الدوحة قادما من برلين بعد محنة احتجازه لأيام هناك.

    وكان منصور وصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة،  بعد ثلاثة أيام من توقيفه بالعاصمة الألمانية برلين ، بدعوى أن النظام المصري طلب من السلطات الألمانية تسليم الإعلامى منصور ،إلا أن الحكومة الألمانية قررت الإفراج عن منصور يوم الاثنين دون توجيه تهمة له.

    وكان في استقبال منصور العشرات من قيادات شبكة الجزيرة في المطار إلا أن  ابنه الصغير كان في مقدمة الصفوف، الذي استقبل والده بباقة ورد وحضن عميق.

    ولاقت الصورة إعجاب المئات من جمهور الجزيرة مباشر وقاموا بإرسالها على مشاركات #دون _رمضانك.

     

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

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