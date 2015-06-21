دون رمضانك يكشف حال المعتقلين في السجون المصرية

بعث عدد من جمهور "الجزيرة مباشر صورا" لـ(# دون _رمضانك )تعكس حال المعتقلين المصريين في السجون وتشير الصور لحالة التكدس غير الطبيعي في الزنازين الضيقة. يتبع

بعث عدد من جمهور "الجزيرة مباشر" صورا لـ(# دون _رمضانك )تعكس حال المعتقلين المصريين في السجون وتشير الصور لحالة التكدس غير الطبيعي في الزنازين الضيقة مما أدي لتناول المعتقلين طعام الإفطار بالتناوب وكذلك هو الحال في أداء صلاة العشاء والتراويح .

تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية داخل السجون المصرية هو لسان حال تلك الصور، وتشير تقارير حقوقية عدة إلى وجود أكثر من 40 ألف معتقل ، يعانون من أوضاع غير انسانية وغير صحية مما أدي لوفاة ما يقرب من 200 معتقل نتيجة الإهمال الطبي خلال العامين الماضيين .

وطالب الجمهور بمخاطبة المنظمات الدولية لإنقاذ هؤلاء المعتقلين من الموت البطيء على حد قولهم .

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها