مستشار اوغلو

قال "طه كينتش" مستشار رئيس الوزراء التركي إن بوتين دعا أردوغان -قبل إسقاط الطائرة الروسية- للنظر إلى طائرات روسيا كـ"ضيف"؛ فردأردوغان أن الضيف يأتي بدعوة. يتبع

بوتين قال لأردوغان: من الممكن أن تنظروا للطائرات الروسية على أنها طائرات دولة ضيف، فرد أردوغان أن الضيف يجب أن يأتي بعد دعوة مسبقة هذا ما قاله طه كينتش مستشار رئيس الوزراء التركي خلال حواره مع جمهور موقع الجزيرة مباشر

واستبعد كينتش قطع كامل للعلاقات التركية -الروسية مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل لـ30 مليار دولار .

وإليكم نص الحوار

*ما هي طبيعة العلاقات التركية الروسية، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية؟

العلاقات خلال 13 سنة بعد حكم العدالة والتنمية تطورت كثيرا في كل المجالات من الناحية السياسية والاقتصادية خاصة السياحية. وروسيا ثاني دولة تعتمد عليها تركيا في السياحة. كما تعتبر روسيا المصدر الرئيسي للغاز والبترول بالنسبة لتركيا، وذلك بعد أن أصبح رجب طيب أردغان رئيس وزراء تركيا و بوتين رئيس وزراء روسيا.

*كررتم أن أمن الحدود خط أحمر ما هي أهمية الحدود السورية التركية بالنسبة لكم؟

الحدود التركية السورية 900 كيلو متر تقريبا، وليس لروسيا حدود مع سوريا. روسيا و تركيا تتأثران بما يحدث في سوريا؛ فعدد اللاجئين السوريين أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري في تركيا. فأي عمليات تحدث في سوريا تؤثر في تركيا. فأمن الحدود خط أحمر، وقد كررنا ذلك مع المسؤولين الروس.

*لماذا تصر روسيا علي ضرب المعارضة السورية المعتدلة واختراق حدودكم؟

كلنا ضد تنظيم الدولة، وهناك تحالف دولي ضدها. وروسيا تقول إنها وإيران ضد تنظيم الدولة؛ ولكننا نلاحظ أن 90 % من العمليات الروسية تجاه المعارضة المعتدلة ومنذ فترة طويلة. وهناك اختراقات للطائرات الروسية لحدودنا، وقد تكلمنا في ذلك مرارا، وقلنا إن موضوع اختراق الحدود غير مقبول لدينا، ولا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ضده. والسيد أردوغان تكلم مع بوتين في قمة الـ20 في أنطاليا، وقال له إن هذا الموضوع موضوع حساس، فكان رد بوتين ردا عجيبا فقال: من الممكن أن تنظروا للطائرات الروسية على أنها طائرات دولة ضيف. فكان رد السيد أردوغان أن الضيف يجب أن يأتي بعد دعوة مسبقة.

*ما مدى فعالية التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة؟

تركيا موقفها واضح ضد المنظمات الإرهابية ولدينا معلومات أن هذه المنظمات الإرهابية لديها تنسيق مع النظام السوري، و أنهم يشترون البترول عن طريق رجال أعمال سوريين وتركيا منذ 30 سنة تعانى من الإرهاب، ورأينا واضح ، إذا استمر النظام السوري و تم القضاء على تنظيم الدولة سوف تظهر منظمات إرهابية أخرى بمسميات أخرى، فلكى نستطيع القضاء على المنظمات الإرهابية يجب على النظام السوري أن يرحل فورا.

*لماذا لا تدخل روسيا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة؟

هناك تحالف من 50 دولة ضد تنظيم الدولة، فلماذا تحارب روسيا و إيران تنظيم الدولة بشكل منفرد هذا أمر غير مفهوم .

*هل كان لديكم معلومات حول هوية الطائرة التي اخترقت مجالكم الجوي وأنها طائرة روسية؟

الطائرات التركية كانت تحلق مرة أو مرتين فوق الحدود وفي الآونة الاخيرة أصبحت تحلق 15مرة، لكى تكون هناك دوريات دائمة على الحدود التركية السورية، ونحن حساسيين في هذا الموضوع، وأي طائرة تأتى من جانب الحدود السورية، فنحن ننذرها ‘ وإذا لم تستجب رئاسة الأركان أعطت تعليمات بأن يتم إسقاطه، وعندما أسقطت الطائرة الروسية صرحت رئاسة الأركان أنها لم تكن تعلم أن هذه الطائرة روسية، وبعد إسقاط الطائرة نسقنا مع الناتو.

*هل من الممكن حل المشكلة مع روسيا دبلوماسيا؟

كان هناك لقاءات بين القادة الأتراك والروس من الممكن أن يكون هناك حل دبلوماسي، وهناك حجم تبادل تجاري بين البلدين أكثر من 30 مليار دولار، ولا أعتقد أن يكون هناك قطع للعلاقات بالكامل بين البلدين.

*ما هي طبيعة شكاوى رجال الأعمال والمواطنين الأتراك في روسيا؟

هناك شكاوى من بعض المواطنين الأتراك، ومضايقات لبعض رجال الأعمال والسفن التركية، وهناك مضايقات للطلاب الذين يدرسون في روسيا كما حدث اعتداء على السفارة التركية في روسيا

*هل هناك إجراءات مضادة سيتم اتخاذها مع رجال الأعمال الروس في تركيا ؟

لا يوجد أي تصريح بهذا الشأن حتي الأن.

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